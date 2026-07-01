Habrá asado con cuero a precio popular y ferias: la ciudad bonaerense que celebra sus 143 años con un gran evento

El plato tradicional en el aniversario de Pehuajó Foto: RumoresPehuajó

Pehuajó celebrará su 143° aniversario con una jornada especial en la que el gran protagonista será el tradicional asado con cuero, acompañado por ferias, música en vivo y propuestas culturales pensadas para toda la comunidad.

El evento tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio y transformará uno de los espacios más importantes de la ciudad en un punto de encuentro con actividades durante todo el día. La iniciativa busca reunir a vecinos, instituciones y visitantes en un mismo festejo.

Desde temprano, la ciudad vivirá un clima festivo con distintas propuestas que combinan tradición, identidad local y entretenimiento. Habrá desde actos oficiales hasta espectáculos artísticos y espacios recreativos para todas las edades.

Cuándo y dónde se hacen los festejos por los 143 años de Pehuajó

Las actividades comenzarán a partir de las 10:00 horas en la Plaza Dardo Rocha, donde se realizará el acto protocolar que dará inicio formal a los festejos. A partir de allí, la jornada continuará con una nutrida agenda.

La plaza se convertirá en el epicentro del evento, con sectores destinados a actividades culturales, talleres, ferias y un amplio patio gastronómico para disfrutar durante todo el día.

Pehuajó, Buenos Aires. Foto: Tripadvisor.

Asado con cuero a precio popular: el gran atractivo gastronómico del aniversario

Uno de los puntos más convocantes será el asado con cuero, preparado en distintos clubes de la ciudad. Las porciones se ofrecerán a $5000, un precio bastante popular, con el objetivo de que todos puedan participar del almuerzo festivo.

Además de destacar una tradición gastronómica bien bonaerense, la propuesta tiene un componente solidario: lo recaudado ayudará a instituciones locales, fortaleciendo el entramado social de Pehuajó.

Quienes deseen participar podrán reservar su porción con anticipación a través de los clubes, una modalidad pensada para ordenar la demanda y garantizar la disponibilidad.

Ferias artesanales y shows en vivo: qué actividades se ofrecerán en el evento

Durante toda la jornada habrá ferias con productos locales, talleres recreativos y propuestas culturales. También se realizará la entrega de premios de una iniciativa artística vinculada a la identidad de la ciudad.

La música en vivo y los espectáculos serán protagonistas en el escenario principal, con presentaciones continuas de artistas locales que aportarán ritmo y color al festejo.

El cierre del evento está previsto con un show especial al caer la tarde, pensado para coronar un día cargado de actividades y participación comunitaria.

Pehuajó, Buenos Aires. Foto: Tripadvisor.

Cómo llegar a Pehuajó desde CABA

Para quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires, Pehuajó se encuentra ubicado al oeste de la provincia, a unos 365 kilómetros. Se puede acceder principalmente por la Ruta Nacional 5, en un recorrido que demanda aproximadamente entre 4 y 5 horas en auto.

La celebración por los 143 años se presenta así como una oportunidad ideal para una escapada, combinando gastronomía, cultura y tradición en un mismo evento.