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Franco Colapinto ganó 2 lugares y largará 15° en Brasil: a qué hora corre y dónde ver la F1 en vivo

El argentino de Alpine afrontará este domingo 8 de noviembre una nueva carrera de Fórmula 1 en Interlagos. Tras clasificar 17°, avanzó dos posiciones por penalizaciones a otros pilotos y buscará sumar puntos.

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Franco Colapinto
Franco Colapinto Foto: REUTERS
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La Fórmula 1 vuelve a Brasil y todas las miradas argentinas estarán puestas en Franco Colapinto, que disputará el Gran Premio de San Pablo este domingo 8 de noviembre. La prueba se correrá en Interlagos.

Aunque el piloto de Alpine terminó 17° en la clasificación, las penalizaciones aplicadas a otros competidores le permitieron ascender hasta el 15° puesto de la grilla. Ahora intentará aprovechar esa oportunidad para avanzar y acercarse a la zona de puntos.

A qué hora corre Franco Colapinto hoy en el GP de Brasil

El Gran Premio de Brasil comenzará a las 14:00, hora argentina, en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo. La prueba está programada a 71 vueltas.

Estos son los horarios de largada en otros países:

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Franco Colapinto en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 14:00.
  • Bolivia y Venezuela: 13:00.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 12:00.
  • México (Ciudad de México): 11:00.

El comienzo de la carrera podría resultar especialmente importante para Colapinto, que necesitará conservar posiciones y evitar incidentes en un pelotón con varios pilotos rápidos detrás suyo.

Dónde ver la carrera de Fórmula 1 en vivo por TV y streaming

Los fanáticos podrán seguir la actuación del argentino por Fox Sports, que transmitirá el Gran Premio de Brasil para la televisión argentina.

La competencia también estará disponible por Disney+ Premium, para quienes cuenten con la suscripción correspondiente. Otra alternativa es F1 TV Pro, la plataforma oficial de la categoría, que ofrece seguimiento de tiempos, cámaras y distintas opciones para acompañar el desarrollo de la prueba.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil. Foto: REUTERS

Con la largada fijada para las 14:00, las transmisiones permitirán seguir el desempeño del piloto de Alpine durante toda la carrera.

Por qué Franco Colapinto largará 15° si clasificó 17°

El sábado no fue sencillo para Alpine. Colapinto quedó eliminado en la primera etapa de la clasificación, al no conseguir una vuelta que le permitiera ingresar entre los 16 mejores tiempos.

Sin embargo, los cambios en el orden de salida por sanciones a otros pilotos modificaron su posición. Así, el argentino pasó del 17° al 15° lugar, mientras que su compañero Pierre Gasly también partirá desde la parte media y baja del pelotón.

La nueva ubicación representa una ventaja respecto de su resultado original, aunque no garantiza una carrera sencilla. Para acercarse a los puntos, Colapinto deberá combinar un buen ritmo con una estrategia acertada de neumáticos y paradas en boxes.

Cómo quedó la parte delantera de la grilla en Interlagos

Lando Norris, con McLaren, consiguió la pole position y largará desde el primer lugar. Detrás se ubicarán Kimi Antonelli, de Mercedes, y Liam Lawson, de Racing Bulls, de acuerdo con el orden actualizado tras las penalizaciones.

Colapinto comenzará 15°, con el desafío de ganar terreno frente a competidores que también buscarán recuperarse durante las 71 vueltas.

La lluvia, un factor que puede cambiar el GP de Brasil

Interlagos es conocido por sus cambios de elevación, sus curvas rápidas y las carreras que pueden alterarse de un momento a otro cuando aparece la lluvia.

Si se registran precipitaciones, las decisiones sobre neumáticos, ingresos a boxes y momentos para atacar tendrán todavía más peso. Para Colapinto, una carrera cambiante podría abrir posibilidades de avanzar, aunque también incrementaría los riesgos de errores.

Después de un resultado frustrante en México, el argentino buscará aprovechar su nueva oportunidad. El GP de Brasil se largará a las 14:00 y podrá verse por Fox Sports y Disney+ Premium.

Franco ColapintoFórmula 1Alpine
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