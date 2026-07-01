Simuladores inmersivos y realidad virtual: una opción distinta para disfrutar las vacaciones de invierno en CABA

Mundo Gea se encuentra dentro del EcoParque porteño. Foto: Fénix Entertainment Group.

Buscando actividades para hacer con los chicos en las vacaciones de invierno en Buenos Aires, hay una opción que funciona muy bien entre los más chicos y tiene una amplia oferta que alcanza también a los preadolescentes: Mundo Gea. Ubicado dentro del EcoParque porteño, pero con ingreso por avenida Las Heras 4159, es un espacio donde la tecnología y la naturaleza se encuentran para crear aventuras inolvidables.

Sí, porque allí hay desde un teatro, una sala de cine 3D y simuladores, realidad virtual y aventuras únicas en pleno Palermo para disfrutar en familia. Todas son experiencias inmersivas que combinan entretenimiento y tecnología de última generación. Los visitantes podrán sobrevolar paisajes argentinos en simuladores, sumergirse en los océanos, y navegar junto a ballenas y delfines, además de disfrutar de actividades interactivas que despiertan la imaginación.

Mundo Gea se encuentra dentro del EcoParque porteño. Foto: Fénix Entertainment Group.

Qué hacer en Mundo Gea

La propuesta se organiza en tres espacios interactivos e inmersivos para poner a prueba sentidos: Gea Aérea, Gea Terrestre y Gea Marina. Sus principales atracciones son:

Mundo Gea se encuentra dentro del EcoParque porteño. Foto: Fénix Entertainment Group.

Simulador Vuelo del Cóndor: experiencia para volar por los paisajes más increíbles de la Argentina como si fueran un ave. Desde la Quebrada de Humahuaca hasta el Faro del Fin del Mundo , pasando por las Cataratas del Iguazú y el Glaciar Perito Moreno. El visitante va sentir la velocidad, el viento, los aromas y la inmensidad de la naturaleza. Realmente es espectacular y el más popular.

Odisea Submarina: una emocionante expedición al fondo del mar donde verán ballenas, pingüinos, orcas y otras criaturas increíbles en sus hábitats naturales. En este simulador de última tecnología se viaja en submarino por las profundidades del Mar Argentino, pero sin mojarse.

Mundo Gea se encuentra dentro del EcoParque porteño. Foto: Fénix Entertainment Group.

Aventura e-Motion: viajar a través del tiempo y el espacio para vivir en primera persona cómo se formaron las galaxias, las estrellas y el sistema solar. Descubriendo también cómo surgió la vida en la Tierra. Además se encontrarán con criaturas prehistóricas en una aventura inmersiva única en el país.

Precios y promos

Mundo Gea, como dijimos, está dentro del EcoParque de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los espacios naturales más emblemáticos del territorio porteño, que abrirá durante las vacaciones de invierno de martes a domingo desde las 11, ofreciendo una alternativa ideal para quienes buscan un plan diferente durante el receso escolar. Atención porque partir del pasado miércoles 17 de junio de 2026, por disposición del EcoParque de la Ciudad de Buenos Aires, todos los visitantes que deseen ingresar al predio deberán registrarse previamente en: https://ecoparque.buenosaires.gob.ar/.

Mundo Gea se encuentra dentro del EcoParque porteño. Foto: Fénix Entertainment Group.

Los que vivan en CABA, los argentinos menores de 12 o mayores de 65 años y las personas con CUD no deberán abonar el ingreso al predio, lo que sí tendrán que hacer los visitantes no residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (entre 12 y 65 años). Para los provincianos el costo es menor a los $ 10.000 por persona, mientras que los porteños deberán presentar su DNI con domicilio en la ciudad en la entrada de Av. Sarmiento 2885.

El Pasaporte Mundo Gea para las vacaciones de invierno tiene un costo de $ 22.300 por persona, e incluye las tres atracciones mencionadas arriba. Si no, Aventura e-Motion sale $ 8.900, mientras que Odisea Submarina y Simulador de vuelo tienen un costo de $ 10.700 cada uno, siempre por persona (adulto o niño). Se pueden comprar on line o en la boletería del lugar, por Av. Las Heras.