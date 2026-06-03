Villa Riachuelo, el barrio más austral de la Ciudad: por qué quieren cambiarle el nombre y la historia que todavía late en sus calles

Villa Riachuelo, el barrio más austral de la Ciudad Foto: Wikipedia

El Gobierno porteño inició una consulta vecinal para evaluar si Villa Riachuelo debe cambiar de nombre, una posibilidad inédita para el barrio más austral de la Ciudad de Buenos Aires. El correo oficial enviado a vecinos de la Comuna 8 propuso participar de un proceso para discutir si la denominación actual representa la identidad, la historia y la cultura del lugar, y encendió de inmediato una polémica que mezcla pertenencia, memoria y futuro urbano.

Lo primero que conviene aclarar es que, hasta ahora, lo que existe es una consulta y no un cambio formal aprobado. Según lo publicado por distintos medios, la iniciativa surgió a partir de inquietudes planteadas en reuniones vecinales, mientras que LA NACION consignó incluso que desde el Ejecutivo porteño se indicó que el correo fue enviado a partir de la propuesta de un solo vecino. En un barrio donde muchos habitantes a veces se autoperciben como parte de Villa Lugano por cercanía territorial y continuidad urbana, el simple hecho de tocar el nombre impacta sobre una identidad barrial que lleva más de un siglo construyéndose.

Por qué quieren cambiarle el nombre a Villa Riachuelo y qué se discute en el sur porteño

La discusión no nace en un vacío. Villa Riachuelo tiene una geografía singular: gran parte de su superficie no está ocupada por viviendas sino por grandes hitos del sur, como el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, el entorno de Parque Sur y la Reserva Ecológica Lago Lugano, mientras que la zona residencial aparece como una franja más reducida, pegada al corazón de Lugano. Esa particularidad alimentó durante años una convivencia ambigua entre el nombre oficial y la identificación cotidiana de algunos vecinos. Pero una cosa es la costumbre y otra, muy distinta, es rebautizar un barrio entero.

Obra de Barrias, exhibida en el Pabellón Argentino en 1889. Se encuentra en la Plaza Sudamérica. Foto: Wikipedia

También por eso la controversia escaló rápido. Entre quienes rechazan la idea aparece un argumento central: cambiar el nombre sería diluir una historia propia. El barrio tiene límites precisos, una trayectoria fundacional documentada y una evolución urbana ligada al Riachuelo, al viejo Puente de la Noria, al crecimiento del sur y a una memoria vecinal que no empezó ayer. En otras palabras, detrás del debate nominal asoma una tensión clásica de Buenos Aires: si la ciudad debe ordenar su mapa según la lógica del mercado y la simplificación urbana, o si debe preservar las huellas que explican cómo se formó cada rincón porteño.

La historia de Villa Riachuelo: de un proyecto frustrado sobre el río a un barrio con nombre propio

Para entender por qué el nombre importa, hay que mirar el origen. Villa Riachuelo nació en 1888, cuando la Sociedad de Tierras General Pobladora obtuvo autorización para realizar el dragado y la canalización de los últimos 33 kilómetros del Riachuelo. Aquella gran obra nunca se concretó, pero dejó algo decisivo: el trazado urbano de una villa en el extremo sudoeste de la Capital. Después llegaron las calles, los lotes, los tambos y las chacras. Y con ellos, una denominación que sobrevivió al fracaso del proyecto hidráulico: la “villa del Riachuelo”, semilla del nombre que quedó hasta hoy.

La historia que todavía late en sus calles Foto: Wikipedia

Esa raíz explica por qué el barrio no es un apéndice sin pasado, sino una pieza histórica del sur porteño. La propia Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo remarca que el objetivo original de aquella sociedad era impulsar una hidrovía y un puerto de cabotaje en la zona de Puente La Noria, una ambición de escala mucho mayor que la de un loteo común. Aunque el plan se frustró, el territorio empezó a poblarse y quedó marcado por una lógica de borde: entre el río, los bañados, la comunicación con la provincia y la lenta urbanización de un área postergada respecto del centro.

Puente de la Noria, tranvía y ferrocarril: cómo creció el barrio más austral de Buenos Aires

A comienzos del siglo XX, la gran obra de referencia en la zona era el Puente de la Noria. El primer emplazamiento del paso se construyó en 1905, en un sector que hoy corresponde al área del Autódromo. Ese puente conectaba la zona provincial con quintas y chacras, y era clave para el traslado de tropillas de hacienda que luego seguían por avenida Roca rumbo a los mataderos. Más tarde, la rectificación del Riachuelo obligó a levantar una nueva estructura: el puente actual data de 1944, unos 200 metros más al oeste, a la altura de General Paz.

El crecimiento barrial se aceleró con otro factor decisivo: la llegada del ferrocarril al paraje vecino donde se fundó Villa Lugano, proceso que desde 1908 volvió más dinámica a toda la zona. Hasta entonces, el tranvía era prácticamente la única conexión con el resto de la ciudad y las inundaciones complicaban el acceso por el camino al Puente Alsina, la actual avenida Roca. Ese cruce entre transporte, tierra alta, bañados y loteos explica por qué Villa Riachuelo se desarrolló de una manera distinta a los barrios centrales: más lentamente, más pegada a la infraestructura, y con un fuerte vínculo con el paisaje del borde urbano.

Los datos históricos menos conocidos de Villa Riachuelo que vuelven más fuerte el debate

Hay una capa todavía más antigua en la historia del barrio. En el área de La Noria se identificó el único sitio de la Ciudad donde se hallaron restos de vida prehispánica, con ocupaciones establecidas entre los siglos XII y XV. El Gobierno porteño describe ese espacio como un punto clave para reconstruir cómo vivían las poblaciones que habitaron la zona antes de la Buenos Aires colonial, mientras que investigaciones arqueológicas retomaron los hallazgos que ya había señalado Carlos Rusconi en 1926. Es decir: el territorio de Villa Riachuelo no solo tiene pasado barrial; también conserva una profundidad histórica excepcional dentro del mapa porteño.

Por qué quieren cambiarle el nombre Foto: Wikipedia

A eso se suma otra particularidad que suele pasar desapercibida. Villa Riachuelo no se resume a una postal de casas bajas: es uno de los barrios donde la relación entre historia, deporte y naturaleza aparece más visible. Allí se levanta el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, inaugurado en 1952 y convertido en uno de los grandes símbolos del automovilismo argentino, mientras que el entorno suma espacios verdes y humedales recuperados como la Reserva Ecológica Lago Lugano, un predio protegido de 36 hectáreas con senderos, miradores y más de 150 especies de aves registradas. Esa combinación de memoria, infraestructura y paisaje es parte del ADN barrial que hoy reingresa al debate público.

Autódromo, Plaza Sudamérica y memoria barrial: lo que Villa Riachuelo construyó en más de un siglo

Si algo hizo Villa Riachuelo a lo largo del tiempo fue convertir un extremo olvidado en un territorio con marcas propias. La Plaza Sudamérica, inaugurada en la década de 1930, la Sociedad de Fomento Villa Riachuelo creada en 1939, la parroquia, las escuelas, los clubes y las familias históricas del barrio forman parte de una trama que transformó antiguos bañados en vida comunitaria. Incluso las discusiones sobre la fecha exacta de la fundación hablan de lo mismo: un barrio que todavía discute su origen porque tiene memoria para defender.

Por eso, el intento de renombrarlo no toca solo una chapa catastral. Toca una biografía urbana. En una ciudad donde muchas veces el sur parece explicado solo por sus urgencias o por sus deudas pendientes, Villa Riachuelo reaparece en el centro de la escena recordando otra cosa: que también ahí hubo proyectos de gran escala, familias fundadoras, puentes decisivos, trenes, inmigración, arqueología y deporte. Cambiar un nombre puede parecer un gesto menor. Pero en barrios así, los nombres son archivos vivos. Y cuando se los discute, lo que en verdad se está discutiendo es quién tiene derecho a contar la historia.