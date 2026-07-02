Buenos Aires acelera su apuesta solar: construirán ocho nuevos parques para fortalecer el suministro eléctrico

Buenos Aires construirá ocho nuevos parques solares para fortalecer el suministro eléctrico. Foto: Unsplash

La transición energética suma un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense anunció la construcción de ocho nuevos parques solares distribuidos en distintos municipios, una iniciativa que busca mejorar la calidad del servicio eléctrico en localidades con limitaciones de infraestructura y avanzar en la incorporación de energías renovables al sistema provincial.

Los proyectos forman parte del Plan de Generación Distribuida Solar, impulsado por la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos junto con el Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (FREBA), a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida.

Energía solar para fortalecer la red eléctrica bonaerense

De las ocho obras previstas, cinco ya se encuentran en ejecución en las localidades de Alberti, 16 de Julio (Azul), Pehuen-Có (Coronel Rosales), Pipinas (Punta Indio) y San Cayetano. En conjunto, estos parques incorporarán 3,5 MW de potencia fotovoltaica y 2.900 kWh de almacenamiento energético, una capacidad que permitirá aumentar la disponibilidad de energía en zonas con restricciones de abastecimiento y acompañar el crecimiento de las comunidades locales mediante fuentes limpias.

Cinco ya se encuentran en ejecución en las localidades de Alberti, 16 de Julio, Pehuen-Có, Pipinas y San Cayetano. Foto: Unsplash

Uno de los aspectos más destacados del programa es la incorporación de sistemas de baterías en los parques de San Cayetano y Pehuen-Có. Estas tecnologías permiten almacenar la energía generada durante las horas de mayor radiación solar para utilizarla cuando la demanda aumenta o la producción disminuye. Además de reforzar la estabilidad de la red, los sistemas de almacenamiento contribuyen a mejorar la calidad del servicio y a responder a consumos estacionales característicos de algunas localidades bonaerenses.

Nuevos parques solares en Castilla, Marisol y Gorchs

A las obras ya iniciadas se sumarán tres nuevos emprendimientos que actualmente atraviesan la etapa de licitación. Se trata de los parques solares de Castilla (Chacabuco), Marisol (Coronel Dorrego) y Gorchs (General Belgrano).

El proyecto de Castilla contará con una potencia de 400 kWp y será operado por la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco. Su puesta en marcha permitirá reforzar el suministro en una zona ubicada en el extremo de la red eléctrica, donde las características del tendido generan limitaciones frecuentes en la calidad del servicio.

Estos parques incorporarán 3,5 MW de potencia fotovoltaica y 2.900 kWh de almacenamiento energético. Foto: Unsplash

Por su parte, el Parque Solar Marisol tendrá 200 kWp de potencia y estará asociado a un sistema de almacenamiento de 1.500 kWh, mientras que el parque de Gorchs incorporará 400 kWp y una capacidad de acumulación de 1.600 kWh. En ambos casos, el objetivo será aliviar las restricciones de una red caracterizada por extensas líneas de distribución y una demanda significativa de usuarios rurales e industriales.

La estrategia provincial apunta especialmente a las denominadas “puntas de línea”, es decir, localidades ubicadas en los extremos finales de la red de transmisión o distribución eléctrica. En estos puntos, cualquier inconveniente que ocurra a lo largo del tendido impacta de manera directa sobre el suministro. La generación distribuida permite acercar la producción energética a los lugares de consumo, reduciendo vulnerabilidades y fortaleciendo la resiliencia del sistema.

Transición energética: más renovables y menos emisiones de CO₂

Según las previsiones oficiales, cuando todas las nuevas instalaciones entren en operación durante 2027, la provincia alcanzará un total de 34 parques solares en funcionamiento y una potencia instalada de 12 MWp, consolidando uno de los programas de generación distribuida renovable más importantes de la Argentina.

Buenos Aires alcanzará un total de 34 parques solares en funcionamiento y una potencia instalada de 12 MWp. Foto: Unsplash

El impacto también será significativo desde el punto de vista ambiental. En conjunto, los parques generarán alrededor de 21.000 MWh anuales, una cantidad de energía equivalente al consumo de aproximadamente 7.000 hogares bonaerenses. Además, permitirán evitar la emisión de más de 11.000 toneladas de dióxido de carbono por año, contribuyendo a los objetivos de descarbonización y fortaleciendo el compromiso provincial con una matriz energética más limpia y sostenible.

Con estas nuevas inversiones, Buenos Aires busca no solo ampliar la participación de las energías renovables, sino también dar respuesta a históricos problemas de abastecimiento en comunidades alejadas de los principales centros de distribución, demostrando que la transición energética puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida y la infraestructura de los territorios.