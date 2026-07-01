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El pueblo bonaerense que celebra la Fiesta del Locro y la Empanada este 9 de julio: dónde queda y cómo llegar

Ubicado en el municipio de Baradero, este pueblo cuenta con una significativa identidad cultural argentina y tradición de campo.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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La "Fiesta del Locro y la Empanada" de Alsina tendrá lugar el 9 de julio a partir de las 12h
La "Fiesta del Locro y la Empanada" de Alsina tendrá lugar el 9 de julio a partir de las 12h Foto: El Teclado
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Se aproxima el feriado patrio del 9 de julio (Día de la Independencia) y, en distintos puntos del país, se preparan para recibirlos con eventos especiales, platos típicos y sabores criollos. Este es el caso de Villa Alsina, en el partido bonaerense de Baradero, que cuenta con una importante tradición de campo e identidad cultural argentina.

El municipio oficializó la undécima edición de la ya clásica “Fiesta del Locro y la Empanada”, celebración organizada por la Secretaría de Cultura, Turismo, Educación y Deporte de Baradero y un grupo de vecinos del lugar.

El evento tiene como máxima misión atraer a turistas de diversas regiones de la provincia de Buenos Aires para que disfruten del 9 de julio en compañía de comida casera representativa de la Argentina y conozcan un poco más sobre la historia del pueblo bonaerense.

Villa Alsina se encuentra sobre la Ruta Nacional 9 en el kilómetro 127. Foto: Infomiba

Fiesta del Locro y la Empanada de Alsina: qué es y qué atractivos ofrecerá

No caben dudas. El punto fuerte de la Fiesta del Locro y la Empanada de Alsina es la gastronomía regional. Desde la organización sostuvieron que habrá food trucks con diferentes propuestas culinarias y sabores criollos. Por supuesto, el locro y la empanada serán los mimados de la celebración patria.

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Pero, además, el evento reúne cada año a distintos artesanos de la zona que comparten con los visitantes sus productos. También durante la fiesta habrá oportunidad de presenciar shows de música popular y bailes típicos.

Dónde queda Alsina, el pueblo bonaerense que rinde homenaje a los sabores criollos

La Fiesta del Locro y la Empanada tendrá lugar el próximo jueves 9 de julio a partir de las 12h en el Predio Estación de Trenes de Villa Alsina, pueblo bonaerense ubicado sobre la Ruta Nacional 9 en el kilómetro 127.

De la ciudad de Baradero se encuentra a tan solo a 27 kilómetros, por lo que muchos visitantes -luego de pasar por la fiesta regional- deciden dar un paseo por el municipio que cuenta con la Reserva Natural Parque del Este, un espacio verde de 36 hectáreas con flora y fauna nativa, ideal para hacer trekking o running.

Cómo llegar a Alsina desde CABA para disfrutar de la Fiesta del Locro y la Empanada

La pequeña localidad de Villa Alsina se encuentra a 132 kilómetros al noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El viaje en automóvil es directo: solo hay que tomar la Ruta Nacional 9 y en aproximadamente 2 horas se llega a destino.

También hay una opción en transporte público para quienes no cuenten con vehículo propio. La más sencilla es tomar el tren de larga distancia que hace el recorrido de Retiro a Rosario y bajarse en la estación Baradero. Una vez allí, lo mejor será hacer los 27 kilómetros restantes hacia Villa Alsina en taxi o remis. En este caso, la duración del viaje también es de 2 horas.

El locro como protagonista: cuáles son las otras fiestas que se celebrarán en destinos bonaerense

Para quienes tengan ganas de pasar un 9 de julio distinto y apenas alejado de la Ciudad, la “Fiesta del Locro y la Empanada” no es la única opción para degustar nuestra gastronomía regional. También habrá eventos patrios similares en los municipios de Lobos y General La Madrid:

  • Fiesta del Locro Lamadritense: se trata de la primera edición, pero tiene una agenda cargada con desfiles, música, bailes y un paseo gigante de platos criollos, donde no solo habrá locro, también empanadas, guiso de lentejas y escabeche de vizcacha.
  • Fiesta del Locro Popular: la décimo quinta edición del evento en Lobos iniciará con un acto municipal por el Día de la Independencia. Luego ya se podrá visitar la Feria de Artesanías y comprar platos típicos en los puestos de comida. Hacia el atardecer, habrá una peña folclórica.
También habrá fiestas en General La Madrid y Lobos. Foto: Diario Bonaerense

Mientras la “Fiesta del Locro Lamadritense” de General Lamadrid iniciará a las 10h en la plaza principal San Martín, la “Fiesta del Locro Popular” de Lobos comenzará a las 11h. Ambas tendrán lugar el jueves 9 de julio.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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