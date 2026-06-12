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El pueblo rural que te recibe con licor y tiene un museo automovilístico que conserva más de 100 años de historia

Este destino argentino combina historia, cultura automovilística y tradiciones locales en una propuesta distinta para escapadas. Entre su Museo Bucci y el ritual de compartir ajenjo, este rincón rural ofrece una experiencia única a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Zenón Pereyra, un asentamiento que a pesar de los años no olvida sus orígenes
Zenón Pereyra, un asentamiento que a pesar de los años no olvida sus orígenes Foto: Instagram @santafeenfotografias
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A poco más de 450 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Zenón Pereyra emerge como un destino inesperado para quienes buscan desconectar y sumergirse en la historia. Este pequeño pueblo del oeste de Santa Fe combina su perfil rural con una impronta cultural marcada por tradiciones singulares y un fuerte vínculo con el automovilismo.

La identidad local se sostiene en dos pilares que llaman la atención de quienes lo visitan: por un lado, el Museo Bucci, un espacio dedicado a preservar más de un siglo de evolución del automóvil; por otro, el ritual de bienvenida con ajenjo, una bebida anisada asociada a la hospitalidad del lugar.

Dónde queda Zenón Pereyra y cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

Ubicado en el departamento Castellanos, Zenón Pereyra se encuentra en el oeste santafesino, cerca del límite con Córdoba. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso principal es por la Ruta Nacional 9 hasta Rosario y luego la Ruta Nacional 34, con un desvío hacia caminos provinciales que conducen al pueblo.

El trayecto combina autopistas y rutas en buen estado, lo que facilita una escapada de fin de semana para quienes buscan un destino diferente sin alejarse demasiado del área metropolitana.

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Museo Bucci: cómo es el templo del automovilismo que conserva más de 100 años de historia

El Museo Bucci es el principal atractivo cultural de la localidad. Allí se exhibe una colección única de vehículos históricos que narran la evolución del automóvil desde sus primeras etapas hasta modelos más contemporáneos.

La propuesta no solo incluye autos restaurados, sino también piezas originales, documentos y elementos vinculados a la ingeniería y el diseño. El lugar refleja el legado de una familia ligada al mundo motor y convierte a Zenón Pereyra en una parada obligada para los fanáticos del automovilismo.

Don Zenón Pereyra era un reconocido masón que supo alcanzar el grado más alto Foto: Instagram @santafeenfotografias

Ajenjo: cómo es el histórico licor anisado que simboliza la hospitalidad del pueblo rural

El ajenjo ocupa un rol central en la cultura local. Este licor anisado, de larga tradición en la región, se ofrece como gesto de bienvenida y forma parte de la identidad del pueblo.

Más allá de su sabor particular, el ajenjo simboliza el espíritu de camaradería que caracteriza a Zenón Pereyra. Su consumo está asociado a encuentros sociales y celebraciones, transformándose en una marca distintiva del lugar.

Qué otras actividades se pueden realizar en Zenón Pereyra

Además de sus atractivos principales, el pueblo invita a recorrer sus calles tranquilas, donde se pueden apreciar detalles de arquitectura masónica que forman parte de su patrimonio histórico.

Zenón Pereyra es uno de los pueblos nominados a Best Tourism Villages. Foto: Turismo Santa Fe

También es posible disfrutar de la gastronomía regional, participar en eventos locales y vivir el ritmo pausado de la vida rural. La combinación de historia, cultura y cercanía convierten a Zenón Pereyra en un destino ideal para quienes buscan experiencias auténticas en el interior del país.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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