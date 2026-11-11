Por qué recomiendan frotar una cebolla cortada por la mitad sobre la parrilla antes del asado y qué efecto tiene. Foto: Foto: Gemini

Antes de colocar la carne sobre las brasas, muchos asadores aplican un truco sencillo y económico: frotar una cebolla cortada por la mitad sobre toda la superficie de la parrilla. Este método permite aprovechar las propiedades naturales del vegetal para ayudar a desprender restos de comida y suciedad superficial, y es una alternativa a los cepillos metálicos.

El procedimiento requiere solo una cebolla y un tenedor o pinza larga para manipularla sin acercar las manos al calor. Al pasar la cebolla sobre las rejillas calientes, libera sus jugos y humedad, lo que ayuda a aflojar pequeñas partículas quemadas y a reducir la adherencia de los alimentos.

Cómo funciona el truco de la cebolla en la parrilla

El principal objetivo de este método es retirar los restos superficiales de grasa y comida que quedan adheridos al metal después de otros asados. Al entrar en contacto con las rejillas calientes, la cebolla libera sus jugos, que ayudan a aflojar partículas quemadas.

Los jugos de la cebolla ayudan a desprender la suciedad de la parrilla. Foto: Foto: Gemini

Además, funciona como una alternativa para quienes prefieren evitar los cepillos metálicos, ya que algunas cerdas pueden desprenderse y quedar sobre la superficie de cocción.

Al pasar la cebolla sobre las rejillas limpias, se distribuye una fina película de humedad y compuestos naturales, pero este procedimiento no debe confundirse con una desinfección: no garantiza eliminar bacterias ni reemplaza una limpieza adecuada.

El paso a paso para aplicar el truco antes del asado

Para poner en práctica este método, se necesitan muy pocos elementos:

Precalentar la parrilla: encender el fuego y esperar a que las rejillas estén calientes. El calor ayuda a aflojar los restos de comida. Cortar una cebolla por la mitad: puede utilizarse una cebolla blanca o común, procurando que la parte cortada quede completamente expuesta. Sujetarla con un tenedor largo: pinchar la mitad de la cebolla por el lado de la cáscara para poder manipularla sin acercar las manos al fuego. Frotar sobre las rejillas: pasar la parte cortada de un extremo al otro, siguiendo las líneas del metal y ejerciendo una presión moderada. Revisar la superficie: retirar los restos que hayan quedado sueltos antes de colocar los alimentos.

Este procedimiento permite realizar una limpieza rápida de mantenimiento, aunque si hay grasa acumulada o restos muy carbonizados será necesario utilizar otros métodos de limpieza.

Qué tener en cuenta antes de poner la carne en la parrilla

Aunque es un recurso práctico, la cebolla no reemplaza el mantenimiento habitual de la parrilla. Si las rejillas tienen suciedad acumulada, primero hay que limpiarlas correctamente y retirar los restos adheridos.

Es importante revisar que no queden partículas sobre el metal antes de cocinar. Frotar media cebolla puede ser un buen último paso antes de empezar el asado: ayuda a retirar residuos ligeros, aprovecha un ingrediente que suele estar en cualquier cocina y permite preparar las rejillas sin recurrir necesariamente a un cepillo de alambre.