El mundo rendido a sus pies: cómo reaccionaron los principales diarios internacionales al récord de goles de Messi

El mundo rendido a los pies del mejor de la historia. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La victoria de la Selección Argentina por 2-0 frente a Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 tuvo un protagonista excluyente: Lionel Messi. Con dos goles, el capitán argentino alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo, superó el histórico registro de Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

La magnitud del logro provocó una reacción inmediata en los principales medios internacionales. Desde España hasta Brasil, pasando por Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y México, las portadas coincidieron en destacar la vigencia del rosarino, su capacidad para seguir rompiendo récords a los 38 años y su condición de leyenda absoluta del fútbol.

Las portadas del mundo se rindieron ante Messi

Marca: “Messi 18” y un nuevo récord para la historia

En España, el diario deportivo Marca dedicó gran parte de su portada al capitán argentino bajo un título tan simple como contundente: “Messi 18”.

Los diarios del mundo reaccionaron al récord de goles de Messi en los Mundiales. Foto: Web.

El periódico destacó que el rosarino firmó un doblete, alcanzó cinco goles en apenas dos partidos del Mundial 2026 y dejó atrás la marca histórica de Klose. La publicación también recordó que incluso falló un penal antes de concretar una actuación que terminó siendo decisiva para la clasificación argentina.

As: “Messi sube al cielo”

La portada de As eligió una frase cargada de simbolismo: “Messi sube al cielo”.

El medio resaltó que el doblete frente a Austria permitió que el argentino se transformara en el máximo goleador histórico de los Mundiales y condujera a la Albiceleste hacia los dieciseisavos de final. Además, subrayó un dato impactante: los cinco goles convertidos por Argentina en el torneo llevan la firma de Messi.

Los diarios del mundo reaccionaron al récord de goles de Messi en los Mundiales. Foto: Web.

Mundo Deportivo y Sport: el reconocimiento unánime

El diario Mundo Deportivo destacó que el capitán quedó en solitario como máximo artillero de la historia de la Copa del Mundo.

Los diarios del mundo reaccionaron al récord de goles de Messi en los Mundiales. Foto: Web.

Por su parte, Sport fue todavía más categórico al elegir para su tapa una definición que sintetiza el sentimiento de millones de aficionados: “El mejor de la historia”.

La publicación remarcó que el doblete frente a Austria catapultó al argentino hacia un nuevo récord mundialista y consolidó la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Estadio Deportivo: “Sos leyenda”

Otra de las portadas más celebradas fue la de Estadio Deportivo, que tituló “Sos leyenda”.

Los diarios del mundo reaccionaron al récord de goles de Messi en los Mundiales. Foto: Web.

El periódico recordó que Messi alcanzó los 18 goles mundialistas y resaltó un detalle que tuvo gran repercusión: el reconocimiento público de Klose, quien habría definido al argentino como “el mejor de todos los tiempos”.

Francia se rinde ante “El rey del mundo”

En Francia, la admiración también ocupó los titulares principales.

El prestigioso diario L’Équipe llevó a Messi a su portada con una frase contundente: “El rey del mundo”.

Los diarios del mundo reaccionaron al récord de goles de Messi en los Mundiales. Foto: Web.

La publicación destacó que el argentino, con 38 años, se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo y señaló que su legado sigue creciendo incluso en la etapa final de su carrera.

Por su parte, Le Parisien optó por una definición más directa: “Messi, el máximo goleador de la historia”.

Los diarios del mundo reaccionaron al récord de goles de Messi en los Mundiales. Foto: Web.

Italia: “No hay nadie como él”

La prensa italiana también dedicó amplios espacios a la actuación del astro argentino.

La Gazzetta dello Sport eligió el titular “No hay nadie como él”, resaltando que Messi alcanzó los 18 goles mundialistas y superó definitivamente el récord de Klose.

Los diarios del mundo reaccionaron al récord de goles de Messi en los Mundiales. Foto: Web.

Mientras tanto, Corriere della Sera destacó el doblete y la nueva marca histórica.

Los diarios del mundo reaccionaron al récord de goles de Messi en los Mundiales. Foto: Web.

Una de las tapas más originales fue la de Corriere dello Sport, que jugó con el nombre del capitán argentino y publicó “Leoland”, acompañado por una referencia a los cinco goles convertidos en apenas dos encuentros del Mundial 2026.

Los diarios del mundo reaccionaron al récord de goles de Messi en los Mundiales. Foto: Web.

Portugal y Reino Unido también se sumaron a los elogios

El diario portugués A Bola llevó a su portada el récord alcanzado por el rosarino y remarcó que se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales.

En Reino Unido, The Daily Telegraph fue contundente: “Messi, el mejor de todos los tiempos”.

Los diarios del mundo reaccionaron al récord de goles de Messi en los Mundiales. Foto: Web.

A su vez, The Paper destacó que el récord ya es oficial y que el argentino ocupa en soledad la cima de la tabla histórica de goleadores mundialistas.

Los diarios del mundo reaccionaron al récord de goles de Messi en los Mundiales. Foto: Web.

México y Brasil celebraron al capitán argentino

La prensa mexicana apeló a la emoción para describir la actuación del capitán albiceleste.

Récord eligió una de las frases más llamativas de la jornada: “De la mano de D10S”. El medio definió a Messi como un futbolista “inevitable” y destacó que continúa ampliando registros históricos.

Los diarios del mundo reaccionaron al récord de goles de Messi en los Mundiales. Foto: Web.

Por su parte, Esto resumió el sentimiento general con otro título contundente: “El más grande”.

Los diarios del mundo reaccionaron al récord de goles de Messi en los Mundiales. Foto: Web.

En Brasil, O Estado de S. Paulo publicó “El máximo goleador”, mientras que Folha de S.Paulo destacó que Messi alcanzó los 18 goles en su sexta participación mundialista.

Los diarios del mundo reaccionaron al récord de goles de Messi en los Mundiales. Foto: Web.

Argentina ya está en los dieciseisavos de final

Además del récord individual, la jornada dejó otra gran noticia para la Albiceleste. Con la victoria sobre Austria y la derrota de Jordania frente a Argelia, el equipo de Scaloni aseguró el primer puesto del Grupo J.

De esta manera, la Selección Argentina avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y espera por el segundo clasificado del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Mientras el torneo continúa, una imagen se repite en las portadas de todo el planeta: la de Lionel Messi celebrando un nuevo récord que lo coloca, una vez más, en lo más alto de la historia del fútbol mundial.