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El bodegón a pocas cuadras del Obelisco que tiene el ojo de bife más adictivo de Buenos Aires

Bife de chorizo, vacío a la parrilla, bife de lomo, milanesa napolitana son algunos de los platos que más salen. Dónde queda y qué días abre el bodegón que recibe cientos de turistas a diario.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Santos Manjares bodegón.
Santos Manjares bodegón. Foto: Instagram/santosmanjares
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En pleno corazón del microcentro porteño, a solo unos metros del Obelisco, hay una parrilla que desde hace más de una década se convirtió en un clásico para quienes buscan buena comida, porciones generosas y precios razonables. Se trata de Santos Manjares, un restaurante que combina el espíritu de las parrillas tradicionales con una propuesta pensada para que cada comensal se sienta como en su casa.

Ubicado sobre la calle Paraguay, entre Suipacha y Carlos Pellegrini, el bodegón recibe todos los días a cientos de clientes, entre vecinos, trabajadores de la zona y turistas que llegan en busca de una auténtica experiencia gastronómica porteña.

Santos Manjares bodegón. Foto: Instagram/SantosManjares

Santos Manjares: dónde queda el bodegón porteño que está cerca del Obelisco

Santos Manjares está ubicado en Paraguay 938 y abre todos los días de 11:30 a 00 horas. Allí se puede abonar en efectivo o con distintas tarjetas bancarias, lo que facilita la experiencia tanto para clientes locales como para turistas.

Gracias a su ubicación privilegiada, su ambiente cálido y una cocina que apuesta por los sabores tradicionales argentinos, Santos Manjares se consolidó como una de las parrillas más recomendadas del microcentro porteño para disfrutar de una buena comida después de recorrer el Obelisco o caminar por el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

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La historia de Santos Manjares, el bodegón que cocina con parrilla al carbón

Santos Manjares abrió sus puertas en marzo de 2015. Detrás del proyecto están Melisa y Néstor, una joven pareja que construyó el restaurante desde cero, con esfuerzo y dedicación.

Su objetivo siempre fue claro: ofrecer comida de calidad a precios accesibles, sin descuidar la atención al cliente. La filosofía que los acompaña desde el primer día se resume en una frase: “El secreto es hacer las cosas con ganas”.

Santos Manjares bodegón. Foto: Instagram/SantosManjares

En sus comienzos, la parrilla estaba orientada principalmente a los oficinistas del Microcentro. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a ganar reconocimiento entre los turistas, especialmente los brasileños, que hoy lo consideran una parada obligatoria durante su visita a Buenos Aires.

El crecimiento también se reflejó en plataformas como TripAdvisor, donde llegó a ubicarse entre los restaurantes mejor valorados de la ciudad gracias a las recomendaciones de quienes pasaron por sus mesas.

Santos Manjares bodegón. Foto: Instagram/santosmanjares

Cuáles son los platos estrella de Santos Manjares que no te podés perder

La carta de Santos Manjares ofrece una gran variedad de carnes, parrilla y platos clásicos argentinos. Entre las especialidades más elegidas se destacan:

  • Ojo de bife, uno de los cortes insignia de la casa y definido por el restaurante como “adictivo”.
  • Bife de chorizo, considerado “el manjar de los manjares”.
  • Vacío a la parrilla, un clásico para los amantes de la carne.
  • Bife de lomo, reconocido por su increíble terneza.
  • Bondiola de cerdo, que puede pedirse sola, con salsa barbacoa o a la pizza.
  • Milanesa napolitana, una de las favoritas para quienes buscan un plato abundante y bien argentino.
  • Provoleta, el acompañamiento ideal para comenzar una comida de parrilla.
  • Pechuga de pollo a las brasas, una opción más liviana sin resignar sabor.
Santos Manjares bodegón. Foto: Instagram/santosmanjares

La propuesta se completa con una amplia variedad de guarniciones y opciones para todos los gustos, manteniendo siempre una excelente relación entre calidad y precio.

BodegonesGastronomía
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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