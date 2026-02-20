La imperdible laguna para pescar pejerrey Foto: Foto generada con IA

Si hay un destino que conquista por igual a pescadores expertos, familias y aventureros de fin de semana, es la Laguna Salada Grande de General Madariaga, considerada por muchos como el mejor lugar para pescar en toda la provincia de Buenos Aires. Con casi 8.000 hectáreas de extensión, aguas rendidoras y un entorno natural que invita a desconectar, este espejo de agua se transformó en un verdadero imán turístico durante las últimas temporadas.

Un gigante bonaerense con fama internacional

Ubicada a unos 300–350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la Salada Grande destaca por el tamaño y la calidad de sus ejemplares, especialmente el codiciado pejerrey “lomo negro”, que supera con facilidad el kilo en época de buen pique. Esta laguna es reconocida desde hace décadas por su rendimiento estable, pero en los últimos años se consolidó como destino top gracias al mantenimiento del entorno y el crecimiento de la infraestructura turística local.

Un paraíso para la pesca Foto: Instagram @saladagrandemadariaga

Pesca garantizada: embarcado o de costa

Aunque la pesca de orilla es posible, los expertos recomiendan ampliamente la pesca embarcada, donde el rendimiento se potencia gracias al uso de línea de flote (boyas) o paternóster. La laguna cuenta con varios prestadores que ofrecen botes, guías y servicios completos para quienes buscan asegurar una jornada exitosa.

Además del pejerrey, también pueden encontrarse especies como carpas, dientudos, sábalos y bagres, lo que convierte a la laguna en un escenario ideal para quienes quieren variedad sin perder calidad.

Un destino ideal para escapadas de fin de semana

Otro gran atractivo de la Salada Grande es que no es solo un lugar para ir a pescar y volver: es un destino para vivir una escapada completa. En sus alrededores se encuentran campings equipados, parrillas, espacios para acampar, amplias áreas verdes y senderos para caminar o disfrutar de la naturaleza.

Para muchos pescadores, lo mejor es llegar un sábado a la mañana, instalar todo con calma y vivir dos días de pesca tranquila, fogón nocturno y relax absoluto lejos del ritmo porteño.

Accesibilidad y naturaleza pura

La llegada a Madariaga es sencilla gracias a rutas en buen estado, y una vez allí, el paisaje cambia por completo: un entorno rural, silencioso y abierto invita a reducir la velocidad y dejar que el tiempo fluya al ritmo propio de la laguna.

Este ambiente natural, sumado a la excelente calidad de pesca, es lo que lleva a muchos a afirmar que la Salada Grande no solo es el mejor pesquero de Buenos Aires, sino uno de los más importantes del país.

La mejor laguna para pscar en Buenos Aires Foto: Instagram @saladagrandemadariaga

Un destino para todo tipo de pescadores

Ya sea que viajes solo, con amigos o en familia, la laguna se adapta a todos los planes:

Pescadores expertos: buscan el pejerrey récord, embarcados y con guía.

Aficionados: disfrutan del pique constante y del entorno cómodo.

Familias: encuentran servicios, seguridad y actividades recreativas más allá de la pesca.

Principiantes: tienen un entorno accesible para iniciarse sin complicaciones.

La Laguna Salada Grande de Madariaga no es simplemente un lugar para pescar: es un destino turístico completo, versátil y rendidor. Su combinación de excelente pesca, accesibilidad y entorno natural cuidado la convierte en la mejor opción para disfrutar del deporte en Buenos Aires, ya sea durante un día o en una escapada de fin de semana.

Si buscás un espacio donde la naturaleza, la tranquilidad y el buen pique se den la mano, la elección es clara: Madariaga es tu próximo destino.

