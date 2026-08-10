La aldea a 5 horas de CABA que fue creada por alemanes, tiene laguna y sorprende con sus senderos

Valle María. Foto: vallemaria.gob.ar

Lejos de los circuitos turísticos más populares de Entre Ríos, existe un destino que combina historia, naturaleza y gastronomía. Se trata de Valle María, una pequeña localidad ubicada sobre la costa del río Paraná que invita a descubrir playas tranquilas, senderos rodeados de vegetación y una fuerte herencia alemana que aún permanece viva.

Con apenas unos miles de habitantes y un ambiente ideal para el descanso, esta aldea se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan una escapada de fin de semana desde CABA sin resignar actividades al aire libre ni propuestas culturales.

Villa María: una aldea de Entre Ríos ideal para visitar en familia

Ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Paraná, Valle María ofrece una combinación poco habitual: paisajes ribereños, tranquilidad y espacios recreativos para todas las edades. Su principal atractivo es el Complejo Balneario-Camping, un sector preparado para disfrutar junto al Paraná con playa, áreas de descanso, quinchos y servicios para pasar el día.

Valle María. Foto: vallemaria.gob.ar

Además del balneario, la localidad cuenta con un complejo de piletas municipales, sectores de camping y múltiples espacios verdes que la convierten en una opción ideal para familias que buscan desconectarse de la rutina y disfrutar del aire libre.

Cultura e historia: la aldea fundada por alemanes

La historia de Valle María comenzó en 1878, cuando inmigrantes alemanes del Volga llegaron a la región como parte de un proceso de colonización agrícola impulsado por el Estado argentino. Aquellas familias dieron origen a varias aldeas entrerrianas, pero esta localidad fue reconocida como la “Aldea Madre” debido a su importancia dentro del proceso fundacional.

Todavía hoy conserva gran parte de esa identidad. La arquitectura, las tradiciones religiosas y la gastronomía reflejan las costumbres traídas por los primeros pobladores. Entre las especialidades más buscadas aparecen los strudels, las tortas alemanas, las salchichas artesanales y otros productos regionales que forman parte de la experiencia turística.

Valle María. Foto: vallemaria.gob.ar

Quienes desean profundizar en la historia del lugar pueden recorrer sus calles, visitar el Museo Regional Hilando Recuerdos, conocer antiguas construcciones y participar de visitas guiadas que explican el legado cultural que distingue a la localidad.

Playa y laguna a orillas del Paraná para refrescarse

Uno de los mayores atractivos de Valle María es su contacto directo con el río Paraná. Durante los meses de calor, la playa local se transforma en el punto de encuentro de vecinos y turistas que buscan refrescarse en un entorno natural y seguro.

Sin embargo, el agua no se limita a la costa. Dentro de los recorridos naturales de la zona también aparece una gran laguna rodeada de vegetación autóctona, un escenario donde suelen observarse aves, insectos y distintas especies características del ecosistema del predelta entrerriano.

La combinación de playa, barrancas y humedales convierte a este destino en una propuesta ideal para quienes buscan naturaleza sin alejarse demasiado de los principales centros urbanos.

Senderismo y naturaleza con vistas espectaculares: qué es El Camino de la Vaca

Entre las actividades más recomendadas sobresale El Camino de la Vaca, un sendero interpretativo de aproximadamente dos kilómetros que atraviesa algunos de los paisajes más llamativos de la zona.

El recorrido bordea las barrancas del Paraná, se interna en un bosque en galería y atraviesa pequeños arroyos antes de llegar a una laguna de gran biodiversidad. A lo largo del trayecto, los visitantes pueden observar flora y fauna autóctona gracias a la señalización e infografías instaladas en distintos puntos del camino.

Valle María. Foto: vallemaria.gob.ar

El sendero recibió ese nombre porque antiguamente era utilizado por el ganado que circulaba por los bañados de la región. Con el paso de los años, aquel trazado natural fue recuperado y transformado en una de las principales propuestas de turismo de naturaleza de Valle María.

Las caminatas pueden realizarse durante todo el año y ofrecen panorámicas destacadas del paisaje entrerriano, especialmente durante el amanecer y el atardecer, cuando las vistas sobre el río adquieren una postal única.

Dónde queda Villa María y cómo llegar desde CABA

Valle María se encuentra en el departamento Diamante, en la provincia de Entre Ríos, a pocos kilómetros de la ciudad de Paraná y a unas cinco horas en auto desde CABA.

Para llegar en vehículo, una de las opciones más utilizadas es tomar la autopista Buenos Aires-La Plata y continuar por las rutas nacionales y provinciales que conectan con la región de Paraná y Diamante. El recorrido ronda los 400 kilómetros, dependiendo del punto de partida.

También existen servicios de ómnibus hacia las ciudades cercanas y conexiones aéreas hasta Paraná para quienes prefieren combinar distintos medios de transporte. Gracias a su cercanía y a su propuesta de naturaleza, historia y gastronomía alemana, Valle María se posiciona como uno de los destinos más atractivos para una escapada corta en Entre Ríos.