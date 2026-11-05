Mantener la casa limpia con sólo 7 pasos: qué es el Oosouji, el método japonés para organizar tu cocina

Cómo mantener la cocina limpia.

La cocina es uno de los espacios de la casa que más suele ensuciarse y que acumula objetos con el paso del tiempo. Las alacenas repletas de comida, los utensilios que casi no se utilizan, electrodomésticos olvidados y superficies difíciles de mantener, pueden convertirse en un desafío enorme para la limpieza. Para recuperar el órden, existe una tradición japonesa conocida como Oosouji, un método de limpieza profunda que busca dejar atrás la suciedad, el desorden y todo aquello que ya no tiene utilidad.

Cómo mantener la cocina siempre impecable Foto: Pinterest

Su objetivo basado en el órden y la austeridad oriental, no es solamente conseguir ambientes impecables, sino también generar una sensación de renovación y empezar un nuevo ciclo con el hogar organizado.

Qué es el Oosouji y por qué es diferente de una limpieza convencional

El Oosouji, cuyo nombre puede traducirse como “gran limpieza”, es una tradición japonesa que suele realizarse a fin de año para preparar la casa para un nuevo comienzo. A diferencia de la limpieza cotidiana, propone dedicar tiempo a revisar y acondicionar todos los espacios, incluso aquellos rincones que habitualmente quedan olvidados.

Esta filosofía oriental pretende limpiar de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, retirando primero el polvo, la suciedad, restos de comida y objetos acumulados que ya no sirven para después ocuparse de los pisos y las superficies inferiores.

También invita a desprenderse de los objetos que ya no se necesitan, en lugar de limitarse a cambiar las cosas de lugar. Esto creará mucha más amplitud en el hogar y mejor circulación de las buenas energías.

En la cocina, esto significa revisar alacenas, cajones, estantes, heladera y electrodomésticos. La idea es conservar únicamente aquello que se utiliza o cumple una función, para evitar que los objetos innecesarios vuelvan a ocupar espacio.

Cuál es el método para mantener la cocina limpia Foto: Pinterest

Cómo aplicar el método japonés Oosouji para limpiar y ordenar la cocina paso a paso

Para poner en práctica esta técnica, lo ideal es trabajar por sectores y avanzar de manera organizada. Estos son los pasos principales:

Vaciar y revisar las alacenas: retirará todos los productos y utensilios para comprobar qué sirve y qué ya no se utiliza. También es importante revisar las fechas de vencimiento de los alimentos y desechar aquellos que estén en mal estado.

Limpiar los estantes y cajones: una vez despejados, hay que retirar las migas, el polvo y los restos de grasa. Se pueden utilizar paños húmedos y productos adecuados para cada superficie, procurando secar bien antes de volver a guardar los objetos.

Organizar la heladera: revisar los alimentos, descartar los vencidos y limpiar los estantes y compartimentos. Conviene agrupar los productos por categorías y dejar los que deben consumirse primero en lugares visibles.

Desengrasar la cocina y los electrodomésticos: prestar atención a la campana extractora, el horno, el microondas y las hornallas. La grasa acumulada suele pasar inadvertida durante la limpieza diaria, por lo que este momento es ideal para retirarla.

Ordenar los utensilios: conservar los elementos que realmente se utilizan y buscarles un lugar fijo. Los objetos repetidos, rotos o que llevan mucho tiempo sin usarse pueden salir de la cocina.

Limpiar las superficies y los pisos : una vez que los muebles y electrodomésticos estén listos, hay que ocuparse de las mesadas, las puertas de los muebles, los zócalos y finalmente el suelo. Así se respeta el principio japonés de limpiar de arriba hacia abajo.

Mantener el orden: el último paso consiste en establecer una rutina sencilla para evitar que vuelva a acumularse el desorden. Guardar cada elemento después de utilizarlo y revisar periódicamente los alimentos ayuda a conservar los resultados.

El Oosouji propone entender la limpieza como una oportunidad para renovar los ambientes y simplificar la vida cotidiana. En la cocina, aplicar esta tradición permite aprovechar mejor el espacio, encontrar los utensilios con facilidad y mantener un entorno más agradable para cocinar.