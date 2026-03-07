Aguas turquesas, dunas doradas y una playa infinita Foto: Foto generada con IA

En el nordeste de Brasil existe un paraíso poco conocido por los turistas internacionales, pero cada vez más elegido por quienes buscan playas vírgenes, clima cálido y experiencias auténticas lejos del turismo masivo. Se trata de Icaraizinho de Amontada, un pequeño pueblo en el estado de Ceará, ubicado a unos 200 km de Fortaleza y muy cerca de la célebre Jericoacoara.

Este rincón del litoral brasileño combina aguas cristalinas, dunas doradas, cocoteros infinitos y piscinas naturales, convirtiéndose en un destino ideal para quienes desean desconectar y sumergirse en un entorno natural todavía intacto.

Un escenario natural que sorprende

La playa principal de Icaraizinho es una vasta extensión de arena fina bordeada por cocoteros, con un mar verdoso y transparente que mantiene temperaturas agradables durante todo el año.

El paisaje incluye dunas, ríos y lagunas, entre ellos el río Aracatiaçu y el Aracatimirim, que enriquecen aún más el entorno y ofrecen espacios perfectos para actividades acuáticas y momentos de relax.

Muy cerca también se encuentra Moitas, famoso por su “Túnel del Amor”, un paseo en barco que serpentea entre formaciones naturales.

Este destino del nordeste sorprende por su ambiente relajado y paisajes vírgenes. Foto: Redes turismo

Cómo llegar a Icaraizinho

Viajar hasta este paraíso es más sencillo de lo que parece. Desde Fortaleza, el trayecto por ruta dura aproximadamente tres horas. La forma más recomendable de llegar es alquilando un auto, lo que permite recorrer la región con mayor libertad. También existen opciones de autobuses, aunque tardan un poco más.

Un destino ideal para deportes acuáticos

Icaraizinho no solo atrae por su belleza natural; también es considerado un paraíso para los amantes del kitesurf y el windsurf. Gracias a sus vientos constantes y condiciones óptimas, recibe tanto a principiantes como a deportistas profesionales.

En el pueblo hay múltiples escuelas especializadas y opciones de alquiler de equipo, lo que facilita disfrutar del mar de manera activa.

Paseos en buggy: una experiencia imperdible

Entre las actividades más elegidas se encuentran los paseos en buggy, perfectos para recorrer la costa, subir y bajar dunas y descubrir rincones que de otro modo pasarían desapercibidos. Varias empresas locales brindan excursiones que combinan aventura, paisajes imponentes y paradas en miradores fotogénicos.

Ideal para amantes de la naturaleza, deportes acuáticos y paseos en buggy Foto: Redes turismo

Atardeceres mágicos y ambiente relajado

Si algo convierte a Icaraizinho en un destino distinto es su atmósfera tranquila. Sin multitudes, sin ruidos y con servicios turísticos justos y suficientes, se posiciona como un refugio ideal para quienes buscan desconectar del ritmo urbano.

Los atardeceres son uno de sus espectáculos más valorados: el sol se esconde detrás de las dunas y pinta el cielo de tonos rosados y naranjas que se reflejan sobre el mar calmo. En Moitas, junto a la cercana Laguna da Cobra, la postal es aún más impresionante.

¿Por qué elegir Icaraizinho?

Si bien destinos como Pipa o Maragogi se llevan gran parte del protagonismo del nordeste brasileño, Icaraizinho de Amontada se posiciona como una alternativa más tranquila, económica y auténtica, perfecta para familias, parejas y amantes de la naturaleza.

Aguas cálidas, playas interminables, deportes acuáticos, paseos en buggy, lagunas y ríos, gastronomía local y una vibra relajada conforman una propuesta que enamora a quienes la visitan.