Los mejores destinos termales de Argentina para jubilados en marzo:

Marzo es uno de los meses ideales para que los jubilados disfruten del turismo termal en Argentina: el clima se vuelve más templado, los destinos están menos concurridos y las aguas mineromedicinales ofrecen beneficios perfectos para esta etapa de la vida. Desde el norte hasta la cordillera cuyana, el país cuenta con una amplia red de complejos termales diseñados para mejorar la movilidad, reducir dolores, aliviar el estrés y favorecer un descanso profundo.

A continuación, presentamos los mejores destinos termales para visitar en marzo, seleccionados por su entorno natural, calidad de servicios y beneficios terapéuticos.

1. Termas de Cacheuta (Mendoza)

Ubicadas a menos de 40 km de la capital mendocina, las Termas de Cacheuta son uno de los destinos preferidos por los jubilados. Enclavadas entre montañas y atravesadas por el río Mendoza, cuentan con piscinas naturales de diversas temperaturas, pozones al aire libre y un completo spa con masajes y fangoterapia.

Sus aguas minerales ayudan a mejorar la circulación, aliviar tensiones musculares y reducir molestias articulares, beneficios especialmente valorados en la tercera edad. El entorno cordillerano permite además caminatas suaves, aire puro y una experiencia de conexión total con la naturaleza.

2. Termas de Río Hondo (Santiago del Estero)

Considerada la capital termal del país, esta ciudad está asentada sobre una gran napa mineral que abastece hoteles, piletas y spas con aguas calientes de propiedades terapéuticas superiores.

Sus aguas alcalinas y sulfurosas son recomendadas para tratar afecciones musculares, reumáticas y articulares, además de cuadros de estrés. Con una infraestructura hotelera pensada para el turismo de bienestar, es uno de los destinos más completos y accesibles para jubilados que buscan programas terapéuticos y descanso en un mismo lugar.

3. Complejos termales de Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos es reconocida como el corazón termal del Litoral argentino, con más de 16 complejos distribuidos a lo largo del río Uruguay y sus alrededores.

Entre los preferidos por jubilados se destacan:

Termas de Federación: modernas instalaciones, piscinas cubiertas y al aire libre, spa y parque acuático; aguas a 42°C con propiedades terapéuticas.

Termas de Colón: diez piscinas de distintas temperaturas, spa y un entorno natural privilegiado junto al río Uruguay.

Termas de Villa Elisa: uno de los complejos más completos, con lago artificial, cabañas y opciones gastronómicas.

Además de sus aguas minerales —dulces o saladas según el complejo—, la provincia ofrece fácil accesibilidad desde Buenos Aires, Rosario y otras ciudades, lo que la convierte en una alternativa cómoda y segura para jubilados.

4. Termas de Copahue (Neuquén)

Si bien su temporada se extiende de diciembre a abril, marzo es uno de los mejores momentos para aprovechar estas aguas volcánicas de alta mineralización, recomendadas para problemas de piel, reumatismos y afecciones respiratorias.

Es un destino ideal para quienes buscan tratamientos específicos en un entorno patagónico único.

Argentina ofrece una diversidad de destinos termales con beneficios terapéuticos que pueden disfrutarse plenamente en marzo. Desde la tranquilidad cordillerana de Cacheuta, pasando por la infraestructura de primer nivel de Río Hondo, hasta los numerosos complejos de Entre Ríos o la singularidad volcánica de Copahue, los jubilados encuentran opciones accesibles, saludables y revitalizantes.