Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El bodegón escondido de Núñez que conquista a metros del río con milanesas, provoleta y asado

Descubrí el bodegón oculto de Núñez dentro de un club histórico: dónde queda, qué comer, cómo es su historia y por qué se volvió una joya cerca del río.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El bodegón escondido de Núñez
El bodegón escondido de Núñez Foto: Instagram @resto_centronaval
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En una zona de Buenos Aires donde el río todavía le cambia el ritmo al barrio, hay un restaurante que empezó a ganar atención por una fórmula cada vez más buscada: comida abundante, entorno sereno y una identidad bien argentina. Funciona dentro de la Sede Núñez del Centro Naval, en Av. Cantilo y Arroyo Medrano, CABA, un predio con parque, área náutica y estacionamiento que lo vuelve distinto del típico bodegón urbano.

Lo interesante no es solo la ubicación. Este lugar aparece en el mapa gastronómico como una rareza: un comedor dentro de un club histórico, a pocos minutos de la Costanera y del corredor norte, con una propuesta que recupera sabores ítalo-hispano-porteños y platos que remiten a la mesa familiar del fin de semana. Clarín lo describió como un espacio “simple y amistoso”, con precios accesibles y una cocina apoyada en clásicos bien reconocibles.

Un rincón de Núñez donde el río, el club y la comida se cruzan

La Sede Núñez del Centro Naval está emplazada en una zona estratégica, entre la ciudad y la costa, y suma un plus que no abunda en Buenos Aires: el contexto de club, con aire libre, marina, quincho y un ambiente más relajado que el de los polos gastronómicos masivos. El sitio oficial señala que allí funcionan actividades recreativas, náuticas y sociales, además del restorán/confitería, mientras que en listados públicos también figuran reservas y organización de eventos.

Por qué se volvió una joya cerca del río Foto: Instagram @resto_centronaval

Esa ubicación refuerza el encanto del lugar: no es el vecino ruidoso de una avenida comercial ni un salón montado para la moda del momento. Es, más bien, una escapada gastronómica dentro de la ciudad, en un sector donde el vínculo entre Buenos Aires y el río todavía define la experiencia. La propia nota de Clarín remarca ese cruce entre costa urbana y gastronomía, al ubicar al restaurante dentro de los espacios emblemáticos de esparcimiento cercanos al agua.

Contenido Recomendado

Desde pulpo español grillado hasta paella de langostinos:dónde queda la parada obligada de los amantes de la cocina de mar

Desde pulpo español grillado hasta paella de langostinos: dónde queda la parada obligada de los amantes de la cocina de mar

La nueva “joya” gastronómica de Caballito:milanesas para dos, platos abundantes y un clima de bodegón ideal para vivir el Mundial 2026

La nueva “joya” gastronómica de Caballito: milanesas para dos, platos abundantes y un clima de bodegón ideal para vivir el Mundial 2026

La historia del club y la tradición gastronómica que le dan identidad

El marco histórico también suma valor narrativo. El Centro Naval fue fundado el 4 de mayo de 1882 y nació como una asociación de oficiales de la Armada Argentina, con un espíritu social, cultural y deportivo que todavía conserva. En la actualidad, la institución mantiene distintas sedes y en Núñez desarrolla actividades de rugby, hockey, náutica y vida social, con infraestructura que incluye 180 amarras y espacios para reuniones.

A esa historia institucional se le agrega una veta gastronómica familiar. Según la crónica de Clarín, la concesión del comedor quedó en 2018 en manos de la familia Gazza, que arrastra una tradición hostelera previa: el abuelo Ramón Fernández, inmigrante español, tuvo una cantina en La Boca en los años 40, en la época en que la calle Necochea y sus alrededores se poblaron de restaurantes; después, la familia siguió vinculada al rubro con guindados y un bodegón en Belgrano.

Ese dato le agrega un componente clave a la nota: no se trata de un restaurante montado desde cero para seguir una tendencia, sino de un espacio atravesado por una memoria gastronómica de varias décadas, algo que hoy pesa mucho en las búsquedas de usuarios interesados en experiencias auténticas y no solo “instagrameables”.

Qué comer en este bodegón oculto de Núñez

La carta se apoya, ante todo, en la idea de cocina clásica argentina con guiños italianos y porteños. Entre los platos destacados aparecen la provoleta Naval, servida con tomates secos, cebolla caramelizada y morrones asados; la tabla de milanesas de peceto, con variantes como napolitana, fugazzeta y cheddar con panceta; y el asado banderita con chimichurri, salsa criolla y papas fritas.

Una herencia que mezcla tradición naval, espíritu de barrio y cocina argentina Foto: Instagram @resto_centronaval

Es una propuesta pensada para el disfrute amplio, de mesa compartida y sin vueltas. La lógica del restaurante parece estar más cerca del plato generoso y reconocible que del menú experimental. Por eso, su atractivo no pasa por reinventar la cocina porteña, sino por ofrecerla en un entorno inesperado y con una ejecución que distintos comentarios públicos asocian con una buena relación entre calidad y precio.

Dónde queda, cómo llegar y por qué muchos todavía no lo conocen

Para quienes quieran ir, la referencia central es clara: Av. Cantilo y Arroyo Medrano, en la Sede Núñez del Centro Naval. En el sitio oficial del club figura el contacto del restaurante al(+54 9 11) 4704-7050, mientras que la sede informa además estacionamiento interno y servicios sociales vinculados al predio.

En cuanto al acceso, Moovit marca que la zona cuenta con conexión mediante líneas de colectivo como 15, 28, 29, 42 y 45, además de alternativas ferroviarias cercanas en Mitre y Belgrano Norte.

Sobre horarios, hay un punto importante para una nota periodística precisa: el sitio oficial indica servicio de restorán/confitería sábados, domingos y feriados, con posibilidad de coordinar en días de semana, mientras que un listado comercial externo menciona una franja más amplia de apertura de martes a domingo. Para evitar errores, lo más sólido es recomendar chequear por teléfono antes de ir.

Precios, reserva y qué saber antes de visitar el lugar

En relación con los precios, no aparece una carta oficial abierta con valores actualizados verificables en las fuentes públicas consultadas; sin embargo, la nota de Clarín lo ubica dentro de la categoría de“precios accesibles”, y en reseñas agregadas por Restaurant Guru también surgen comentarios que destacan una muy buena relación precio-calidad.

Por eso, si querés sumar información útil sin correr el riesgo de publicar importes desactualizados, la mejor fórmula editorial es esta: maneja un perfil de precios accesibles/moderados dentro de la gastronomía porteña, pero conviene pedir los valores vigentes al teléfono de la sede antes de ir, sobre todo si pensás reservar para grupo o evento. El contacto publicado para restaurante es 4704-7050.

BodegonesNúñezCiudad de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Llega la Feria de Chocolate más esperada de Buenos Aires:cuándo y dónde será el evento gratis para los amantes de lo dulce

    Llega la Feria de Chocolate más esperada de Buenos Aires: cuándo y dónde será el evento gratis para los amantes de lo dulce

  2. Cuál es el origen del nombre de la calle más parisina de Buenos Aires y dónde queda este rincón único de Retiro

    Cuál es el origen del nombre de la calle más parisina de Buenos Aires y dónde queda este rincón único de Retiro

  3. Escapada termal ideal para jubilados en invierno:por qué estas aguas turquesas solo pueden visitarse durante esta época del año

    Escapada termal ideal para jubilados en invierno: por qué estas aguas turquesas solo pueden visitarse durante esta época del año

  4. El impactante renacer del zoológico de Mendoza:fue transformado en un Ecoparque ejemplar de la conservación animal

    El impactante renacer del zoológico de Mendoza: fue transformado en un Ecoparque ejemplar de la conservación animal

  5. Vacaciones de invierno en Buenos Aires:la reserva natural que ofrece bosques nativos, camping y paseos a caballo

    Vacaciones de invierno en Buenos Aires: la reserva natural que ofrece bosques nativos, camping y paseos a caballo
Lo último
También podría interesarte
Economía

Luis Caputo explicó la emisión por US$ 5.000 millones que decretó el Gobierno en el Boletín Oficial:“No es nueva deuda, sino refinanciamiento”

Luis Caputo explicó la emisión por US$ 5.000 millones que decretó el Gobierno en el Boletín Oficial: “No es nueva deuda, sino refinanciamiento”

Quiénes son los tres gobernadores que se reunirán para reclamar por fondos provinciales al Estado

Entrevista exclusiva de Canal 26 al embajador de Israel en Argentina:“Nuestros países tienen muchas cosas en común”

José Luis Espert fue citado a indagatoria en la causa por presunto lavado de dinero

Economía

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Luis Caputo explicó la emisión por US$ 5.000 millones que decretó el Gobierno en el Boletín Oficial:“No es nueva deuda, sino refinanciamiento”

El PBI creció 2,3% interanual en el primer trimestre del 2026, según el INDEC

En una rueda negativa para los mercados internacionales, sube el riesgo país y caen las acciones argentinas

Internacionales

Reactivan la construcción del primer túnel para barcos y cruceros del mundo:atravesará una montaña y estará listo para 2032

Reactivan la construcción del primer túnel para barcos y cruceros del mundo: atravesará una montaña y estará listo para 2032

Entrevista exclusiva de Canal 26 al embajador de Israel en Argentina:“Nuestros países tienen muchas cosas en común”

Clave para entender la guerra en Medio Oriente:la diferencia legal entre canales y estrechos que limita a Irán en Ormuz

Megaproyecto de China bajo el mar:construyó un centro de datos submarino que consume menos energía y tiene 2.000 servidores