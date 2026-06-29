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A metros del Obelisco: el bodegón de Boca con platos clásicos que es imperdible para hinchas y turistas

El restaurante está ambientado con camisetas, banderas, bombos, trofeos y fotografías que homenajean la historia de Boca y de La 12, ofreciendo una experiencia que combina gastronomía y pasión futbolera. Dónde queda.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Bodegón de la 12.
Bodegón de la 12. Foto: Google Maps.
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A pocos metros del Obelisco se encuentra el Bodegón de la 12, una de las paradas obligadas de los fanáticos de Boca Juniors. Ubicado en pleno centro porteño, el restaurante combina la cocina tradicional de los bodegones porteños con una ambientación completamente dedicada al mundo xeneize.

Desde que abrió, el local logró captar la atención tanto de hinchas como de turistas que recorren el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Sus paredes están cubiertas de camisetas, banderas, bombos, trofeos y fotos relacionadas con la historia de Boca y de La 12, generando una experiencia que va más allá de la gastronomía.

El Bodegón de la 12. Foto: Instagram/elbodegon.dela12

Qué se puede comer en el bodegón de Boca

La propuesta culinaria mantiene la esencia de los bodegones tradicionales: porciones abundantes, platos para compartir y recetas clásicas de la cocina argentina. Lo más pedido de la carta son milanesas XXL de todos los sabores, carnes a la parrilla, pastas caseras, empanadas, picadas y distintos postres típicos, además de promociones en bebidas y cerveza.

Gracias a su ubicación estratégica, sobre la calle Suipacha y a pocos pasos de la avenida Corrientes, el restaurante recibe a turistas, trabajadores de oficinas y fanáticos del fútbol que buscan vivir la experiencia de una comida abundante con un recorrido por uno de los puntos más emblemáticos de Buenos Aires.

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El Bodegón de la 12. Foto: Instagram/elbodegon.dela12

Cómo llegar al Bodegón de la 12 en transporte público

Para llegar al Bodegón de la 12, que abre de lunes a domingos de 09 a 01 y está ubicado en Suipacha 395, hay varias opciones fáciles porque estás en pleno centro de Buenos Aires:

Subte:

  • Línea C: bajar en Lavalle o Diagonal Norte y caminar 3 a 5 minutos.
  • Línea B: estación Carlos Pellegrini (misma zona, salida a 9 de Julio y Corrientes).
  • Línea D: estación 9 de Julio (también muy cerca).
El Bodegón de la 12. Foto: Instagram/elbodegon.dela12

Colectivos:

  • Pasan varias líneas por la zona del Obelisco y Av. Corrientes, como por ejemplo: 6, 8, 9, 10, 17, 24, 26, 39, 50, 100, 105, 111, 146, entre otras.
  • Luego bajar en 9 de Julio / Corrientes / Suipacha y el bodegón se encuentra a metros.

Con una propuesta que mezcla gastronomía porteña, pasión futbolera y una ubicación privilegiada en el corazón de Buenos Aires, el Bodegón de la 12 se transformó en una parada elegida por quienes buscan vivir una experiencia distinta, especialmente los simpatizantes del equipo xeneize.

BodegonesGastronomíaComida
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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