El Domingo Bávaro vuelve y transforma Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

Buenos Aires se prepara para recibir nuevamente uno de los eventos gastronómicos más esperados por los amantes de la cocina europea: el Domingo Bávaro regresa y lo hace por partida doble, con dos encuentros que prometen superar todo lo vivido anteriormente. Tras un éxito rotundo en ediciones pasadas, la experiencia se repetirá el sábado 19 de abril y el sábado 3 de mayo, ofreciendo una inmersión total en la tradición culinaria y cervecera de Alemania, sin salir de la ciudad.

En un contexto donde las experiencias gastronómicas temáticas ganan cada vez más protagonismo, el Domingo Bávaro se posiciona como mucho más que un simple almuerzo: es un verdadero viaje cultural. Desde las 13 hasta las 18 horas, en Extrawurst, ubicado en Tres Sargentos 427, en pleno corazón de CABA, se transforma en un rincón alemán pensado para disfrutar con amigos, en pareja o en familia.

Un menú bávaro ampliado que eleva la experiencia

Uno de los grandes atractivos de esta nueva edición es el menú bávaro ampliado, diseñado para quienes buscan autenticidad y sabores intensos. La propuesta gastronómica se renueva y se amplifica con platos emblemáticos de la cocina alemana, preparados con técnicas tradicionales y materia prima de calidad.

El bar alemán que conquista en Retiro Foto: Instagram @extrawurst_argentina

Entre las estrellas del domingo se destacan las Schweinshaxen, cortes de cerdo cocidos lentamente hasta lograr una piel crujiente y una carne tierna que se desarma sola, servidas junto a chucrut artesanal. A esto se suma el Schweinsbraten, un clásico asado de cerdo acompañado de Knödel (bollos de papa o pan) y una salsa profunda y sabrosa que realza cada bocado.

Para los fanáticos de los embutidos, habrá una gran selección de Bratwurst bávaras, con recetas fieles a la tradición alemana. Y como gran novedad celebrada por el público, por fin llega la Weißwurst, la famosa salchicha blanca típica del sur de Alemania, ideal para quienes buscan probar algo auténtico y poco habitual en Buenos Aires.

Cerveza fría, como manda la tradición

Ninguna experiencia bávara estaría completa sin cerveza, y el Domingo Bávaro lo tiene claro. Todas las propuestas gastronómicas estarán acompañadas por cerveza bien fría, servida como corresponde, respetando el espíritu de las cervecerías alemanas. La combinación entre platos contundentes y cerveza es parte esencial del ritual, pensada para disfrutarse sin apuros, en un ambiente relajado y festivo.

Dos fechas clave para agendar ahora

El regreso del Domingo Bávaro llega con una particularidad que entusiasma aún más: dos fechas confirmadas para no perderse esta experiencia única. Tanto el 19 de abril como el 3 de mayo ofrecen la misma propuesta completa, ideal para quienes no lleguen a la primera fecha o quieran repetir la experiencia.

Un ambiente que transporta a Europa y una historia tan auténtica como sus sabores Foto: Instagram @extrawurst_argentina

Este tipo de eventos suele tener cupos limitados y alta demanda, especialmente entre el público que busca planes originales en Buenos Aires. Por eso, agendar con anticipación es clave para no quedarse afuera de uno de los encuentros gastronómicos más comentados de la temporada.

Un plan ideal para los amantes de la gastronomía internacional

En tiempos donde el público valora cada vez más las propuestas auténticas y bien ejecutadas, el Domingo Bávaro se consolida como una opción destacada dentro de la agenda porteña. Combina tradición, sabores intensos, cerveza y un entorno pensado para disfrutar sin prisas, recreando el espíritu de los encuentros alemanes de fin de semana.

Ya sea para descubrir la cocina bávara por primera vez o para volver a disfrutarla como corresponde, estas dos fechas representan una oportunidad única. Alemania vuelve a decir presente en Buenos Aires, y todo indica que el Domingo Bávaro será, una vez más, un éxito total.