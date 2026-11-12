Queso, avena y 2 zanahorias: cómo preparar bocaditos al horno para sumar verduras a las comidas Foto: Gemini

Los bocaditos de zanahoria, queso y avena se convirtieron en una alternativa rápida y versátil para agregar verduras a las comidas, sin depender siempre de ensaladas o guarniciones clásicas. Con pocos ingredientes y cocción al horno, esta receta permite preparar varias porciones en una sola tanda y se adapta tanto al almuerzo como a la cena.

La combinación de zanahoria rallada, avena arrollada y queso rallado logra una textura húmeda y gratinada, sin necesidad de fritura. Además, el proceso es sencillo y no requiere técnicas complejas.

Los ingredientes para preparar bocaditos de zanahoria, queso y avena

Para obtener entre 10 y 12 bocaditos, se necesitan:

2 zanahorias medianas

100 gramos de queso rallado o mozzarella

1 huevo

1 taza de avena arrollada

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de aceite

Zanahorias. Foto: Freepik.

El paso a paso para hacer bocaditos de zanahoria al horno

Primero hay que lavar, pelar y rallar las zanahorias. Es clave retirar parte del líquido con las manos o un repasador limpio para evitar que la mezcla quede demasiado húmeda y los bocaditos pierdan forma.

Luego, se mezclan las zanahorias ralladas con el queso, el huevo y la avena en un recipiente. Se agregan sal y pimienta, y se integra todo. Conviene dejar reposar la preparación entre 5 y 10 minutos para que la avena absorba la humedad y la mezcla tome consistencia.

Con las manos húmedas, se forman pequeñas porciones en forma de medallón y se acomodan en una placa aceitada o cubierta con papel manteca, dejando espacio entre cada uno.

Se llevan al horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén firmes y dorados. A mitad de cocción se pueden dar vuelta para lograr una cocción pareja.

Cómo servir y conservar los bocaditos de zanahoria

Una vez listos, conviene dejarlos reposar unos minutos antes de servir. Se pueden acompañar con ensalada, arroz o una salsa de yogur y hierbas. También es posible guardarlos en la heladera para otra comida.