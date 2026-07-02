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Cita imperdible a 200 km de CABA: llega la Fiesta del Costillar de Búfalo a la Estaca para disfrutar en familia

La Fiesta del Costillar de Búfalo a la Estaca vuelve a reunir en Médanos, Entre Ríos, lo mejor de la tradición litoraleña con gastronomía criolla, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia. Una propuesta ideal para una escapada desde CABA el próximo 9 de julio.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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A pocos kilómetros de Buenos Aires, la fiesta combina turismo gastronómico, música en vivo y actividades criollas para toda la familia.
A pocos kilómetros de Buenos Aires, la fiesta combina turismo gastronómico, música en vivo y actividades criollas para toda la familia. Foto: Turismo entre Ríos
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La Fiesta del Costillar de Búfalo a la Estaca se perfila una vez más como una de las grandes celebraciones del calendario de turismo regional en la Provincia de Entre Ríos. Con una convocatoria que crece año a año, el evento tendrá lugar el 9 de julio de 2026 en la localidad de Médanos, a unos 200 kilómetros de CABA, y promete una jornada cargada de identidad, sabores y cultura.

Organizada en el departamento Islas del Ibicuy, esta propuesta combina lo mejor de la gastronomía criolla con actividades tradicionales y espectáculos en vivo. La fiesta se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscan una escapada de fin de semana con impronta local y aire de campo.

Fiesta del Costillar de Búfalo a la Estaca: cuándo y dónde se hace

El evento se realizará el jueves 9 de julio en la Escuela Nº 15 “Justo José de Urquiza” de Médanos, epicentro de esta celebración que ya suma más de diez ediciones y mantiene intacto su espíritu comunitario.

A pocos kilómetros de Buenos Aires, la fiesta combina turismo gastronómico, música en vivo y actividades criollas para toda la familia.
A pocos kilómetros de Buenos Aires, la fiesta combina turismo gastronómico, música en vivo y actividades criollas para toda la familia. Foto: Turismo entre Ríos

Durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una propuesta integral que mezcla tradición y entretenimiento, consolidando a la fiesta como el evento más popular del sur entrerriano.

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Además, quienes deseen más información sobre la organización o el cronograma pueden comunicarse con los organizadores a través de canales locales habilitados para consultas.

Cómo llegar a Médanos, Entre Ríos, desde CABA

Médanos se encuentra en la zona sur de Entre Ríos, dentro del corredor de las Islas del Ibicuy, un destino accesible para quienes salen desde Buenos Aires.

El recorrido habitual en auto incluye tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata, continuar hacia la Ruta 11 y luego empalmar con los caminos provinciales que conducen al distrito. El viaje ronda las 3 horas, lo que convierte al destino en una opción ideal para una salida corta.

La cercanía y la conectividad hacen que cada año más visitantes elijan este evento como parte de sus recorridos de turismo gastronómico.

Qué actividades criollas y espectáculos en vivo habrá durante la fiesta

El programa incluye una nutrida agenda pensada para todas las edades. Entre las actividades confirmadas se destacan el desfile tradicionalista, las destrezas criollas y las carreras de riendas, que reflejan el vínculo histórico con el campo.

A esto se suma la música en vivo y distintas propuestas artísticas que acompañarán la jornada, generando un clima festivo que se extiende durante todo el día.

Uno de los momentos más esperados será el concurso de asadores, donde expertos pondrán a prueba su técnica en la preparación del clásico búfalo a la estaca, frente al público.

Tradición campestre: por qué el búfalo se convirtió en el gran protagonista de la región

El eje de la fiesta gira en torno al costillar de búfalo, una carne que ganó protagonismo en la región por su producción local y su valor dentro de la cocina tradicional.

A pocos kilómetros de Buenos Aires, la fiesta combina turismo gastronómico, música en vivo y actividades criollas para toda la familia.
A pocos kilómetros de Buenos Aires, la fiesta combina turismo gastronómico, música en vivo y actividades criollas para toda la familia. Foto: Turismo entre Ríos

Preparado a la estaca y cocido lentamente a las brasas, el plato se destaca por su sabor intenso y su textura particular, convirtiéndose en un sello distintivo de la identidad gastronómica de Médanos.

En paralelo a la fiesta, quienes visiten la zona pueden aprovechar para recorrer atractivos cercanos: desde la histórica estación ferroviaria local hasta espacios naturales ideales para la pesca, el camping o los paseos náuticos en arroyos y brazos del río Paraná.

Con su combinación de tradición, naturaleza y buena comida, la Fiesta del Costillar de Búfalo a la Estaca reafirma el atractivo del litoral argentino para quienes buscan experiencias auténticas lejos del ritmo urbano.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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