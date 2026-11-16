Una torre de 75 metros, una cripta, 22 farolas de bronce y 14 años de construcción: el monumento de Rosario que homenajea a Belgrano

El monumento que homenajea a Manuel Belgrano y la creación de la bandera argentina Foto: Tripadvisor

A orillas del río Paraná, en la ciudad santafesina de Rosario, se levanta una de las construcciones más emblemáticas de la historia argentina. Se trata del Monumento Nacional a la Bandera, una imponente obra de aproximadamente 140 metros de extensión, una torre de 75 metros de altura y una cripta dedicada a Manuel Belgrano. Su arquitectura combina esculturas, grandes escalinatas y espacios que representan distintos momentos de la formación del país.

Aunque miles de personas lo visitan cada año, pocos conocen los detalles de su construcción y los acontecimientos que dieron origen al proyecto. Las obras comenzaron en 1943 y finalizaron en 1957, después de numerosos intentos por levantar un homenaje en el lugar tradicionalmente asociado con el primer izamiento de la bandera argentina.

El histórico lugar donde Manuel Belgrano hizo flamear la bandera argentina en 1812

La historia comenzó el 27 de febrero de 1812, cuando Manuel Belgrano, entonces coronel del Ejército revolucionario, hizo enarbolar por primera vez la bandera celeste y blanca a orillas del Paraná. En aquel momento, las Provincias Unidas del Río de la Plata atravesaban los primeros años del proceso independentista y necesitaban símbolos que identificaran a sus tropas frente a las fuerzas realistas.

Manuel Belgrano, creador de la bandera Foto: Archivo

Belgrano había organizado dos posiciones defensivas para controlar la navegación del río: las baterías Libertad e Independencia, ubicadas sobre la costa de Rosario y en una isla cercana. La tradición histórica sitúa el primer izamiento en el sector donde actualmente se encuentra el monumento, aunque la ubicación exacta fue objeto de investigaciones y debates. Aquel episodio convirtió a Rosario en un lugar fundamental de la memoria nacional.

Una torre de 75 metros, una enorme proa y un mirador sobre el Paraná

El monumento fue diseñado como una gran nave simbólica que avanza hacia el río, representando el recorrido histórico de la Argentina. Su estructura principal está construida en hormigón armado y revestida con mármol travertino, mientras que sus esculturas y relieves incorporan materiales como bronce y piedra.

El histórico homenaje a Manuel Belgrano en Rosario Foto: Wikipedia

La Torre Central alcanza los 75 metros, según la descripción del Gobierno nacional, y cuenta con un ascensor que permite acceder a un mirador panorámico. En su base se encuentra una proa de aproximadamente 18 metros, acompañada por figuras alegóricas vinculadas con los espacios fluviales y marítimos. La imponente escultura de la Patria Abanderada, realizada por Alfredo Bigatti, completa esta representación del país avanzando hacia su destino.

Una cripta dedicada a Belgrano y una llama que recuerda a los héroes de la Independencia

Debajo de la torre se encuentra la Cripta de Belgrano, un espacio conmemorativo presidido por una figura de bronce del creador de la bandera. Sin embargo, existe un detalle importante: los restos de Belgrano no descansan allí, sino en su mausoleo de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Historia y arquitectura en el corazón de Rosario Foto: Argentina.gob.ar.

Otro sector destacado es el Propíleo Triunfal de la Patria, que tiene aproximadamente 51 metros de ancho y homenajea a los héroes anónimos de la Independencia. Allí se encuentra una llama votiva junto a una urna que conserva cenizas de granaderos caídos en la batalla de San Lorenzo. Debajo funciona la Galería de Honor de las Banderas de América, dedicada a los símbolos de los países del continente.

Catorce años de construcción y un proyecto que comenzó mucho antes

La idea de construir un monumento surgió décadas después de la creación de la bandera. En 1872, Nicolás Grondona propuso levantar dos grandes pirámides, una en cada orilla del Paraná, pero el proyecto nunca se concretó. En 1898 se colocó una piedra fundamental y, posteriormente, la escultora Lola Mora también participó en iniciativas artísticas vinculadas con el homenaje.

El proyecto definitivo llegó en 1940, cuando un concurso nacional seleccionó la propuesta de los arquitectos Ángel Guido y Alejandro Bustillo, junto con los escultores José Fioravanti y Alfredo Bigatti. Las obras comenzaron en 1943 y se extendieron durante 14 años. Finalmente, el monumento fue inaugurado el 20 de junio de 1957, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Belgrano.

Escalinatas monumentales, 22 farolas-mástil y esculturas que cuentan la historia argentina

La construcción reúne numerosos detalles que permiten comprender su magnitud. Además de sus 140 metros de extensión, cuenta con cuatro escalinatas semicirculares, 24 escaleras largas y 22 farolas-mástil de bronce, según la información técnica del propio monumento. Su programa artístico incorpora relieves y esculturas que representan episodios, símbolos y valores de la historia nacional.

La obra fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1989, mediante el Decreto 1592. Desde entonces, continúa siendo uno de los principales escenarios de las celebraciones del Día de la Bandera, cada 20 de junio.

Más de dos siglos después del primer izamiento de 1812, el conjunto monumental conserva una doble función: recordar la decisión de Belgrano de crear un símbolo propio y representar, mediante su arquitectura, distintas etapas de la construcción de la Argentina.