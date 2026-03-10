Villa de Las Rosas, destino ideal para jubilados. Foto: ChatGPT.

La provincia de Córdoba es uno de los destinos más elegidos por quienes buscan naturaleza, tranquilidad y una escapada para descansar. En especial, muchos jubilados encuentran en sus paisajes serranos el lugar perfecto para relajarse, disfrutar del aire libre y alejarse del ritmo de las grandes ciudades.

En ese escenario aparece Villa de Las Rosas, un encantador pueblo ubicado en el corazón del Valle de Traslasierra. Rodeado de sierras, ferias artesanales y miradores naturales, este destino se convierte cada año en uno de los favoritos para quienes buscan desconectar de la rutina y vivir una Semana Santa diferente, marcada por la espiritualidad, la cultura y el descanso.

Villa de Las Rosas. Foto: captura Google Maps.

Este pintoresco pueblo tiene ese nombre por la abundancia de rosales que antiguamente adornaban sus calles y campos. Además, Villa de Las Rosas está rodeada de sierras, arroyos y senderos, y ofrece una combinación perfecta entre tranquilidad y actividades al aire libre. La naturaleza, la historia y la cultura es la característica principal del sitio.

Qué hacer en Villa de Las Rosas durante Semana Santa

Durante el fin de semana largo de Semana Santa, Villa de Las Rosas ofrece distintas actividades que combinan naturaleza, cultura y espiritualidad. Este pueblo ubicado en el Valle de Traslasierra es ideal para recorrer ferias, miradores y espacios naturales.

Feria de Artesanos

La feria artesanal es uno de los clásicos del pueblo. Allí se pueden encontrar productos regionales como dulces caseros, quesos de cabra, tejidos, cerámicas y artesanías en madera elaboradas por productores locales.

Mirador Cacique Guasmara

El Mirador Cacique Guasmara es uno de los puntos panorámicos más visitados de la zona. Desde allí se pueden apreciar vistas abiertas del valle y de las sierras, lo que lo convierte en un lugar ideal para sacar fotos o simplemente contemplar el paisaje.

Villa de Las Rosas, Córdoba. Foto: https://villadelasrosas.com.ar/

Dique La Viña

A pocos kilómetros del pueblo se encuentra el Dique La Viña, uno de los atractivos naturales más importantes del área. Allí se pueden realizar actividades como kayak, pesca, caminatas por senderos serranos o disfrutar de un picnic frente al lago.

Vía Crucis en el Cerro de la Cruz

Una de las actividades más tradicionales de Semana Santa es el Vía Crucis en el Cerro de la Cruz, una peregrinación de aproximadamente 1500 metros hasta la cima del cerro. Durante el recorrido se viven momentos de reflexión y espiritualidad, lo que lo convierte en una experiencia muy significativa para visitantes y vecinos.

Villa de Las Rosas. Foto: captura Google Maps.

Otros lugares para visitar en Villa de Las Rosas

Además de sus principales atractivos, el pueblo cuenta con numerosos sitios para recorrer durante el fin de semana largo.

Entre ellos se destacan:

Balneario Guasmara

Casa de Piedra Las Chacanas

El Indio Mirador Fotográfico

Ascenso al Cerro Champaquí

Piedra del Molino Serpentario

Puente Colgante del Dique La Viña

Plazoleta de los Pájaros

Miradores naturales como Sendero Cardenal o Mirador Los Molles

Villa de Las Rosas, Córdoba. Foto: https://villadelasrosas.com.ar/

También hay numerosos senderos de trekking, ideales para caminar y conectar con la naturaleza, entre ellos:

Sendero Los Zorzales (2.300 m)

Sendero La Calandria (900 m)

Sendero El Picahueso (1.700 m)

Sendero El Cardenal (3.200 m)

En el centro del pueblo también se pueden recorrer plazas como la Plaza San Martín, Plaza Los Pozos o la Plazoleta Sierras de los Comechingones.

Para quienes buscan turismo religioso, el destino cuenta con templos como:

Parroquia Jesús Misericordioso

Parroquia Nuestra Señora de Lourdes

Parroquia Nuestra Señora de Fátima

Villa de Las Rosas, Córdoba. Foto: https://villadelasrosas.com.ar/

Qué comer y dónde alojarse en Villa de Las Rosas

La gastronomía local es otro de los grandes atractivos del pueblo. En los restaurantes y paradores de la zona se pueden probar platos típicos de la cocina serrana, entre ellos:

Empanadas caseras

Cabrito al horno

Locro

Humita

Comidas al disco

Además, debido al perfil naturalista y alternativo del lugar, muchos restaurantes también ofrecen opciones vegetarianas y veganas.

En cuanto al alojamiento, Villa de Las Rosas cuenta con diversas alternativas para todos los presupuestos: cabañas serranas, hosterías familiares, campings y posadas boutique con vistas a las sierra

Villa de Las Rosas, Córdoba. Foto: https://villadelasrosas.com.ar/

Qué pueblos visitar cerca de Villa de Las Rosas

Otro de los puntos fuertes del destino es su ubicación estratégica dentro del Valle de Traslasierra. Desde allí se pueden visitar fácilmente otros lugares turísticos cercanos como:

San Javier

Yacanto

Mina Clavero

Merlo, San Luis

Estos destinos son conocidos por sus bodegas, senderos de montaña y playas de río. También se puede recorrer el Camino del Cura Brochero, una ruta turística con fuerte valor histórico y religioso en la provincia.