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Lionel Messi permanece en Rosario tras despedir a su padre: cuándo regresa a Estados Unidos

El capitán de la Selección había viajado desde Estados Unidos, acompañado por su familia, para participar de la despedida íntima de su padre, quien murió a los 68 años luego de atravesar una prolongada enfermedad.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Lionel y Jorge Messi
Lionel y Jorge Messi Foto: Redes sociales / Instagram
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Lionel Messi decidió prolongar unos días su estadía en Rosario tras despedir a su padre, Jorge Messi, y permanece junto a su familia en su casa de Funes. Por este motivo, su regreso a Estados Unidos se demoró y está previsto para este martes a las 22:30 (hora argentina), según informó Doble Amarilla.

El capitán de la Selección argentina había viajado desde Estados Unidos acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos para participar de la despedida íntima de su padre, quien murió a los 68 años luego de atravesar una prolongada enfermedad.

Cuándo volvería Messi a Estados Unidos

Según informó TN, Messi emprendería el regreso a Estados Unidos durante la noche del martes y llegaría a Miami en la mañana del miércoles. De esta manera, permanecerá unos días más en Rosario junto a sus seres queridos y cerca de su madre, Celia Cuccittini.

La despedida de Jorge Messi se llevó a cabo el domingo en una ceremonia privada en el cementerio El Prado, ubicado en Pérez. Del encuentro participaron únicamente los familiares más cercanos, en medio de un fuerte hermetismo para preservar la intimidad de la familia.

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En las inmediaciones del cementerio, de todos modos, se multiplicaron las muestras de afecto y los mensajes de apoyo para Lionel Messi tras la muerte de su padre.

Las muestras de apoyo a Lionel Messi en el cementario El Prado, de la ciudad de Rosario. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

El rol fundamental de Jorge Messi en la vida de Lionel

Jorge Messi tuvo un rol fundamental tanto en la vida personal como en la carrera profesional del capitán argentino. Lo acompañó desde sus primeros años en el fútbol, fue su representante durante buena parte de su trayectoria y participó en decisiones importantes que marcaron su camino como futbolista.

El regreso de Messi a Estados Unidos se concretará una vez finalizada esta etapa junto a su familia en Rosario. Durante su estadía en la Argentina, el futbolista recibió numerosas muestras de cariño por parte de hinchas, clubes e instituciones del mundo del fútbol.

La mamá de Lionel Messi rompió el silencio tras la muerte de su esposo Jorge: qué dijo Celia Cuccittini

Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, expresó su dolor tras la muerte de Jorge Messi, su esposo y padre de sus cuatro hijos. La mujer rompió el silencio a través de un mensaje que envió este lunes a un programa de televisión.

“Solo le pido a Dios que me ayude a afrontar esto lo mejor posible”, escribió Celia en un mensaje de texto que la periodista Marina Calabró leyó al aire en América TV, aunque sin brindar mayores detalles sobre la conversación que mantuvieron.

Jorge Messi y Celia Cuccittini Foto: Redes

Se trata de las primeras palabras públicas de la mujer de 66 años, quien en los últimos meses permaneció junto a su esposo y lo acompañó durante el tratamiento por la grave enfermedad que atravesaba.

Por estas horas, Lionel Messi se encuentra en su casa de Funes, rodeado por sus familiares más cercanos. El capitán argentino llegó desde Estados Unidos el sábado por la noche y, el domingo por la mañana, participó del velatorio y entierro de su padre. Según trascendió, regresaría a Estados Unidos el martes por la noche en un vuelo privado.

Lionel MessiJorge Messi Rosario
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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