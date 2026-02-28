Trenes a Mar del Plata: nuevos horarios, pasajes para marzo y el debut del sistema pet friendly
Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes a Mar del Plata para marzo con nuevos horarios, mejoras en los tiempos de viaje y el esperado debut del sistema pet friendly. Desde el 2 de marzo será posible viajar con mascotas cumpliendo requisitos específicos, mientras que se mantienen tarifas accesibles y descuentos para compras online.
Más opciones de viaje: nuevos horarios y frecuencias
La grilla de marzo incorpora dos trenes diarios por sentido:
- Un servicio con paradas en todas las estaciones intermedias.
- Un servicio semirrápido que reduce la duración total del viaje.
Además, se mantendrá un refuerzo extra los fines de semana, especialmente útil para quienes viajan los viernes hacia Mar del Plata y regresan los domingos.
Las mejoras operativas incluyen reducciones en los tiempos de viaje gracias a una menor cantidad de cruces ferroviarios. Por ejemplo, el tren 303 acorta su recorrido en 13 minutos, mientras que los servicios adicionales de viernes y domingos también presentan reducciones de entre 10 y 13 minutos.
Se estrena el sistema pet friendly
La novedad más comentada es la habilitación del viaje con mascotas, un beneficio ya vigente en otros destinos y que ahora se incorpora al servicio Buenos Aires–Mar del Plata.
Los pasajeros podrán trasladar perros o gatos mayores de tres meses cumpliendo requisitos específicos, entre ellos:
- Transportín cerrado y adecuado.
- Libreta sanitaria con vacuna antirrábica vigente.
- Certificado de salud.
Documentación completa presentada durante el preembarque.
El servicio tiene un costo adicional establecido en $77.500, superior al boleto convencional, y cuenta con cupos limitados por formación.
Tarifas y descuentos vigentes
Para marzo, los precios del tramo completo entre Constitución y Mar del Plata se mantienen en:
- Primera: $32.000
- Pullman: $38.000
Quienes compren sus tickets a través del sitio oficial obtienen un 10% de descuento, un beneficio que se mantiene para viajes de larga distancia y que incentiva la compra online.
También se sostienen otros beneficios:
- Personas jubiladas: 40% off.
Personas con discapacidad: viaje sin cargo presentando DNI y certificado vigente.
Horarios detallados para marzo
Entre el 3 de marzo y el 6 de abril habrá dos servicios diarios desde Constitución:
- 7:30
- 14:17
Los regresos desde Mar del Plata estarán disponibles a:
- 1:11
- 14:21
Además, los viernes funcionará un tren extra a las 17:08, con regreso los domingos a las 22:53.
Un servicio renovado para una ruta clave
Con la combinación de horarios mejorados, descuentos y el nuevo sistema pet friendly, Trenes Argentinos apunta a modernizar uno de los servicios más utilizados del país, mientras se adapta al comportamiento de los viajeros fuera de temporada.