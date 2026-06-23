El bodegón escondido de Núñez que conquista a metros del río con milanesas, provoleta y asado

El bodegón escondido de Núñez Foto: Instagram @resto_centronaval

En una zona de Buenos Aires donde el río todavía le cambia el ritmo al barrio, hay un restaurante que empezó a ganar atención por una fórmula cada vez más buscada: comida abundante, entorno sereno y una identidad bien argentina. Funciona dentro de la Sede Núñez del Centro Naval, en Av. Cantilo y Arroyo Medrano, CABA, un predio con parque, área náutica y estacionamiento que lo vuelve distinto del típico bodegón urbano.

Lo interesante no es solo la ubicación. Este lugar aparece en el mapa gastronómico como una rareza: un comedor dentro de un club histórico, a pocos minutos de la Costanera y del corredor norte, con una propuesta que recupera sabores ítalo-hispano-porteños y platos que remiten a la mesa familiar del fin de semana. Clarín lo describió como un espacio “simple y amistoso”, con precios accesibles y una cocina apoyada en clásicos bien reconocibles.

Un rincón de Núñez donde el río, el club y la comida se cruzan

La Sede Núñez del Centro Naval está emplazada en una zona estratégica, entre la ciudad y la costa, y suma un plus que no abunda en Buenos Aires: el contexto de club, con aire libre, marina, quincho y un ambiente más relajado que el de los polos gastronómicos masivos. El sitio oficial señala que allí funcionan actividades recreativas, náuticas y sociales, además del restorán/confitería, mientras que en listados públicos también figuran reservas y organización de eventos.

Por qué se volvió una joya cerca del río Foto: Instagram @resto_centronaval

Esa ubicación refuerza el encanto del lugar: no es el vecino ruidoso de una avenida comercial ni un salón montado para la moda del momento. Es, más bien, una escapada gastronómica dentro de la ciudad, en un sector donde el vínculo entre Buenos Aires y el río todavía define la experiencia. La propia nota de Clarín remarca ese cruce entre costa urbana y gastronomía, al ubicar al restaurante dentro de los espacios emblemáticos de esparcimiento cercanos al agua.

La historia del club y la tradición gastronómica que le dan identidad

El marco histórico también suma valor narrativo. El Centro Naval fue fundado el 4 de mayo de 1882 y nació como una asociación de oficiales de la Armada Argentina, con un espíritu social, cultural y deportivo que todavía conserva. En la actualidad, la institución mantiene distintas sedes y en Núñez desarrolla actividades de rugby, hockey, náutica y vida social, con infraestructura que incluye 180 amarras y espacios para reuniones.

A esa historia institucional se le agrega una veta gastronómica familiar. Según la crónica de Clarín, la concesión del comedor quedó en 2018 en manos de la familia Gazza, que arrastra una tradición hostelera previa: el abuelo Ramón Fernández, inmigrante español, tuvo una cantina en La Boca en los años 40, en la época en que la calle Necochea y sus alrededores se poblaron de restaurantes; después, la familia siguió vinculada al rubro con guindados y un bodegón en Belgrano.

Ese dato le agrega un componente clave a la nota: no se trata de un restaurante montado desde cero para seguir una tendencia, sino de un espacio atravesado por una memoria gastronómica de varias décadas, algo que hoy pesa mucho en las búsquedas de usuarios interesados en experiencias auténticas y no solo “instagrameables”.

Qué comer en este bodegón oculto de Núñez

La carta se apoya, ante todo, en la idea de cocina clásica argentina con guiños italianos y porteños. Entre los platos destacados aparecen la provoleta Naval, servida con tomates secos, cebolla caramelizada y morrones asados; la tabla de milanesas de peceto, con variantes como napolitana, fugazzeta y cheddar con panceta; y el asado banderita con chimichurri, salsa criolla y papas fritas.

Una herencia que mezcla tradición naval, espíritu de barrio y cocina argentina Foto: Instagram @resto_centronaval

Es una propuesta pensada para el disfrute amplio, de mesa compartida y sin vueltas. La lógica del restaurante parece estar más cerca del plato generoso y reconocible que del menú experimental. Por eso, su atractivo no pasa por reinventar la cocina porteña, sino por ofrecerla en un entorno inesperado y con una ejecución que distintos comentarios públicos asocian con una buena relación entre calidad y precio.

Dónde queda, cómo llegar y por qué muchos todavía no lo conocen

Para quienes quieran ir, la referencia central es clara: Av. Cantilo y Arroyo Medrano, en la Sede Núñez del Centro Naval. En el sitio oficial del club figura el contacto del restaurante al(+54 9 11) 4704-7050, mientras que la sede informa además estacionamiento interno y servicios sociales vinculados al predio.

En cuanto al acceso, Moovit marca que la zona cuenta con conexión mediante líneas de colectivo como 15, 28, 29, 42 y 45, además de alternativas ferroviarias cercanas en Mitre y Belgrano Norte.

Sobre horarios, hay un punto importante para una nota periodística precisa: el sitio oficial indica servicio de restorán/confitería sábados, domingos y feriados, con posibilidad de coordinar en días de semana, mientras que un listado comercial externo menciona una franja más amplia de apertura de martes a domingo. Para evitar errores, lo más sólido es recomendar chequear por teléfono antes de ir.

Precios, reserva y qué saber antes de visitar el lugar

En relación con los precios, no aparece una carta oficial abierta con valores actualizados verificables en las fuentes públicas consultadas; sin embargo, la nota de Clarín lo ubica dentro de la categoría de“precios accesibles”, y en reseñas agregadas por Restaurant Guru también surgen comentarios que destacan una muy buena relación precio-calidad.

Por eso, si querés sumar información útil sin correr el riesgo de publicar importes desactualizados, la mejor fórmula editorial es esta: maneja un perfil de precios accesibles/moderados dentro de la gastronomía porteña, pero conviene pedir los valores vigentes al teléfono de la sede antes de ir, sobre todo si pensás reservar para grupo o evento. El contacto publicado para restaurante es 4704-7050.