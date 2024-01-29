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Ideal para una escapada: la cascada que es furor por su belleza única y está ubicada en Buenos Aires

Si buscas conectarte con la naturaleza, este lugar es un imperdible para relajarse porque se encuentra en medio del campo. ¿Dónde queda?

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Un lugar imperdible a pocas horas de Buenos Aires. Foto Instagram @rebollopaz.
Un lugar imperdible a pocas horas de Buenos Aires. Foto Instagram @rebollopaz.
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En la provincia de Buenos Aires abundan los lugares turísticos, principalmente en la Costa Atlántica. Ahora bien, en esta oportunidad, la presencia de una desconocida cascada de casi 7 metros ubicada en el medio del campo causó furor en redes sociales, convirtiendo el lugar en un rincón imperdible para hacer una escapada algún fin de semana.

En plenas vacaciones de verano, para quienes buscan un lugar diferente que no sea la costa, existe una cascada para poder desconectarse y alejarse de la ciudad. Se trata de la Cascada Cifuentes, ubicada en la división de los partidos de Coronel Dorrego y Tres Arroyos.

Cascada Cifuentes. Foto Instagram @elisabetlesquian.
Cascada Cifuentes. Foto Instagram @elisabetlesquian.

Su nombre hace referencia al propietario de estas tierras y también se la conoce como Cascada de Aldaya, considerada uno de los accidentes geográficos más bellos de todo el recorrido del Río Quequén Salado. Este salto de agua es el más alto de la provincia de Buenos Aires, llegando a alcanzar una altura de casi 7 metros.

La Cascada Cifuentes está ubicada sobre la Ruta Nacional 3 en el kilómetro 532, a 537 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, aproximadamente son 6 horas y media de viaje. Allí se toma un camino rural de ripio hacia el sur por 4 kilómetros y luego hay que hacer una corta bajada a pie para llegar a este sitio único.

Qué se puede hacer en la Cascada Cifuentes

  • Ideal para tomar mates frente a la cascada y disfrutar del paisaje
  • Está permitido meterse al agua con mucha precaución.
  • Se puede pescar
  • Se aconseja ir en un vehículo apto para ir por calle de tierra.
  • Hay sombra limitada en el lugar, por lo que es recomendable llevar sombrilla y protector solar
Cascada Cifuentes. Foto Instagram @alejandraheis.ph.
Cascada Cifuentes. Foto Instagram @alejandraheis.ph.

De noche, se puede apreciar un cielo lleno de estrellas, muy diferente al que conocemos, ya que el lugar está alejado de la ciudad y de la contaminación. Por eso, si buscas relajarte y conectarte con la naturaleza, vale la pena visitar este rincón a muy pocos kilómetros de CABA.

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