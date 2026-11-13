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Los 4 árboles frutales que dan frutos en verano y podés cultivar en casa

Duraznero, ciruelo, higuera y peral ofrecen cosechas durante los meses cálidos y se adaptan a patios y jardines con cuidados básicos.

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Los 4 árboles frutales que dan frutos en verano y podés cultivar en casa
Los 4 árboles frutales que dan frutos en verano y podés cultivar en casa Foto: Gemini
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El verano en Argentina se caracteriza por la abundancia de frutas frescas. Entre las especies más buscadas para cultivar en casa se destacan el duraznero, el ciruelo, la higuera y el peral, que ofrecen cosechas durante los meses más cálidos y pueden incorporarse a patios y jardines si se respetan sus necesidades de cultivo.

Cada uno de estos árboles tiene particularidades en cuanto a suelo, riego y exposición al sol, pero todos permiten disfrutar de fruta de estación directamente desde el jardín. Además, elegir ejemplares injertados de vivero ayuda a acortar los tiempos hasta la primera producción.

Duraznero: frutos dulces y floración vistosa

El duraznero es uno de los árboles frutales más elegidos para tener en casa. Sus frutos son dulces y jugosos, y durante la primavera ofrece una floración muy vistosa.

Para crecer bien, necesita varias horas de sol directo, suelo fértil y buen drenaje. Es fundamental seleccionar una variedad adaptada al clima local, ya que algunas requieren acumular determinadas horas de frío en invierno para producir correctamente.

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Árbol; durazno; duraznero. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ciruelo: variedad de pulpas y cosecha en verano

El ciruelo es otra alternativa para quienes buscan fruta fresca en el jardín. Sus frutos pueden tener pulpa amarilla, roja o anaranjada, según la variedad, y su temporada de producción se extiende durante los meses cálidos.

Este árbol necesita un suelo profundo, buen drenaje y riego regular, especialmente durante el crecimiento de los frutos. Algunas variedades requieren otro ejemplar compatible cerca para favorecer la polinización, por lo que conviene consultar antes de elegirlo.

Árbol ciruelo. Foto: Pinterest.

Higuera y peral: adaptabilidad y cosechas escalonadas

La higuera se adapta a distintos tipos de suelo y tolera períodos de sequía una vez establecida. Sus frutos aparecen durante los meses de calor y, según la variedad y las condiciones de cultivo, puede ofrecer una primera cosecha de brevas y otra de higos. En Argentina, la mayor disponibilidad comercial de esta fruta se concentra en diciembre y enero.

El peral también puede incorporarse al jardín y ofrecer frutos durante el verano, aunque el momento de maduración depende de la variedad elegida. Requiere un lugar soleado, tierra profunda y riego regular. Algunas variedades necesitan la presencia de otro peral compatible para lograr una buena polinización, por lo que es importante consultar en el vivero antes de comprarlo.

Higuera; árbol; fruto. Foto: Unsplash.

Consejos para plantar árboles frutales en casa

Antes de plantar un árbol frutal, se recomienda elegir ejemplares injertados de vivero en lugar de obtenerlos directamente de semillas, para acortar los tiempos hasta la primera producción.

Si se planta en noviembre, cuando las temperaturas son cada vez más altas, conviene optar por ejemplares cultivados en macetas, evitar los días de calor extremo y mantener un riego regular sin encharcar las raíces.

Por último, hay que tener paciencia: un árbol recién plantado necesita tiempo para establecerse y comenzar a producir frutos.

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