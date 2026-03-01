Vacaciones para jubilados. Foto: ChatGPT.

Cuando los años pesan, los destinos llenos de calma se vuelven los más elegidos. Muy cerca de Merlo, cruzando hacia la provincia de Córdoba, se esconde un pueblo que conserva la misma esencia serrana que su vecino turístico, pero con un ritmo mucho más pausado, convirtiendose en un rincón perfecto para jubilados. Rodeado de paisajes asombrosos, paz y una tranquilidad que se respira en cada rincón, se convierte en el escenario ideal para disfrutar de un descanso pleno durante la tercera edad.

Jubilados: el pueblito cordobés que invita a un descanso durante la tercera edad

En el corazón de las sierras cordobesas se esconde uno de los secretos mejor guardados de la provincia: el encantador pueblo de San Javier. Ubicado al pie del majestuoso Cerro Champaquí, este destino cautiva a miles de viajeros que se aventuran a llegar a su cima, pero también ofrece una tranquilidad incomparable y otros atractivos que lo hacen único para jubilados.

Este pequeño pueblo se encuentra en Córdoba Traslasierra, una región ubicada en el oeste de la provincia que es famosa por sus paisajes montañosos, valles y ríos que ofrecen una mezcla de belleza natural, tranquilidad y una rica oferta turística.

San Javier, un rincón para jubilados entre bodegas y montañas. Foto Canal26.com

La zona se encuentra al pie de la Sierra de Comechingones, con el Cerro Champaquí, el más alto de la provincia, como su principal referente. Además de ser un paraíso para los amantes de la naturaleza, también es conocido por su clima templado, viñedos que producen los mejores vinos de Córdoba, y actividades al aire libre como el trekking.

Bodegas y ecoturismo en San Javier, Córdoba

En San Javier se encuentra la bodega Aráoz de Lamadrid, un lugar donde el propietario, Goyo, junto a su esposa Ana, ofrecen una experiencia única. Ellos mismos conducen visitas guiadas, acompañadas de degustaciones que permiten disfrutar de los vinos locales.

San Javier, un rincón para jubilados entre bodegas y montañas. Foto Canal26.com

El sitio abarca 13 hectáreas con viñedos, monte nativo, cactus y estanques llenos de nenúfares y lotos, ofreciendo un paisaje de cuento de hadas. Sus instalaciones incluyen tanques de fermentación de gran capacidad y una cava con 28 barricas de roble, donde se guardan más de 6.000 litros de vino.

Otra de las claves en este rincón cordobés es el ecoturismo que se disfruta en caminatas ideales para descubrir las bondades naturales de este lugar. Una opción es dirigirse por el Sendero de la Hilacha, un trayecto de unos 30 minutos hacia la Cascada de los Helechos.

El encantador pueblo cordobés al pie del Cerro Champaquí. Foto: Instagram @sanjavieryacantoturismo

Otras alternativas son llegar hasta las Tres Cascadas, un sitio donde el río Tabaquillo se presenta en un hermoso salto de agua, o hasta la Reserva Natural Los Cajones, en El Durazno, perfecta para un trekking de media dificultad.

Un paraíso en Córdoba para jubilados: qué hacer en el pueblo de San Javier

Caminatas suaves con vista al Champaquí: senderos tranquilos al pie del Cerro Champaquí, ideales para paseos sin exigencia física. Hay recorridos cortos con vistas increíbles y aire serrano puro.

Recorrer bodegas artesanales: la zona tiene pequeñas bodegas y viñedos familiares donde se puede hacer degustación y disfrutar del paisaje sin apuro.

Descansar junto al río: el río San Javier tiene playitas de piedra y sectores bajos, perfectos para sentarse, leer o simplemente disfrutar del sonido del agua.

Ferias y artesanos: en temporada suelen organizarse pequeñas ferias con productos regionales, dulces caseros y artesanías.

Lo bueno de San Javier es que no exige un itinerario cargado: invita a caminar despacio, mirar las sierras y dejar que el tiempo pase sin reloj.

San Javier, un rincón para jubilados entre bodegas y montañas. Foto Canal26.com

El Carro Champaquí, un ícono del turismo aventura

El principal atractivo turístico de la localidad es el majestuoso Cerro Champaquí, el punto más alto de Córdoba. Cada año, miles de turistas se aventuran para llegar a su cima, atraídos por la emoción de la travesía y la recompensa de las impresionantes vistas al llegar.

San Javier, un rincón para jubilados entre bodegas y montañas. Foto Canal26.com

Durante casi todo el ascenso, se pueden encontrar arroyos de aguas cristalinas, ideales para refrescarse. Al llegar a la cima, se despliega una vista impresionante de los valles de Traslasierra al oeste y de Calamuchita al este. Además, la majestuosidad del paisaje se ve realzada por la presencia de cóndores.

Cómo llegar a San Javier desde Merlo San Luis

San Javier se ubica en el Valle de Traslasierra, a 200 km de la ciudad de Córdoba, cruzando el camino de las Altas Cumbres, y a 25 km de la ciudad de Villa Dolores. Además, se encuentra a menos de 1 hora de Merlo, San Luis, un reconocido punto turístico de Argentina, ya que limita con esta provincia.