La semana del dulce de batata y membrillo llega a CABA: restaurantes de Buenos Aires renuevan los platos porteños por el 9 de julio

Postres y preparaciones innovadoras reinterpretan el clásico dulce de membrillo y batata Foto: Patriada Esnaola

Del 9 al 15 de julio, distintos restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires participarán de La Patriada Esnaola, una iniciativa que toma dos íconos de la mesa argentina, el dulce de batata y el dulce de membrillo, y los traslada a interpretaciones contemporáneas en platos dulces y salados.

La propuesta se enmarca en las celebraciones por el Día de la Independencia y busca recuperar sabores profundamente arraigados en la cultura local, pero desde una mirada actual. La consigna es clara: mantener viva la tradición, sin renunciar a la innovación culinaria.

Postres y preparaciones innovadoras reinterpretan el clásico dulce de membrillo y batata Foto: Patriada Esnaola

Un arranque con música y sabores patrios

El puntapié inicial será el 9 de julio con una peña en La Morena, en el barrio porteño de Recoleta. Habrá música en vivo, pastelitos y pastafrola en un ambiente que combina celebración patria con identidad gastronómica.

Desde la organización destacan que el objetivo es acercar estos productos a nuevas generaciones, apostando por propuestas que mantengan su esencia, pero dialoguen con tendencias actuales del consumo.

Platos clásicos con giros creativos

Durante la semana, cada restaurante sumará una preparación especial. En Parrilla Villegas, el dulce de membrillo aparecerá en un flan acompañado con queso mascarpone, mientras que ONNO ofrecerá un chipá relleno con queso y membrillo, además de un alfajor con batata, chocolate y café.

La cocina de autor también tendrá su espacio. Iberá presentará un bánh mì con panceta y chutney de membrillo, junto a un budín de pan brioche con batata que mezcla influencias internacionales con productos locales.

Postres y preparaciones innovadoras reinterpretan el clásico dulce de membrillo y batata Foto: Patriada Esnaola

En Carmen, el tradicional concepto de “queso y dulce” se resignifica en el plato llamado Dulce Matrimonio, que suma provolone ahumado, almendras tostadas y panal de miel, con opción de elegir entre membrillo o batata.

Del postre clásico a combinaciones inesperadas

El recorrido gastronómico incluye una fuerte apuesta por la pastelería. Gino ofrecerá un cheesecake de batata, una sfogliatella rellena con ambos dulces y pepas en versiones reinterpretadas.

Por su parte, Laserio incorporará combinaciones agridulces poco habituales, como una provoleta con tomates cherry y membrillo picante, además de gyosas fritas rellenas de queso azul y dulce.

Sabores que atraviesan generaciones

En paralelo a las propuestas más innovadoras, algunos espacios conservarán el formato clásico. En La Morena, por ejemplo, se podrá disfrutar durante toda la semana del tradicional queso y dulce, una combinación inseparable de la identidad argentina.

Postres y preparaciones innovadoras reinterpretan el clásico dulce de membrillo y batata Foto: Patriada Esnaola

La iniciativa también apunta a reforzar el vínculo emocional con estos alimentos, presentes en meriendas, reuniones familiares y recetas heredadas.

Más allá del recorrido gastronómico, La Patriada Esnaola se instala como una celebración cultural que propone revisitar la historia desde el plato. La convivencia entre tradición e innovación se vuelve, así, el eje de una experiencia que revaloriza lo local sin quedarse en el pasado.