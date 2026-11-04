Por qué recomiendan pasar una bola de papel aluminio por la parrilla antes de hacer el asado y qué efecto tiene

Por qué recomiendan pasar una bola de papel aluminio antes de hacer el asado y qué efectos tiene. Foto: Foto: Gemini

Antes de encender el fuego y preparar el asado, existe un método sencillo y económico para limpiar la parrilla sin necesidad de comprar productos específicos. Se trata de formar una bola con papel aluminio y utilizarla para raspar los restos de comida y grasa que suelen quedar adheridos a las rejillas.

Este truco casero aprovecha la textura irregular del aluminio arrugado, que permite desprender parte de la suciedad acumulada. Sin embargo, para que funcione bien y no dañe la superficie, es fundamental saber cómo aplicarlo y qué precauciones tomar según el material de la parrilla.

Para qué sirve la bola de papel aluminio en la limpieza de la parrilla

El objetivo principal de este método es remover restos de comida quemada y partículas adheridas después de cocinar. Al compactar el papel aluminio en forma de bola, se obtiene una superficie rugosa que facilita el raspado, ya sea con la mano o usando una pinza.

Entre los beneficios más destacados se encuentran:

Retirar restos de comida: ayuda a sacar pequeñas partículas pegadas en las rejillas.

Facilitar la limpieza: permite aprovechar un elemento que suele estar en cualquier cocina.

Reducir el uso de productos especiales: para suciedad superficial, puede ser suficiente junto a otros métodos.

Llegar a distintos rincones: la forma de la bola permite frotar diferentes sectores de la superficie.

El truco para limpiar la parrilla con papel aluminio. Foto: ChatGPT

De todos modos, si la parrilla tiene grasa endurecida o suciedad acumulada durante mucho tiempo, probablemente sea necesario recurrir a una limpieza más profunda.

Cómo usar el papel aluminio para limpiar la parrilla

El procedimiento es simple y no requiere herramientas especiales, pero hay que distinguir entre limpiar una parrilla fría y una que todavía conserva calor.

Los pasos recomendados son:

Cortar un trozo de papel aluminio: usar suficiente cantidad para formar una bola cómoda de sujetar. Arrugarlo hasta compactarlo: presionar con las manos hasta lograr una forma firme y redondeada. Frotar las rejillas: pasar la bola sobre las zonas con restos de comida, sin ejercer demasiada presión. Retirar la suciedad desprendida: usar un paño o el método de limpieza adecuado para el material de la parrilla. Revisar la superficie: asegurarse de que no queden fragmentos de aluminio ni suciedad antes de colocar los alimentos.

Para evitar quemaduras, lo más seguro es limpiar cuando la parrilla esté fría. Si se prefiere hacerlo con la superficie tibia, conviene usar pinzas largas y resistentes al calor, mantener las manos alejadas y evitar el contacto directo.

Precauciones y errores a evitar al limpiar con papel aluminio

Aunque el papel aluminio puede ser útil, no es apto para todas las parrillas. En rejillas de acero inoxidable o hierro sin recubrimientos delicados, ayuda a sacar restos adheridos. Pero si la superficie tiene un acabado esmaltado, porcelanizado o antiadherente, el aluminio arrugado puede rayarla o dañarla. En esos casos, lo mejor es optar por una esponja o cepillo compatible con ese material.

Algunos errores frecuentes que conviene evitar:

No usar el papel aluminio sobre superficies con recubrimientos delicados.

No dejar fragmentos de aluminio en las rejillas antes de cocinar.

No cubrir toda la superficie con una lámina de aluminio para concentrar el calor y quemar la suciedad.

No forrar con papel aluminio los componentes internos, quemadores o bandejas de una parrilla a gas si el fabricante lo desaconseja, ya que puede afectar la circulación del calor y la grasa.

Con estos cuidados, el truco del papel aluminio puede ser un gran aliado para dejar la parrilla lista antes de cada asado.