Kim Everson, veterinaria, sobre los gatos callejeros: “Cuando interactúes con uno, tené cuidado, puede no estar acostumbrado a que lo manipulen y podría morder o arañar por miedo” Foto: Gemini

Adoptar un gato que vivió en la calle puede ser el inicio de una relación única, pero también implica tomar precauciones para evitar problemas de salud y de convivencia. Antes de permitir que el animal recorra toda la casa o se junte con otras mascotas, es fundamental conocer su estado y darle tiempo para adaptarse.

La veterinaria Kim Everson (DVM) compartió una serie de recomendaciones para quienes encuentran un gato callejero y deciden darle un hogar. Uno de los primeros puntos es la forma de acercarse: “Cuando interactúes con un gato callejero (o con cualquier animal desconocido), tené cuidado. Puede no estar acostumbrado a que lo manipulen y podría morder o arañar por miedo”, advirtió.

Everson también recordó que la rabia puede afectar a los gatos y que algunos animales no muestran los síntomas más conocidos. Por eso, recomendó evitar el contacto innecesario y consultar con un profesional antes de incorporarlo a la familia.

Por qué hay que llevar al gato rescatado al veterinario

Si el animal permite que lo manipulen, el siguiente paso es organizar una consulta veterinaria lo antes posible. Everson aconsejó mantenerlo separado de las demás mascotas hasta que sea revisado: “Hasta entonces, mantenelo aislado de tus otras mascotas para limitar la transmisión de enfermedades contagiosas y parásitos”.

También recomendó evitar que los chicos jueguen con el gato antes de que pase por un control profesional.

Kim Everson, veterinaria, sobre los gatos callejeros: “Cuando interactúes con uno, tené cuidado, puede no estar acostumbrado a que lo manipulen y podría morder o arañar por miedo” Foto: Gemini

Las pulgas son muy frecuentes en los gatos que vivieron en la calle. La veterinaria advirtió sobre un error común: bañarlos con productos antipulgas sin consultar. “No recomiendo darle un baño antipulgas. Los químicos de los champús pueden ser tóxicos, especialmente para los gatos y los animales debilitados”, explicó. En esos casos, sugirió comunicarse con un veterinario para encontrar una alternativa segura.

Los estudios y controles que necesita un gato callejero

Durante la primera consulta, Everson recomendó comprobar si el animal tiene un microchip. Algunos gatos que parecen callejeros en realidad se perdieron y tienen una familia que los está buscando. “Algunos gatos callejeros en realidad son mascotas perdidas. Sus dueños estarán agradecidos de saber que fueron encontrados sanos y salvos”, señaló.

También destacó la importancia de realizar pruebas para detectar el virus de la leucemia felina (FeLV) y el virus de la inmunodeficiencia felina (FIV), especialmente si en la casa ya viven otros gatos. Son análisis de sangre que permiten conocer si el animal tiene alguna de estas infecciones.

La desparasitación es otro paso fundamental. “Hay que asumir que todos los gatos callejeros tienen parásitos intestinales”, advirtió Everson. Muchos de ellos no se pueden identificar fácilmente a simple vista en las heces, por lo que el tratamiento debe quedar a cargo del profesional.

Durante el examen también se pueden detectar pulgas, garrapatas, ácaros del oído y otros parásitos externos. En algunos casos, eliminarlos requiere más de un tratamiento y también limpiar el ambiente donde estuvo el animal.

Cuándo esterilizarlo y cómo puede cambiar su comportamiento

Una vez que el gato fue revisado y está en buen estado de salud, llega el momento de conversar con el veterinario sobre la esterilización. Everson explicó que esta intervención ayuda a evitar camadas no deseadas y puede reducir ciertos comportamientos y problemas de salud futuros. “La esterilización no solo evita camadas no deseadas, sino que también reduce comportamientos desagradables y futuros problemas de salud”, sostuvo.

Más allá de las precauciones iniciales, la veterinaria destacó el vínculo que puede construirse con un animal rescatado. Según su experiencia, muchos gatos que vivieron en la calle pueden ser especialmente afectuosos cuando encuentran un hogar. “Si tu gato es como la mayoría de los que conocí, incluido Larry, estará lleno de afecto y devoción”, concluyó.