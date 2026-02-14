El Tren Patagónico renueva su equipo para un exigente 2026. Foto: Gobierno de Río Negro.

Para 2026, la empresa Tren Patagónico contará con un presupuesto de 17.138 millones de pesos, según detalla la Resolución 8762 del Ministerio de Hacienda de la provincia de Río Negro.

En dicha resolución, se destaca que “las políticas de la empresa continúan evolucionando con el objetivo de fortalecer una gestión eficiente, transparente y sustentable de los recursos financieros” y que “se busca garantizar la calidad del servicios, preservar la infraestructura ferroviaria y contribuir al desarrollo económico y social de la región”.

La empresa Tren Patagónico contará con un presupuesto de 17.138 millones de pesos. Foto: Gobierno de Río Negro.

En este contexto, durante enero se prevé la llegada de una máquina tras la reparación integral del motor. Además, se está realizando el mantenimiento del coche motor que se usa para el servicio entre Jacobacci y Bariloche, reemplazado por una de las locomotora de carga, de las tres que están en funcionamiento.

Para mitad de 2026, se espera la llegada de la locomotora comprada en 2025. La adquisición tuvo un costo de 2,3 millones de dólares: el 15% se abonó al inicio de los trabajos, otro 15% será en la entrega de la unidad, usada y reparada nueva; y el resto se abonará en 18 cuotas.

La locomotora comprada en 2025 tuvo un costo de 2,3 millones de dólares. Foto: Gobierno de Río Negro.

Actualmente, la empresa continúa con el servicio entre Viedma y Bariloche, con salidas los viernes a las 17 desde la capital y regreso los domingos a la misma hora. “Enero está casi completo y para febrero tenemos una alta demanda”, destacó el mandatario Roberto López.

Las salidas son con tres coches pullman y dos coches camarotes que permiten trasladar 200 pasajeros; restaurante y cine, además de dos automovileras con capacidad para 14 vehículos.

¿Cuánto cuestan los pasajes del Tren Patagónico?

El valor de los pasajes en camarote es de $109.200 para residentes en Río Negro y Patagones o $132.000 para los no residentes, y de $78.000 y $94.400 en pullman con descuentos del 20% para jubilados y del 30% para menores hasta 12 años.

Para el traslado de vehículos hasta 1,55 metros de altura el costo es de $132.500 y para los más grandes de $182.100.

El servicio del Tren Patagónico nocturno se mantiene entre Bariloche y Perito Moreno. Foto: Huéspedes.

Por otro lado, se mantiene el servicio nocturno entre Bariloche y Perito Moreno, con salidas confirmadas para los sábados 10, 17, 24 y 31 de enero y 7, 14, 21 y 28 de febrero a las 19, con regreso pasada la medianoche.

El costo de los pasajes es de $122.700 y $137.500 para adultos, sean residentes o no; de $104.500 y $116.600 para jubilados y de $91.000 y $102.000 para menores de 4 a 12 años.

El servicio incluye: guía y médico a bordo, recepción en la estación Perito Moreno con bebidas calientes y canapés y cena con parrillada y postre.