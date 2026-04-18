Buena comida y tursmo en San José Foto: Foto generada con IA Canal 26

La Fiesta de la Carneada 2026 ya tiene fecha confirmada y vuelve a posicionarse como uno de los eventos gastronómicos y culturales más esperados del invierno bonaerense. Con una propuesta que combina sabores tradicionales, música, baile y un clima festivo único, la celebración promete una noche inolvidable para locales y visitantes. Jamón fileteado, bondiola, bebidas con canilla libre y platos bien contundentes serán algunos de los grandes protagonistas.

Organizada por la comunidad de descendientes de alemanes del Volga, la 23° edición de la Fiesta de la Carneada se consolida como un clásico que año a año convoca a cientos de personas y suele agotar entradas con anticipación.

¿Cuándo se realiza la 23° Fiesta de la Carneada?

La Fiesta de la Carneada 2026 se llevará a cabo el sábado 11 de julio de 2026, en una noche pensada para disfrutar sin apuros desde el primer momento hasta la madrugada. La confirmación oficial llegó por parte de la Asociación Cultural Germano Argentina de Coronel Suárez, que destacó la fuerte expectativa que genera cada nueva edición.

Fiesta Provincial de la Carneada en Pueblo San José Foto: radiocoronalsuarez

Si bien en ediciones anteriores el evento llegó a reunir a más de mil personas, este año se mantendrá un cupo limitado para garantizar mayor comodidad, por lo que se recomienda reservar con tiempo.

Un menú imperdible: jamón fileteado, bebidas tradicionales y mucho más

El menú de la Fiesta de la Carneada es, sin dudas, uno de los grandes motivos por los que el evento se vuelve inolvidable. Apenas ingresan, los asistentes son recibidos con una recepción especial de jamón fileteado y bebidas, una tradición que remite a las costumbres de la cocina alemana y del Volga.

A lo largo de la noche se podrá disfrutar de:

Tabla de fiambres con chorizos, salames, queso de cerdo, morcilla blanca y negra

Bondiola casera y jamón artesanal

Platos calientes como carne al horno con papas

Postre incluido

Canilla libre de bebidas durante toda la velada

Todo se elabora con recetas tradicionales que se transmiten de generación en generación, lo que convierte a la fiesta en una verdadera experiencia cultural y gastronómica.

Entradas y reservas para la Fiesta de la Carneada 2026: todo lo que tenés que saber

Las entradas para la Fiesta de la Carneada 2026 ya están a la venta y, como ocurre cada año, se espera que se agoten con rapidez. Muchas personas reservan incluso de una edición a la otra, lo que habla del alto nivel de fidelidad del público.

Para conseguir tu lugar, la organización habilitó el número de contacto 2926 404898, donde se pueden realizar consultas y reservas anticipadas. Debido al cupo limitado, no habrá venta en puerta el día del evento.

Dónde se realiza y cómo llegar a la Fiesta de la Carneada 2026 desde CABA

La celebración tendrá lugar en Colonia San José, partido de Coronel Suárez, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, una zona con fuerte identidad cultural y tradiciones bien arraigadas.

Vista panorámica del pueblo Foto: radiocoronalsuarez

Cómo llegar desde CABA:

En auto : el viaje dura aproximadamente 6 horas por Ruta Nacional 3 y rutas provinciales

En micro : hay servicios hasta Coronel Suárez desde Retiro, combinando luego transporte local

En escapada turística: muchos visitantes aprovechan para quedarse el fin de semana y recorrer la región

Un evento que va más allá de la comida

Además de la propuesta gastronómica, la Fiesta de la Carneada 2026 contará con música en vivo y danzas típicas, que le dan marco a una noche donde la tradición, la identidad y el encuentro son los verdaderos protagonistas.

Si buscás una experiencia distinta, con sabores auténticos y un ambiente cálido, esta fiesta es una cita obligada del calendario bonaerense.