Transporte Foto: Foto generada con IA

Trenes Argentinos abrió oficialmente la venta de pasajes para viajar a Mar del Plata durante marzo, con una programación renovada, ajustes en los tiempos de viaje y una novedad que muchos pasajeros esperaban: desde el 2 de marzo será posible viajar con mascotas en servicios seleccionados. Esta actualización coincide con el inicio de la temporada baja y llega

Más opciones de viaje: nuevos horarios y frecuencias

La grilla de marzo incorpora dos trenes diarios por sentido:

Un servicio con paradas en todas las estaciones intermedias.

Un servicio semirrápido que reduce la duración total del viaje.

Además, se mantendrá un refuerzo extra los fines de semana, especialmente útil para quienes viajan los viernes hacia Mar del Plata y regresan los domingos.

Las mejoras operativas incluyen reducciones en los tiempos de viaje gracias a una menor cantidad de cruces ferroviarios. Por ejemplo, el tren 303 acorta su recorrido en 13 minutos, mientras que los servicios adicionales de viernes y domingos también presentan reducciones de entre 10 y 13 minutos.

Mascotas en el tren. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Se estrena el sistema pet friendly

La novedad más comentada es la habilitación del viaje con mascotas, un beneficio ya vigente en otros destinos y que ahora se incorpora al servicio Buenos Aires–Mar del Plata.

Los pasajeros podrán trasladar perros o gatos mayores de tres meses cumpliendo requisitos específicos, entre ellos:

Transportín cerrado y adecuado.

Libreta sanitaria con vacuna antirrábica vigente.

Certificado de salud.

Documentación completa presentada durante el preembarque.

El servicio tiene un costo adicional establecido en $77.500, superior al boleto convencional, y cuenta con cupos limitados por formación.

Viajar en tren a Mar del Plata, una opción accesible. Foto: NA.

Tarifas y descuentos vigentes

Para marzo, los precios del tramo completo entre Constitución y Mar del Plata se mantienen en:

Primera: $32.000

Pullman: $38.000

Quienes compren sus tickets a través del sitio oficial obtienen un 10% de descuento, un beneficio que se mantiene para viajes de larga distancia y que incentiva la compra online.

También se sostienen otros beneficios:

Personas jubiladas: 40% off.

Personas con discapacidad: viaje sin cargo presentando DNI y certificado vigente.

Horarios detallados para marzo

Entre el 3 de marzo y el 6 de abril habrá dos servicios diarios desde Constitución:

7:30

14:17

Los regresos desde Mar del Plata estarán disponibles a:

1:11

14:21

Además, los viernes funcionará un tren extra a las 17:08, con regreso los domingos a las 22:53.

Un servicio renovado para una ruta clave

Con la combinación de horarios mejorados, descuentos y el nuevo sistema pet friendly, Trenes Argentinos apunta a modernizar uno de los servicios más utilizados del país, mientras se adapta al comportamiento de los viajeros fuera de temporada.