En 1897 botaron una fragata de 85 metros y 35 velas en honor a Sarmiento: 129 años después, tras 37 viajes por el mundo, es un museo flotante

La Fragata Sarmiento fue botada en Inglaterra en 1897 Foto: Argentina.gob.ar.

En 1897, una fragata de tres mástiles, 85 metros de largo y 35 velas fue botada en Inglaterra para formar a los futuros oficiales de la Armada Argentina. Durante décadas atravesó océanos, recibió a monarcas y representó al país en ceremonias internacionales. Hoy, 129 años después, permanece amarrada en Puerto Madero y funciona como museo flotante, con espacios que permiten conocer cómo se vivía a bordo.

Se trata de la Fragata ARA Presidente Sarmiento, bautizada en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, impulsor de la modernización naval y fundador de la Escuela Naval Militar. Entre 1899 y 1938 realizó 37 viajes de instrucción que combinaban la formación de cadetes con la representación diplomática argentina. Su historia reúne avances tecnológicos, travesías y encuentros con algunas de las figuras más importantes de su tiempo.

La fragata construida en Inglaterra para homenajear a Sarmiento

A fines del siglo XIX, la Armada buscaba mejorar la preparación de sus oficiales. Los cadetes necesitaban aprender navegación en viajes prolongados y familiarizarse con las nuevas tecnologías marítimas. En 1893, el capitán de navío Martín Rivadavia propuso construir un buque escuela que reuniera ambas condiciones y sirviera como representación del país en puertos extranjeros.

La fragata representó al país en importantes acontecimientos internacionales Foto: Argentina.gob.ar.

El proyecto avanzó y, el 14 de febrero de 1896, se firmó el contrato con el astillero Laird Brothers, de Birkenhead, Inglaterra. La embarcación fue botada el 31 de agosto de 1897 y recibió el nombre del expresidente, fallecido en 1888. El homenaje recordaba su papel en la creación de instituciones destinadas a profesionalizar la educación y el servicio naval argentino.

Tres mástiles, 35 velas y un motor a vapor: cómo era el buque

La fragata combinaba rasgos de los grandes veleros con equipamiento moderno para su época. Medía aproximadamente 85,5 metros de eslora y 13,32 metros de manga, contaba con tres mástiles y podía desplegar 35 velas. Su casco era de acero y estaba parcialmente revestido con madera y cobre; en la proa llevaba una figura alegórica de la República Argentina.

El buque realizó 37 viajes de instrucción entre 1899 y 1938 Foto: Argentina.gob.ar.

También disponía de propulsión a vapor, que permitía continuar navegando cuando faltaba viento. El 12 de enero de 1899 comenzó su primera travesía de instrucción, concluida en septiembre de 1900. En ese recorrido cubrió unas 49.000 millas, aproximadamente 29.000 de ellas a vela. Para los cadetes, cada escala suponía prácticas de navegación, contacto con otros puertos y experiencia fuera de las costas argentinas.

Los 37 viajes y las visitas de emperadores y reyes

Entre 1899 y 1938, la Presidente Sarmiento completó 37 viajes de instrucción. Además de enseñar las tareas propias de un barco, desempeñó funciones diplomáticas: mostraba la bandera argentina, participaba de celebraciones y fortalecía los vínculos con otras naciones. En sus cubiertas estuvieron el emperador Guillermo II de Alemania, el zar Nicolás II de Rusia y el rey Alfonso XIII de España.

La Fragata Pte. Sarmiento en San Petersburgo en 1902, visitada por el zar Nicolás II

La fragata también participó en festejos por el centenario de la independencia mexicana y en actividades relacionadas con la apertura del Canal de Panamá. Su itinerario tuvo vínculos con la historia argentina: asistió a actos por monumentos dedicados a José de San Martín en Boulogne-sur-Mer, Francia, y a Manuel Belgrano en Génova, Italia, convirtiéndose en un símbolo nacional lejos de casa.

De las travesías oceánicas a un museo en Puerto Madero

El 18 de abril de 1938 partió en su último gran viaje de instrucción internacional, que terminó en noviembre. Más adelante siguió formando marinos mediante recorridos más breves y prácticas en los ríos de la Plata, Paraná y Uruguay. Su etapa como unidad naval activa concluyó en 1961, después de más de seis décadas vinculada con la formación de oficiales.

Actualmente funciona como museo en Puerto Madero Foto: Argentina.gob.ar.

El 18 de junio de 1962 fue declarada Monumento Histórico Nacional y el 22 de mayo de 1964 abrió como buque museo. Actualmente está en el Dique 3 de Puerto Madero, sobre la avenida Alicia Moreau de Justo al 980, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se conservan cubiertas, camarotes y equipos de navegación que permiten reconstruir su pasado.

A 129 años de su botadura, la fragata sigue a flote, aunque ya no recorre los océanos. Su transformación en museo permite observar de cerca una embarcación que nació para enseñar navegación y terminó convertida en testimonio de la historia marítima argentina.