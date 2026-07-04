Hospitalidad campestre y aire puro: el pueblo bonaerense con 1.200 habitantes que ofrece pastas frescas, parrilladas y tortas caseras

Tortas caseras en Villa Lía. Foto: Clarín

El turismo bonaerense crece y cada vez son más las personas que eligen visitar pequeños pueblitos rurales cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Uno de ellos es Villa Lía, un rincón ideal para escapadas de fines de semana largo como el que tendrá lugar el próximo 9 de julio por el Día de la Independencia.

Se trata de un pueblo bonaerense de tan solo 1.200 habitantes con una gastronomía de campo que combina paisajes naturales y aire puro que invita a los turistas a pasar unos días de descanso.

Dónde queda y cómo llegar a Villa Lía desde la Ciudad de Buenos Aires

Ubicada en el partido de San Antonio de Areco, la ciudad de Villa Lía se encuentra a tan solo 2 horas de distancia de la Ciudad de Buenos Aires (a 120 km). El viaje en auto desde CABA es directo.

Aquellos interesados en visitar este pueblo, que es insignia del turismo bonaerense, deben tomar en Capital Federal, Ruta Nacional 9, luego seguir por Ruta Nacional 8 y, finalmente a la altura de San Antonio de Areco, continuar por Ruta Provincial 41 hasta llegar a destino.

Villa Lía combina naturaleza con gastronomía de campo. Foto: Municipalidad de San Antonio de Areco

Cuál es la historia detrás del pueblo fundado por inmigrantes

Villa Lía tiene sus orígenes a finales del siglo XIX y el siglo XX en plena oleada de inmigrantes europeos y también durante la expansión del ferrocarril que resultó indispensable para el crecimiento del pueblo bonaerense.

Fue en 1869 precisamente que un agrimensor llamado Mariano Iparraguirre llegó al pueblo para dividir el terreno de dos estancias que se encontraban en la zona en aquel momento y que pertenecían a Dominga Castex e Isabel de Rodríguez.

Solo algunos años después comenzó la edificación del pueblo en una de esas áreas. Si bien no estaba claro cuál sería su nombre, una de sus fundadoras, Lía Carreras, heredera de la estancia de Dominga Castex se encargó de que el pueblo se especialice en producción agrícola, por ejemplo, de cereales. En este sentido, la presencia del ferrocarril fue fundamental para el transporte de los productos hacia distintos puntos de la Argentina.

La estación del ferrocarril de Villa Lía. Foto: Municipalidad de San Antonio de Areco

Gastronomía de campo: parrilladas, pastas frescas y las mejores tortas caseras

Villa Lía se destaca tanto por su hospitalidad campestre como por su gastronomía de campo. El pueblo bonaerense cuenta con importantes pulperías y pequeños restaurantes atendidos por sus dueños que ofrecen a los visitantes un menú tradicional con opciones como:

Empanadas fritas

Pastas frescas

Guiso de lentejas

Picadas con fiambres locales

Parrilladas

Los visitantes pueden disfrutar de platos tradicionales como pastas y parrilladas. Foto: Elle

Uno de los lugares recomendados es Las Argibay Villa Lía que no solo se caracteriza por sus entradas y platos principales, también por sus postres (flan y budín de pan), tortas caseras y pastelitos.

Villa Lía: qué hacer en una escapada de fin de semana para descansar y respirar aire puro

Como cada uno de los pueblos bonaerenses, Villa Lía posee un circuito histórico que consta de la visita al Museo y Centro Cultural “Los Rostros de la Pampa” y un recorrido por la plaza principal.

También se aconseja visitar la estación del Ferrocarril y Casa Bellavista, una casona de arquitectura colonial construida en 1928.

Villa Lía se encuentra en San Antonio de Areco. Foto: Municipalidad de San Antonio de Areco

Además, los residentes recomiendan pasar por el Puente Castex para obtener las mejores panorámicas del pueblo y admirar los atardeceres.