Luces extrañas, leyendas y un misterio sin resolver: el pueblo argentino donde aseguran que ocurren fenómenos paranormales

Capilla del Monte, Córdoba. Foto: cordobaturismo.gov.ar

En el corazón de las sierras cordobesas existe un lugar que, desde hace décadas, es centro de curiosidad de turistas, investigadores y amantes de lo paranormal. Se trata de Capilla del Monte, una localidad rodeada de montañas y paisajes que ganó popularidad por los relatos sobre fenómenos paranormales y apariciones inexplicables.

A poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba, este pueblo se convirtió en un verdadero enigma para quienes buscan respuestas a fenómenos que, según afirman los turistas, desafían toda lógica.

Capilla del Monte, Córdoba. Foto: Google Maps.

Cómo se originó el misterio que envuelve a Capilla del Monte

La historia que envuelve a Capilla del Monte comenzó a cobrar fuerza en enero de 1986, cuando apareció una enorme marca sobre la vegetación en una zona conocida como El Pajarillo. La figura, de más de cien metros de largo, llamó la atención de especialistas.

Mientras algunos sostuvieron que se trató de un fenómeno natural, otros aseguraron que era la prueba de un aterrizaje extraterrestre. Desde entonces, el episodio quedó grabado en la memoria colectiva y transformó a Capilla del Monte en uno de los epicentros de la ufología argentina.

La mancha que apareció en El Pajarillo. Foto: Instagram/alasheras1

Luego de lo que ocurrió, con el paso de los años los relatos no hicieron más que multiplicarse. Habitantes del pueblito y turistas afirmaron haber observado luces que se desplazan euforicamente sobre las montañas, destellos repentinos y objetos luminosos que no se pueden identificar.

Algunos incluso aseguran haber experimentado extrañas sensaciones durante caminatas nocturnas cerca del Cerro Uritorco, el lugar más emblemático de la región. Historias sobre presencias invisibles, cambios bruscos de temperatura y supuestas energías especiales alimentaron la fama paranormal del sitio.

El Cerro Uritorco, una montaña rodeada de leyendas

Gran parte del misterio gira alrededor del Cerro Uritorco, uno de los puntos turísticos más visitados de Córdoba. Con una altura de casi 2.000 metros, la montaña está vinculada a innumerables leyendas sobre ciudades subterráneas, portales energéticos y civilizaciones ancestrales.

Aunque no existen pruebas científicas que respalden estas teorías, la cantidad de relatos y experiencias compartidas por visitantes contribuyó a convertir al lugar en una parada obligada para quienes buscan lo desconocido.

Cerro Uritorco, Córdoba. Foto: NA.

En ese sentido, los especialistas sostienen que muchos de los fenómenos observados pueden explicarse mediante causas naturales. Satélites, meteoritos, ilusiones ópticas y condiciones climáticas particulares suelen ser algunas de las explicaciones más frecuentes. Sin embargo, para los creyentes, todavía quedan demasiadas preguntas sin respuesta.

Capilla del Monte, el destino que atrae a miles de turistas cada año

Más allá de las teorías y las controversias, Capilla del Monte se consolidó como uno de los destinos turísticos más particulares de Argentina. Cada año recibe miles de visitantes atraídos tanto por sus paisajes serranos como por el misterio que rodea a la localidad.

Capilla del Monte, Córdoba. Foto: Google Maps.

Entre caminatas, excursiones y relatos transmitidos de generación en generación, el pueblo mantiene viva una pregunta que sigue fascinando a muchos: ¿se trata solo de leyendas o realmente sucede algo inexplicable en este rincón de las sierras cordobesas?