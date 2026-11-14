Pasó de escribir el Martín Fierro a defender una decisión que cambió la Argentina: José Hernández enfrentó a Leandro N. Alem y ayudó a convertir Buenos Aires en la Capital Federal

José Hernández, autor del Martín Fierro y protagonista de los debates políticos que transformaron la Argentina en 1880 Foto: Argentina.gob.ar.

Mucho antes de convertirse en una figura fundamental de la literatura argentina, José Hernández participó en conflictos políticos, ejerció el periodismo y defendió las demandas de las provincias. Sin embargo, después de publicar el Martín Fierro, protagonizó un episodio menos conocido: su participación en los debates que definieron el futuro de Buenos Aires como capital del país.

En 1880, Hernández defendió la federalización de Buenos Aires, una medida que provocó intensas discusiones y lo enfrentó políticamente con Leandro N. Alem. Aquella decisión permitió separar la ciudad de la jurisdicción provincial y consolidar su condición de Capital Federal.

José Hernández: de la vida rural y el periodismo a la publicación del Martín Fierro

José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834, en el entonces partido bonaerense de San Martín. Durante su juventud conoció las costumbres rurales, las tareas ganaderas y las dificultades que atravesaban los trabajadores del campo. Estas experiencias resultaron fundamentales para construir su visión del gaucho, protagonista de su obra más reconocida.

José Hernández y la portada original de El gaucho Martín Fierro, publicado en 1872 Foto: Wikipedia

Su actividad pública comenzó vinculada con el periodismo y las disputas políticas del siglo XIX. Defendió posiciones federalistas, colaboró con diferentes periódicos y participó en movimientos relacionados con el caudillo entrerriano Ricardo López Jordán, circunstancia que lo llevó al exilio. En 1872 publicó El gaucho Martín Fierro, un poema que denunció los abusos de autoridad y el reclutamiento forzoso. La historia continuó en 1879 con La vuelta de Martín Fierro.

De escritor a diputado provincial: el ingreso de Hernández a la política

Después de años de enfrentamientos y actividad periodística, Hernández inició una nueva etapa institucional. Entre 1879 y 1882 fue diputado provincial, mientras que posteriormente ocupó una banca en el Senado bonaerense, donde permaneció hasta su muerte en 1886.

José Hernández

Su participación legislativa coincidió con uno de los conflictos más importantes de la organización nacional. Aunque Buenos Aires funcionaba como sede de las autoridades argentinas, la ciudad todavía pertenecía jurídicamente a la provincia, situación que generaba disputas sobre el territorio, los recursos económicos y las fuerzas militares. La Constitución de 1853 había previsto una capital federal, pero las diferencias políticas impedían alcanzar una solución definitiva.

El histórico enfrentamiento de José Hernández con Leandro N. Alem en 1880

La crisis alcanzó su punto máximo en 1880, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. El gobernador bonaerense Carlos Tejedor encabezó la resistencia contra el avance del poder nacional y las tensiones desembocaron en enfrentamientos armados que dejaron numerosas víctimas.

Leandro N. Alem, historia

Tras la derrota de las fuerzas provinciales, avanzó la federalización. Hernández defendió la medida durante los debates legislativos de noviembre de 1880, convencido de que permitiría consolidar la organización nacional. Su postura contrastaba con la de Leandro N. Alem, quien rechazaba la cesión de Buenos Aires porque consideraba peligroso concentrar demasiado poder en el Gobierno nacional. La discusión reflejó dos interpretaciones diferentes del federalismo argentino.

La federalización de Buenos Aires: la decisión que transformó el mapa argentino

El 20 de septiembre de 1880, el Congreso Nacional sancionó la Ley 1029, que estableció la federalización de Buenos Aires, sujeta a la cesión provincial. Posteriormente, la Legislatura bonaerense aprobó esa transferencia después de intensas discusiones.

Federalización de Buenos Aires Foto: Argentina.gob.ar.

La medida convirtió a Buenos Aires en Capital Federal y sede permanente de las autoridades nacionales, separándola de la provincia. Como consecuencia, Buenos Aires necesitó establecer una nueva capital administrativa, lo que impulsó la fundación de La Plata en 1882, durante la gobernación de Dardo Rocha.

El legado de José Hernández: del Martín Fierro a la organización de la Argentina

José Hernández murió el 21 de octubre de 1886, a los 51 años, mientras ejercía funciones legislativas. Su nombre quedó asociado principalmente al Martín Fierro, cuya influencia fue tan importante que el 10 de noviembre, aniversario de su nacimiento, se celebra el Día de la Tradición.

Sin embargo, su intervención en la federalización de Buenos Aires permite conocer otra dimensión de su trayectoria. El escritor que denunció las injusticias de la vida rural también participó en una decisión institucional decisiva para la Argentina. En 2026 se cumplen 146 años de aquellos debates de 1880, fundamentales para comprender cómo Buenos Aires se convirtió en la capital definitiva del país.