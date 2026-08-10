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El pueblo a una hora de Mar del Plata que celebra a la papa y guarda una historia de trenes y campo

A pocos kilómetros de la Costa Atlántica, Comandante Nicanor Otamendi sorprende con calles tranquilas, identidad rural y una fiesta popular que convirtió a la papa en símbolo de orgullo local.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Otamendi, el pueblo que homenajea a la papa
Otamendi, el pueblo que homenajea a la papa Foto: Instagram @viejasestacionesypueblos
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Hay pueblos que no necesitan hacer ruido para conquistar. Comandante Nicanor Otamendi, en el partido bonaerense de General Alvarado, es uno de esos destinos que invitan a bajar un cambio, respirar aire de campo y descubrir una historia mucho más profunda de lo que aparentan sus calles serenas.

Ubicada a unos 36 kilómetros de Mar del Plata y a pocos minutos de Miramar, la localidad se transformó en una alternativa perfecta para quienes buscan una escapada tranquila sin alejarse demasiado de la costa atlántica.

A simple vista, Otamendi parece un pueblo detenido en el tiempo: casas bajas, veredas amplias, ritmo pausado y una comunidad fuertemente ligada a la tierra. Pero detrás de esa postal rural se esconde una identidad productiva potente, marcada por uno de los alimentos más populares de la mesa argentina: la papa.

En esta zona del sudeste bonaerense, el cultivo de papa no es apenas una actividad económica. Es trabajo, tradición, herencia familiar y orgullo local. Por eso, con el paso del tiempo, este tubérculo dejó de ser solo un producto del campo para convertirse en un verdadero emblema cultural.

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La Fiesta Nacional de la Papa, el orgullo que pone al pueblo en el mapa

El gran acontecimiento de la localidad es la Fiesta Nacional de la Papa, una celebración que reúne tradición, gastronomía, música, producción agropecuaria y sentido de pertenencia.

El evento se realiza en torno a la Plaza Belgrano y convoca a vecinos, productores, emprendedores y visitantes de toda la región. Durante esos días, el pueblo cambia su ritmo habitual y se llena de ferias, exposiciones, charlas técnicas, patio gastronómico, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia.

El pueblo bonaerense a una hora de Mar del Plata que homenajea a la papa
Otamendi, el pueblo que homenajea a la papa Foto: Turismo Buenos Aires

La fiesta no nació de un día para el otro. Sus raíces se remontan a 1948, cuando se realizó el Baile Anual de la Reina de la Papa, organizado por el Club Círculo Deportivo. Con el paso de los años, aquella reunión social fue creciendo hasta obtener reconocimiento provincial en 1965 y consolidarse como una de las celebraciones populares más representativas del sudeste bonaerense.

La tradicional Fiesta Nacional de la Papa
Otamendi, el pueblo que homenajea a la papa Foto: Redes

Durante sus ediciones más recientes, la Fiesta Nacional de la Papa combinó lo productivo con lo turístico: maquinaria agrícola, concursos, muestras agroindustriales, destrezas criollas, música en vivo, artesanos y propuestas gastronómicas donde la papa aparece en todas sus formas.

Desde las clásicas papas fritas hasta tortillas, guisos, empanadas, platos regionales y preparaciones típicas de la mesa familiar argentina, el evento demuestra que un producto simple puede transformarse en una experiencia colectiva.

De Dionisia a Otamendi: la historia ferroviaria que dio origen al pueblo

Antes de ser conocido como Comandante Nicanor Otamendi, este rincón bonaerense tuvo otro nombre que todavía sobrevive en la memoria de muchos vecinos: Dionisia.

El origen del pueblo está fuertemente unido al Ferrocarril del Sud, ya que la estación ferroviaria fue el punto alrededor del cual comenzó a crecer la vida social y económica de la zona.

El pueblo de Buenos Aires que nació junto al tren
Otamendi, el pueblo que homenajea a la papa Foto: Instagram @viejasestacionesypueblos

La historia señala que Balbina Josefina Otamendi de Iñurrigarro donó tierras para la instalación de la estación, que recibió el nombre de Dionisia en homenaje a su madre. La estación abrió en febrero de 1911, en un contexto de expansión ferroviaria que conectaba Mar del Plata, Miramar y otros puntos clave del sudeste bonaerense.

Poco después, el 29 de mayo de 1911, se firmó el decreto de fundación del pueblo. Desde entonces, la localidad empezó a crecer alrededor de las vías, con comercios, almacenes, hoteles y viviendas que acompañaban el movimiento generado por el tren.

El pueblo cerca de Mar del Plata donde la papa es reina y la historia se respira en cada calle
Otamendi, el pueblo que homenajea a la papa Foto: Instagram @viejasestacionesypueblos

El ferrocarril fue mucho más que un medio de transporte: fue el corazón económico y social del lugar. Durante décadas, la estación permitió el movimiento de cargas rurales, el intercambio comercial y la llegada de pobladores, viajantes y mercaderías.

En aquellos años, Otamendi llegó a tener una dinámica intensa alrededor de las vías. Sin embargo, como ocurrió en muchos pueblos del interior bonaerense, el cierre de ramales y la reducción de servicios ferroviarios modificaron para siempre la vida cotidiana de la comunidad.

Quién fue Nicanor Otamendi, el hombre detrás del nombre

El nombre actual de la localidad homenajea al comandante Nicanor Otamendi, militar argentino nacido en 1823 y fallecido en 1855 durante el combate de San Antonio de Iraola, en el actual partido de Benito Juárez.

Según los registros históricos, Otamendi enfrentó un malón comandado por el cacique Yanquetruz y murió junto a gran parte de sus hombres el 13 de septiembre de 1855.

Esa historia, atravesada por las tensiones de la frontera bonaerense del siglo XIX, quedó asociada al territorio donde luego se fundaría el pueblo. La elección del nombre buscó rendir tributo a aquel militar y, al mismo tiempo, marcar una identidad histórica para una comunidad que empezaba a crecer entre campos fértiles, inmigrantes, trabajadores rurales y estaciones de tren.

Con el paso de las décadas, el nombre Comandante Nicanor Otamendi quedó ligado no solo a una figura histórica, sino también a una localidad que supo construir su propio perfil: rural, productivo, tranquilo y profundamente bonaerense.

Campo, papa y escapadas: por qué Otamendi vale una visita

Visitar Comandante Nicanor Otamendi es descubrir una Buenos Aires distinta, lejos del vértigo urbano y cerca de la vida simple del interior.

Sus calles tranquilas, el paisaje agrícola, la cercanía con Miramar, Mar del Sud y Centinela del Mar, y su conexión con rutas clave del sudeste bonaerense lo convierten en una opción ideal para combinar campo y playa en un mismo viaje.

El encanto del pueblo está en su autenticidad. No hay artificios ni grandes estructuras turísticas: hay historia ferroviaria, producción agrícola, vecinos orgullosos de su identidad y una fiesta que demuestra cómo un cultivo cotidiano puede transformarse en patrimonio emocional.

En Otamendi, la papa no es solo un alimento. Es trabajo, memoria, tradición y una excusa perfecta para volver a mirar el interior bonaerense con otros ojos.

Para quienes buscan una escapada distinta cerca de Mar del Plata, este pueblo ofrece una experiencia simple pero poderosa: caminar sin apuro, conocer su historia, probar sabores regionales y entender por qué, en este rincón de la provincia de Buenos Aires, la papa se celebra como parte de la identidad de todo un pueblo.

TurismoHistoria
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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