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Flores navideñas con tubos de cartón: el adorno fácil y económico para hacer en casa

Con materiales que suelen tirar en la basura y un poco de creatividad, podés crear un adorno original para el arbolito de navidad. El paso a paso, aquí.

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Cómo reciclar tubos de cartón y convertirlos en adornos para Navidad
Cómo reciclar tubos de cartón y convertirlos en adornos para Navidad Foto: Pinterest
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La decoración navideña no tiene porqué representar un gasto extra para el hogar, ya que con algunos elementos cotidianos, se pueden realizar grandes transformaciones y convertirse en adornos originales si se aprovechan con ingenio, especialmente cuando se trata de materiales reciclables que suelen descartarse después de su uso. Una alternativa sencilla consiste en reutilizar los tubos de cartón del papel higiénico para fabricar flores decorativas.

Solamente hace falta tijeras, silicona caliente y algo de pintura para transformar este pequeño elemento en una pieza con volumen, que aporta un toque artesanal al ambiente o al arbolito de navidad y que permite renovar la decoración sin necesidad de ponerse en gastos.

Cómo reciclar tubos de cartón y convertirlos en adornos para Navidad
Cómo reciclar tubos de cartón y convertirlos en adornos para Navidad Foto: Pinterest

Paso a paso, cómo hacer las flores navideñas con tubos de cartón

Elementos

  • 5 tubos de cartón de papel higiénico.
  • Tijeras.
  • Lápiz y regla para marcar los cortes.
  • Pistola de silicona caliente y barras adhesivas.
  • Pintura acrílica roja, verde, dorada o plateada.
  • Pincel.
  • Glitter o brillantina (opcional).
  • Cuentas o bolitas decorativas para el centro.
  • Hilo o cuerda fina para colgar las flores.

Paso a paso

1. Aplastar y cortar los tubos de cartón

El primer paso consiste en tomar los cinco tubos de cartón y aplastarlos suavemente hasta conseguir una forma rectangular. Después, hay que cortar cada uno por la mitad para obtener dos secciones.

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De esta manera, se consiguen las diez piezas necesarias para fabricar una flor. Es importante realizar los cortes con cuidado para que todas tengan un tamaño similar.

Cómo reciclar tubos de cartón y convertirlos en adornos para Navidad
Cómo reciclar tubos de cartón y convertirlos en adornos para Navidad Foto: Pinterest

2. Marcar y recortar el diseño de los pétalos

Sobre cada pieza de cartón, dibujá el diseño que quieras darle a los pétalos. Podés utilizar un molde para conseguir que todas tengan una forma uniforme.

Luego, recortá siguiendo las líneas marcadas y eliminá los pequeños espacios sobrantes. Este procedimiento permitirá obtener las formas que, al unirse, le darán volumen y estructura a la flor.

3. Unir las piezas con silicona caliente

Una vez que estén listas las diez piezas, llega el momento de armar la decoración. Aplicá silicona caliente en la zona central de una de ellas y colocá otra por encima, haciendo coincidir los centros y los cortes.

Repetí el procedimiento hasta unir todas las piezas en una misma estructura. Cuando el pegamento esté firme, uní cuidadosamente la última pieza con la primera para cerrar la figura y completar la flor.

4. Pintar y personalizar las flores navideñas

Con la estructura terminada, podés darle un estilo propio utilizando pintura acrílica. Los tonos rojos, verdes, dorados y plateados son ideales para conseguir una estética navideña.

También es posible agregar glitter en los bordes para lograr un acabado brillante o pegar una cuenta decorativa en el centro. Lo recomendable es dejar secar completamente la pintura antes de continuar con el armado final.

Cómo reciclar tubos de cartón y convertirlos en adornos para Navidad
Cómo reciclar tubos de cartón y convertirlos en adornos para Navidad Foto: Pinterest

5. Colocar un hilo para colgarlas

Por último, pegá un pequeño tramo de hilo o cuerda en la parte superior de cada flor. Así quedarán listas para colgar y distribuir por distintos sectores de la casa.

Estas decoraciones pueden utilizarse en las ventanas, las puertas, las paredes o incluso como adornos para el árbol de Navidad. Con pocos materiales y algo de creatividad, los tubos de cartón se convierten en una alternativa económica para sumar detalles artesanales a las fiestas.

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