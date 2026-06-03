Regresó el tren a Bariloche: cómo funciona el expreso patagónico que tiene pasajes desde los 11.480 pesos

Tren Nocturno Patagónico. Foto: Huéspedes.

El regreso del tren a Bariloche ya es una realidad. Desde junio, el Tren Expreso de Río Negro volvió a operar en la Región Sur de Río Negro, conectando a Ingeniero Jacobacci con San Carlos de Bariloche tras trabajos de mantenimiento que garantizaron condiciones seguras para el servicio.

La reactivación del servicio ferroviario, que forma parte del histórico Tren Patagónico, no solo mejora la conectividad, sino que también se posiciona como una opción accesible para viajar por la Patagonia, con pasajes económicos y frecuencias regulares durante todo el año.

Además del impacto en el transporte, el regreso del tren tiene un fuerte componente social. Vecinos de la región lo utilizan para realizar trámites, consultas médicas o compras en Bariloche, con la posibilidad de viajar y regresar en el mismo día, reduciendo costos y tiempos.

Tren Patagónico Nocturno. Foto: Trenpatagonicosa.com.ar |Mejorada con IA para Canal26.com.

Cómo funciona el Tren Expreso Rionegrino: recorrido, días y horarios

El Tren Expreso Rionegrino ofrece dos servicios semanales, operando los martes y jueves, con ida y vuelta en la misma jornada. La formación parte desde Jacobacci a las 4:00 y llega a Bariloche a las 8:40, completando el trayecto en unas 4 horas y 40 minutos.

El regreso desde Bariloche está programado a las 17:00, con arribo a Jacobacci a las 21:45, lo que permite organizar escapaditas o viajes cortos sin necesidad de pernoctar.

Durante el recorrido, el tren realiza paradas en Clemente Onelli, Comallo y Pilcaniyeu, además de atravesar puntos como Perito Moreno y Nirihuau, integrando pequeñas localidades que quedan fuera de los grandes circuitos de transporte.

Tren Patagónico. Foto: Gobierno de Río Negro.

Cuánto cuesta viajar en el Tren Expreso Rionegrino: lista con los precios de los pasajes

Los precios de los pasajes se mantienen como uno de los principales atractivos del servicio, con tarifas diferenciadas según el tipo de pasajero:

Adultos: $16.400

Jubilados: $13.120

Estudiantes: $11.480

Menores (4 a 12 años): $11.480

Menores (0 a 3 años): sin cargo

Personas con discapacidad: sin cargo

La venta se realiza de manera online a través de la web oficial del servicio ferroviario o en estaciones habilitadas. Para viajar con menores, es obligatorio acreditar vínculo o contar con autorización.

Cuántos kilómetros recorre este servicio patagónico y qué paisajes se pueden apreciar en el viaje

El recorrido del TER abarca un total de 195 kilómetros, atravesando algunos de los escenarios más característicos de la Patagonia argentina. Desde la estepa rionegrina hasta la cercanía con la cordillera, el viaje ofrece vistas panorámicas que lo convierten en una experiencia turística en sí misma.

A lo largo del trayecto, los pasajeros pueden observar extensiones abiertas, formaciones naturales y zonas rurales poco exploradas, lo que suma valor al servicio más allá de su función de transporte.

Tren Patagónico. Foto: Gobierno de Río Negro.

El relanzamiento del tren también apunta a potenciar el turismo en Bariloche y sus alrededores, permitiendo que visitantes y residentes redescubran una de las rutas ferroviarias más emblemáticas del país.

Con su reactivación, el Tren Expreso Rionegrino vuelve a posicionarse como una herramienta clave para la integración regional, combinando historia, accesibilidad y una experiencia única de viaje en el sur argentino.