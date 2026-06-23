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El destino argentino que busca cumplirle a Lionel Messi el sueño de conocer la Patagonia a través de una campaña viral

Luego de que el futbolista confesara que sueña con recorrer la Patagonia junto a su familia, Puerto Madryn impulsó una iniciativa que rápidamente se volvió viral. La campaña #ElHogarDel10 movilizó a vecinos, escuelas, empresas turísticas y referentes locales para invitar al capitán de la Selección Argentina a descubrir uno de los destinos más emblemáticos del sur del país.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La ciudad de Puerto Madryn lanzó una campaña viral para invitar a Lionel Messi a conocer la Patagonia y sus principales atractivos turísticos.
La ciudad de Puerto Madryn lanzó una campaña viral para invitar a Lionel Messi a conocer la Patagonia y sus principales atractivos turísticos. Foto: Prensa.
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El deseo de Lionel Messi de conocer más rincones de Argentina encontró una respuesta inmediata en la Patagonia. Tras revelar en una entrevista que aún tiene pendiente visitar las Cataratas del Iguazú y recorrer el sur argentino junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, la ciudad de Puerto Madryn decidió tomar la iniciativa y abrirle las puertas con una campaña que ya genera repercusión en todo el país.

Bajo el hashtag #ElHogarDel10, la propuesta nació con un objetivo claro: invitar al máximo ídolo del fútbol argentino a descubrir los paisajes, la fauna y las experiencias únicas que ofrece uno de los destinos turísticos más importantes de la Patagonia.

Bajo el lema #ElHogarDel10, vecinos, instituciones y operadores turísticos se unieron para invitar al capitán argentino a descubrir la región. Foto: Prensa.

Puerto Madryn, el destino patagónico que quiere recibir a Lionel Messi

En menos de 72 horas, la convocatoria logró reunir a vecinos, instituciones educativas, clubes deportivos, operadores turísticos, prestadores de servicios y amantes de la naturaleza que compartieron fotos y videos con un mismo mensaje: “Lio, Madryn te espera”.

Las imágenes muestran algunos de los principales atractivos de la región, como el Golfo Nuevo, la Península Valdés, Punta Loma, El Doradillo y las extensas costas donde cada año llegan las ballenas francas australes para reproducirse.

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La iniciativa busca mostrar los paisajes, la fauna marina y las experiencias únicas que ofrece uno de los destinos más emblemáticos del país. Foto: Prensa.

La campaña no tardó en destacarse por su creatividad. Mientras algunos participantes posaron frente al mar o junto a paisajes patagónicos, otros llevaron la invitación a escenarios poco habituales. Uno de los casos más llamativos fue el de un buzo local que descendió varios metros bajo el agua para sostener un cartel dirigido al capitán argentino.

También se sumó una escuela de natación en aguas abiertas, que definió al mar patagónico como “la mejor pileta del mundo” y extendió una invitación especial para que Messi viva la experiencia de nadar en las aguas del Golfo Nuevo.

La campaña se volvió viral en menos de 72 horas y movilizó a toda la comunidad local en redes sociales. Foto: Prensa.

Naturaleza, ballenas y aventura: los atractivos de Puerto Madryn

Ubicada sobre la costa de Chubut, Puerto Madryn es considerada una de las principales puertas de entrada a la Patagonia argentina. Cada año recibe miles de turistas nacionales e internacionales atraídos por el avistaje de ballenas, el buceo, las excursiones de fauna marina y los paisajes naturales que rodean la ciudad.

Avistaje de delfines en Puerto Madryn. Foto: Argentina Wild Expeditions.

Además de las ballenas francas australes, la región permite observar lobos marinos, elefantes marinos, delfines, pingüinos y una gran diversidad de aves, convirtiéndose en un destino ideal para quienes buscan experiencias vinculadas al turismo de naturaleza.

La campaña también contó con el apoyo del reconocido fotógrafo de fauna patagónica Maxi Jonas, ganador del premio Best Camerawork 2025 en los Global South Video News Awards, quien colaboró en la difusión de la iniciativa junto a la cuenta oficial de turismo de la ciudad.

Ballenas francas australes, mar patagónico y naturaleza son parte del escenario con el que Puerto Madryn busca seducir a Lionel Messi. Foto: Prensa.

El sueño de que Messi visite la Patagonia

Desde el área de Turismo local destacaron el entusiasmo que despertó la propuesta. Según explicaron, el objetivo es que Messi pueda cumplir el deseo que expresó públicamente y que Puerto Madryn sea una de las primeras paradas de ese recorrido por la Argentina que todavía tiene pendiente.

Mientras la campaña continúa creciendo en redes sociales, vecinos y turistas siguen sumándose con nuevos mensajes e imágenes. La consigna es simple: publicar una foto o video con el cartel “Lio, Madryn te espera”, etiquetar a la cuenta de turismo local y al capitán argentino, y utilizar el hashtag #ElHogarDel10.

Por ahora, no hay una respuesta oficial de Messi. Sin embargo, la Patagonia ya dejó en claro que está lista para recibir al campeón del mundo con los brazos abiertos y mostrarle algunos de los paisajes más impactantes de Argentina.

TurismoPuerto MadrynLionel Messi
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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