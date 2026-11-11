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En 1931 inauguraron un monumento a Güemes con piedras de un cerro y esculturas de bronce: 95 años después es un símbolo de Salta

Fue inaugurado en 1931, tiene esculturas de bronce y homenajea a los gauchos que defendieron el norte argentino. Detrás de su construcción hay una larga espera y una paradoja política.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Monumento a Güemes en Salta
La histórica obra fue inaugurada el 20 de febrero de 1931 Foto: Instagram @turismosla
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Al pie del cerro San Bernardo, en la ciudad de Salta, se levanta un monumento emblemático. Está dedicado a Martín Miguel de Güemes, el militar que organizó la resistencia gaucha durante la independencia. Sin embargo, su construcción tuvo una larga historia: el proyecto comenzó a definirse en 1909 y recién se inauguró el 20 de febrero de 1931.

La obra combina una estatua ecuestre de bronce con un enorme pedestal revestido de piedras extraídas del cerro vecino. A 95 años de su inauguración, sigue convocando homenajes cada 17 de junio.

De una idea de 1885 a un monumento inaugurado en 1931

Los primeros pasos hacia el homenaje se remontan a 1885, con una velada del historiador Ángel Justiniano Carranza en Salta. En 1909, durante los preparativos del centenario de la Revolución de Mayo, se decidió erigir una estatua ecuestre en su honor y, un año más tarde, se colocó la piedra fundamental en la entonces plaza Güemes.

Monumento a Güemes en Salta
Un homenaje al héroe de la independencia argentina Foto: Instagram @turismosla

El proceso avanzó lentamente. En 1918, los restos del general fueron trasladados a la Catedral de Salta, al Panteón de las Glorias del Norte. Dos años después, el presidente Hipólito Yrigoyen creó una comisión para impulsar el monumento, ante el centenario de su muerte. Un concurso nacional seleccionó al escultor Víctor Juan Garino, y el exgobernador tucumano Ernesto Padilla propuso emplazar la obra al pie del cerro San Bernardo.

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Piedras del cerro, figuras de bronce y un homenaje a los gauchos

El monumento sobresale por la combinación de materiales y símbolos. Sobre el pedestal de piedra, Güemes aparece montado a caballo, con una mano sobre la frente, mirando hacia el horizonte. Lleva un guardamontes, prenda usada para proteger las piernas. Las esculturas y los relieves de bronce fueron fundidos en el Arsenal Esteban de Luca, del Ejército Argentino.

Monumento a Güemes
La obra recuerda a Güemes y a los gauchos que defendieron el norte argentino Foto: Instagram @turismosla

Cada cara del conjunto recuerda una parte de la lucha independentista. En el frente figuran los nombres de oficiales que acompañaron al general; en los laterales aparecen las montoneras gauchas y los Infernales, sus célebres combatientes. Detrás, la representación de un gaucho, una mujer y sus hijos recuerda el sacrificio de las familias que sostuvieron la resistencia. No se trata, por lo tanto, de una estatua dedicada únicamente a un jefe militar, sino también a quienes participaron de su causa.

Por qué Güemes fue decisivo para la independencia argentina

Nacido en Salta el 8 de febrero de 1785, Güemes se convirtió en un protagonista de la defensa del norte. Sus fuerzas aprovecharon el conocimiento del territorio, la rapidez de los desplazamientos y los ataques sorpresivos para dificultar el avance realista desde el Alto Perú. Esa estrategia, conocida como Guerra Gaucha, contribuyó a proteger las provincias del interior y a respaldar el proyecto libertador de José de San Martín.

Monumento a Güemes en Salta
La construcción combina piedras del cerro San Bernardo y esculturas de bronce Foto: Instagram @turismosla

En 1815 asumió como gobernador de Salta. Seis años después fue herido durante una incursión realista y murió el 17 de junio de 1821, a los 36 años. Su figura quedó asociada no solo a las acciones militares, sino también a la participación de sectores populares en la independencia.

Una inauguración con una paradoja política y una tradición vigente

El monumento fue inaugurado el 20 de febrero de 1931, aniversario de la Batalla de Salta de 1813, durante el gobierno de facto de José Félix Uriburu. La circunstancia tuvo una particularidad: quien presidió la ceremonia había derrocado en 1930 a Hipólito Yrigoyen, el mandatario que había impulsado la comisión encargada de concretar la obra.

En 2019 el conjunto fue declarado Monumento Histórico Nacional. Ubicado en avenida Uruguay y Paseo Güemes, sigue siendo escenario de desfiles de fortines y de la tradicional Guardia bajo las Estrellas, celebrada en la víspera del 17 de junio con fogones y encuentros gauchos. Así, aquel homenaje que demoró más de dos décadas en materializarse continúa conectando la historia de la independencia con la identidad salteña.

HistoriaMartín Miguel de GüemesMonumentoSalta
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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