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Para disfrutar en vacaciones de invierno: el megaevento de cómic gratis en Buenos Aires que llega en julio 2026

La cuarta edición de este evento se realizará el 3, 4 y 5 de julio en el Pasaje Dardo Rocha, con entrada libre y gratuita. Reunirá a fanáticos del cómic, el manga, el cosplay y los videojuegos con una programación que incluye shows en vivo, concursos, sector gamer y propuestas para todas las edades.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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El evento con entrada libre combina cómics, manga, cosplay, gaming y espectáculos en vivo para todas las edades.
El evento con entrada libre combina cómics, manga, cosplay, gaming y espectáculos en vivo para todas las edades. Foto: La Plata Cómic
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La ciudad de La Plata se prepara para recibir una nueva edición de uno de los encuentros más convocantes de la cultura pop. La Plata Comic 2026 ya tiene fecha confirmada y volverá a ocupar el Pasaje Dardo Rocha durante tres jornadas con actividades gratuitas.

El evento se desarrollará del viernes 3 al domingo 5 de julio, con programación diaria desde las 12 hasta las 20 horas, salvo el primer día, que tendrá cierre anticipado. La propuesta apunta a convertirse en un plan ideal como escapada con chicos o salida en grupo durante las vacaciones de invierno.

Durante tres días, el tradicional espacio cultural se transformará en un punto de encuentro para seguidores de los cómics, el manga, el cosplay, los videojuegos y el k-pop, además de distintas expresiones artísticas vinculadas al entretenimiento.

El cronograma incluye shows en vivo, concursos de cosplay, artist alley, stands de merchandising, espacios temáticos, sector gamer, realidad virtual y propuestas medievales. También habrá presencia de ilustradores, dibujantes y escritores que mostrarán su trabajo en vivo.

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Miles de fanáticos se reúnen en el Pasaje Dardo Rocha para disfrutar de La Plata Comic, un evento con entrada libre que combina cómics, manga, cosplay, gaming y espectáculos en vivo para todas las edades.
La Plata Comic 2026: tres días de cultura pop, cosplay y shows gratuitos en el Pasaje Dardo Rocha. Foto: La Plata Cómic

Cronograma día por día de La Plata Comic: qué actividades hay cada jornada

El viernes 3 de julio marcará el inicio del evento con la apertura a las 12. A las 13:30 será la ceremonia inaugural y desde las 14 comenzarán los shows, entre ellos una propuesta de trivia y karaoke. La jornada también incluirá presentaciones en vivo, un panel de artistas y el concurso de cosplay kids.

Por el partido de Argentina contra Cabo Verde, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, que se disputará ese mismo día, la organización confirmó que el viernes el cierre será a las 18 horas, para facilitar el regreso del público.

El sábado 4 el cronograma se extenderá hasta las 20 horas. La jornada tendrá shows musicales, paneles con invitados como Santiago Speranza, espectáculos de magia, concurso de k-pop y una presentación destacada relacionada con el universo del metal.

El domingo 5, último día de la convención, mantendrá el mismo horario y sumará nuevas actividades, entre ellas shows en vivo, concursos de cosplay, presentaciones artísticas y espectáculos escénicos.

Miles de fanáticos se reúnen en el Pasaje Dardo Rocha para disfrutar de La Plata Comic, un evento con entrada libre que combina cómics, manga, cosplay, gaming y espectáculos en vivo para todas las edades.
La Plata Comic 2026: tres días de cultura pop, cosplay y shows gratuitos en el Pasaje Dardo Rocha. Foto: La Plata Cómic

Qué se puede hacer en La Plata Comic: cosplay, mangas y más

Uno de los espacios más convocantes será el artist alley, donde artistas plásticos, ilustradores y dibujantes expondrán y venderán sus obras, además de interactuar con el público. También se podrá acceder a productos exclusivos y encargos personalizados.

Con entrada gratuita y una agenda diversa, La Plata Comic 2026 busca consolidarse como uno de los eventos más importantes del calendario cultural de la región, con propuestas diseñadas tanto para fanáticos como para familias que buscan un plan diferente.

Cómo llegar al Pasaje Dardo Rocha desde CABA

Para llegar al Pasaje Dardo Rocha, ubicado en el centro de La Plata (calle 50 entre 6 y 7), una de las opciones más prácticas desde CABA es en tren. Podés tomar la línea Roca (ramal Constitución–La Plata) desde Plaza Constitución y bajar en la estación La Plata, el trayecto dura aproximadamente una hora. Desde allí, el predio queda a unas pocas cuadras, por lo que se puede completar el recorrido a pie o en colectivo.

Otra alternativa es viajar en auto o micro. En vehículo particular, el acceso más directo es por la Autopista Buenos Aires–La Plata, que conecta con el centro platense en cerca de 50 minutos, dependiendo del tránsito. También existen servicios de micros desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires que llegan a la terminal de La Plata, desde donde se puede continuar el viaje en transporte público o caminando hasta el Pasaje Dardo Rocha.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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