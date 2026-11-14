comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pasó de escribir el Martín Fierro a defender una decisión que cambió la Argentina: José Hernández enfrentó a Leandro N. Alem y ayudó a convertir Buenos Aires en la Capital Federal

El creador del Martín Fierro también fue periodista, diputado y senador. En 1880 protagonizó un debate decisivo para la organización política argentina.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
José Hernández
José Hernández, autor del Martín Fierro y protagonista de los debates políticos que transformaron la Argentina en 1880 Foto: Argentina.gob.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Mucho antes de convertirse en una figura fundamental de la literatura argentina, José Hernández participó en conflictos políticos, ejerció el periodismo y defendió las demandas de las provincias. Sin embargo, después de publicar el Martín Fierro, protagonizó un episodio menos conocido: su participación en los debates que definieron el futuro de Buenos Aires como capital del país.

En 1880, Hernández defendió la federalización de Buenos Aires, una medida que provocó intensas discusiones y lo enfrentó políticamente con Leandro N. Alem. Aquella decisión permitió separar la ciudad de la jurisdicción provincial y consolidar su condición de Capital Federal.

José Hernández: de la vida rural y el periodismo a la publicación del Martín Fierro

José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834, en el entonces partido bonaerense de San Martín. Durante su juventud conoció las costumbres rurales, las tareas ganaderas y las dificultades que atravesaban los trabajadores del campo. Estas experiencias resultaron fundamentales para construir su visión del gaucho, protagonista de su obra más reconocida.

Martín Fierro
José Hernández y la portada original de El gaucho Martín Fierro, publicado en 1872 Foto: Wikipedia

Su actividad pública comenzó vinculada con el periodismo y las disputas políticas del siglo XIX. Defendió posiciones federalistas, colaboró con diferentes periódicos y participó en movimientos relacionados con el caudillo entrerriano Ricardo López Jordán, circunstancia que lo llevó al exilio. En 1872 publicó El gaucho Martín Fierro, un poema que denunció los abusos de autoridad y el reclutamiento forzoso. La historia continuó en 1879 con La vuelta de Martín Fierro.

Contenido Recomendado

Una zanja de 374 kilómetros, casi 2 metros de profundidad y fortines cada 5 kilómetros:la gigantesca barrera que construyó un prócer argentino

Zanja de Alsina

En 1812, San Martín creó un regimiento que luchó en 110 acciones de guerra:fue disuelto en 1826, regresó 77 años después y hoy custodia al presidente

Regimiento de Granaderos a Caballos

De escritor a diputado provincial: el ingreso de Hernández a la política

Después de años de enfrentamientos y actividad periodística, Hernández inició una nueva etapa institucional. Entre 1879 y 1882 fue diputado provincial, mientras que posteriormente ocupó una banca en el Senado bonaerense, donde permaneció hasta su muerte en 1886.

José Hernández
José Hernández

Su participación legislativa coincidió con uno de los conflictos más importantes de la organización nacional. Aunque Buenos Aires funcionaba como sede de las autoridades argentinas, la ciudad todavía pertenecía jurídicamente a la provincia, situación que generaba disputas sobre el territorio, los recursos económicos y las fuerzas militares. La Constitución de 1853 había previsto una capital federal, pero las diferencias políticas impedían alcanzar una solución definitiva.

El histórico enfrentamiento de José Hernández con Leandro N. Alem en 1880

La crisis alcanzó su punto máximo en 1880, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. El gobernador bonaerense Carlos Tejedor encabezó la resistencia contra el avance del poder nacional y las tensiones desembocaron en enfrentamientos armados que dejaron numerosas víctimas.

Leandro N. Alem, historia
Leandro N. Alem, historia

Tras la derrota de las fuerzas provinciales, avanzó la federalización. Hernández defendió la medida durante los debates legislativos de noviembre de 1880, convencido de que permitiría consolidar la organización nacional. Su postura contrastaba con la de Leandro N. Alem, quien rechazaba la cesión de Buenos Aires porque consideraba peligroso concentrar demasiado poder en el Gobierno nacional. La discusión reflejó dos interpretaciones diferentes del federalismo argentino.

La federalización de Buenos Aires: la decisión que transformó el mapa argentino

El 20 de septiembre de 1880, el Congreso Nacional sancionó la Ley 1029, que estableció la federalización de Buenos Aires, sujeta a la cesión provincial. Posteriormente, la Legislatura bonaerense aprobó esa transferencia después de intensas discusiones.

Historia
Federalización de Buenos Aires Foto: Argentina.gob.ar.

La medida convirtió a Buenos Aires en Capital Federal y sede permanente de las autoridades nacionales, separándola de la provincia. Como consecuencia, Buenos Aires necesitó establecer una nueva capital administrativa, lo que impulsó la fundación de La Plata en 1882, durante la gobernación de Dardo Rocha.

El legado de José Hernández: del Martín Fierro a la organización de la Argentina

José Hernández murió el 21 de octubre de 1886, a los 51 años, mientras ejercía funciones legislativas. Su nombre quedó asociado principalmente al Martín Fierro, cuya influencia fue tan importante que el 10 de noviembre, aniversario de su nacimiento, se celebra el Día de la Tradición.

Sin embargo, su intervención en la federalización de Buenos Aires permite conocer otra dimensión de su trayectoria. El escritor que denunció las injusticias de la vida rural también participó en una decisión institucional decisiva para la Argentina. En 2026 se cumplen 146 años de aquellos debates de 1880, fundamentales para comprender cómo Buenos Aires se convirtió en la capital definitiva del país.

HistoriaPróceres
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Combatió junto a San Martín y Bolívar, participó en 5 batallas históricas y se retiró a los 23 años:el pueblo bonaerense de 1.400 habitantes que lleva su nombre

    Combatió junto a San Martín y Bolívar, participó en 5 batallas históricas y se retiró a los 23 años: el pueblo bonaerense de 1.400 habitantes que lleva su nombre

  2. 14 toneladas de bronce, frisos de 12 metros y una figura con cadenas rotas:así es el monumento de 112 años que homenajea a San Martín y al Ejército de los Andes en Mendoza

    14 toneladas de bronce, frisos de 12 metros y una figura con cadenas rotas: así es el monumento de 112 años que homenajea a San Martín y al Ejército de los Andes en Mendoza

  3. Dejó Irlanda para construir ferrocarriles en Buenos Aires:135 años después, su nombre identifica un barrio de 1,3 km² con un obelisco de 35 metros

    Dejó Irlanda para construir ferrocarriles en Buenos Aires: 135 años después, su nombre identifica un barrio de 1,3 km² con un obelisco de 35 metros

  4. En 1882, Dardo Rocha enterró monedas, planos y documentos bajo una plaza de La Plata:100 años después abrieron el cofre y otro sigue oculto hasta 2082

    En 1882, Dardo Rocha enterró monedas, planos y documentos bajo una plaza de La Plata: 100 años después abrieron el cofre y otro sigue oculto hasta 2082

  5. Abandonó la escuela por una enfermedad y se fue a vivir al campo:26 años después, José Hernández publicó los 2.316 versos del Martín Fierro

    Abandonó la escuela por una enfermedad y se fue a vivir al campo: 26 años después, José Hernández publicó los 2.316 versos del Martín Fierro
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Elecciones 2027 en la Argentina:las provincias que desdoblaron, las que irán con Nación y las que mantienen la incógnita

Elecciones 2027 en la Argentina: las provincias que desdoblaron, las que irán con Nación y las que mantienen la incógnita

Nueva decisión de Milei sobre los F-16:los contratos de los aviones de combate podrán someterse a arbitraje en Estados Unidos

Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay y le expresó su respaldo:“Nuestros países son hermanos, tiene en nosotros un socio”

El cruce entre Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo en la previa del discurso del Papa León XIV:gritos y amenazas en la UCA

Economía

Decreto 274/2024 del Gobierno:qué jubilados de ANSES podrían quedarse sin el bono de diciembre

Decreto 274/2024 del Gobierno: qué jubilados de ANSES podrían quedarse sin el bono de diciembre

Black Week Mayorista 2026:cuándo es y qué productos tendrán descuentos en 200 comercios

Hasta 35% de descuento y $40.000 de reintegro:los beneficios para jubilados de ANSES en noviembre 2026

Atención jubilados de la Ley 24.241:Sandra Pettovello confirmó cómo reclamar el reajuste de haberes

Internacionales

Mientras las aerolíneas trabajan en reprogramar miles de vuelos, el secretario de Transporte de EE.UU. afirmó que “es seguro volar”

Vuelos cancelados en Estados Unidos.

Pesa 2.600 toneladas y mide 133 metros:la tuneladora que debe excavar casi 6 kilómetros en Brasil, pero solo avanza 12 metros por día

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, los protagonistas de un histórico encuentro trilateral sobre la “reducción de armas nucleares”

Trump invirtió millones de dólares en Nvidia antes de habilitar la venta de chips a China