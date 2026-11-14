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Ladrillos a la vista, pastas al fierrito y 117 años de historia: así es el bodegón de CABA que recibió a Troilo y Piazzolla

Fundado en 1909 por inmigrantes italianos, conserva recetas familiares y un salón cargado de historia. Por sus mesas pasaron grandes figuras del tango y todavía guarda una curiosa anécdota sobre Piazzolla.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Bodegón en Almagro
Más de 117 años de historia gastronómica en Almagro Foto: Instagram @cantinapierino
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En una esquina de Almagro funciona un bodegón que abrió en 1909 y todavía conserva las recetas de sus fundadores italianos. Entre paredes de ladrillo, fotografías antiguas y mesas de madera, se cuentan historias de trabajadores, artistas y músicos que pasaron por el mismo salón durante décadas. La cantina se convirtió en un testimonio de una Buenos Aires marcada por la inmigración y los encuentros alrededor de la comida.

Se trata de La Cantina Pierino, ubicada en Lavalle 3499, esquina Billinghurst, que en 2026 cumple 117 años. Entre sus visitantes se mencionan Aníbal Troilo, Astor Piazzolla y Tita Merello. El local fue reconocido como Sitio de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, por su trayectoria y vínculo con la memoria del barrio.

De vender vino suelto a convertirse en una cantina tradicional

La historia comenzó en 1909, cuando una familia de inmigrantes calabreses instaló un negocio de comidas cerca del Mercado de Abasto. Por entonces, la zona recibía a trabajadores y comerciantes que necesitaban platos abundantes a precios accesibles. Las cantinas funcionaban como espacios cotidianos de reunión y ayudaban a mantener vivas las costumbres de las familias recién llegadas al país.

Bodegón en Almagro
Las pastas caseras, protagonistas de La Cantina Pierino Foto: Instagram @cantinapierino

Según los relatos sobre sus orígenes, María Victoria, de la familia Capalbo, ofrecía un plato del día, vino suelto y hielo. Muchos clientes eran changarines vinculados con el mercado, que acudían a diario. Más adelante, su hijo Pierino se sumó a la cocina y el establecimiento creció hasta ocupar la esquina. Con el paso de las décadas cambió la clientela, pero se conservaron preparaciones inspiradas en la gastronomía del sur de Italia.

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Troilo, Piazzolla y las reuniones que marcaron su historia

Durante el siglo XX, el bodegón recibió a figuras del tango y del espectáculo porteño. Entre los nombres asociados a sus mesas aparecen Aníbal Troilo, Juan D’Arienzo, Francisco Canaro, Enrique Santos Discépolo, Hugo del Carril y Tita Merello. También se recuerdan visitas del pintor Benito Quinquela Martín. Las fotografías y anécdotas del lugar retratan un ambiente donde podían coincidir personalidades conocidas y vecinos del barrio.

Bodegón en Almagro
El histórico bodegón que recibió a Troilo y Piazzolla Foto: Instagram @cantinapierino

Una historia llamativa está relacionada con Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Según una tradición recogida por el Gobierno porteño, ambos habrían trabajado allí en la creación de María de Buenos Aires, la ópera-tango estrenada en 1968. Se trata de una anécdota transmitida sobre el establecimiento, no de un episodio documentalmente confirmado. Ese vínculo con el tango contribuyó a que Pierino trascendiera su identidad de restaurante.

Pastas al fierrito y platos que recuerdan a Calabria

La cocina sigue siendo uno de los principales atractivos de la cantina. Los fusilli al fierrito se elaboran dando forma a pequeñas porciones de masa alrededor de una varilla, que produce su característica superficie y su interior hueco. Se sirven con distintas salsas, incluida la scarparo, y conviven en la carta con preparaciones de verduras, carnes y otras especialidades de tradición italiana.

Entre los platos asociados al lugar figuran la ciambotta siciliana y las berenjenas a la parmesana. La decoración, con ladrillos a la vista y fotografías, acompaña esa propuesta sin buscar una ambientación moderna. La continuidad de generaciones de la familia fundadora contribuyó a sostener la identidad del bodegón, a pesar de los cambios que experimentaron Almagro y sus alrededores.

Dónde queda La Cantina Pierino y por qué conserva valor histórico

La Cantina Pierino se encuentra en Lavalle 3499, en Almagro, cerca de la zona del antiguo Mercado de Abasto. La Ciudad de Buenos Aires la incorporó a sus Sitios de Interés Cultural por su antigüedad y por el papel que tuvo como lugar de encuentro. Su historia permite entender cómo los negocios familiares de inmigrantes se integraron a la vida social y cultural porteña.

A 117 años de su apertura, Pierino mantiene el vínculo entre la cocina italiana, el tango y la memoria barrial en cada mesa. No se trata únicamente de un restaurante antiguo: su trayectoria refleja distintas etapas de Buenos Aires, desde el trabajo alrededor del Abasto hasta las reuniones de artistas que hoy forman parte de su historia.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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