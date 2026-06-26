El café más antiguo de Buenos Aires suma una receta mítica de 1943 para celebrar el 9 de Julio

El mitico café que suma un clásico porteño a su carta Foto: Instagram @grancafetortoni

En plena Avenida de Mayo, donde Buenos Aires todavía conserva algo de aquella elegancia europea que la convirtió en una de las capitales culturales de América Latina, el Café Tortoni vuelve a ser noticia. El bar notable más famoso de la Ciudad prepara una propuesta especial para el 9 de Julio: suma a su carta una torta de ricota histórica, nacida en 1943, que forma parte de la memoria gastronómica porteña. La iniciativa une al Tortoni con Gino, el capo de la torta de ricota, un clásico de Villa General Mitre conocido por su receta familiar y por las filas que genera entre sus fanáticos.

Una merienda patria en el Café Tortoni, el templo porteño que nunca pasa de moda

El plan tiene todos los ingredientes para convertirse en una postal de invierno: chocolate caliente, café, historia, mármol, vitrales y una porción generosa de torta de ricota. La propuesta estará disponible en el Gran Café Tortoni, ubicado en Avenida de Mayo 825, uno de los puntos más visitados por turistas y vecinos que buscan vivir una experiencia clásica de Buenos Aires.

Café Tortoni Foto: Instagram @grancafetortoni

La llegada de la torta de ricota de Gino al Tortoni no es solo una novedad gastronómica. También funciona como un cruce entre dos relatos de inmigración, trabajo familiar y tradición porteña. Por un lado, el Tortoni, fundado en 1858 por el inmigrante francés Jean Touan, inspirado en el célebre Café Tortoni de París. Por otro, Gino, nacido en 1943 de la mano de una familia italiana que transformó una lechería en pizzería y terminó creando uno de los postres más buscados de la Ciudad.

Café Tortoni: más de 160 años de historia en una esquina legendaria

El Café Tortoni abrió sus puertas en 1858 y comenzó funcionando en la esquina de Esmeralda y Rivadavia, cuando Buenos Aires todavía tenía ritmo de aldea y estaba lejos de convertirse en la gran ciudad moderna que sería hacia fines del siglo XIX. Años más tarde, se trasladó a su ubicación actual, sobre Avenida de Mayo, una arteria inaugurada en 1894 y pensada como símbolo de progreso, arquitectura y vida pública.

Su fachada, de estilo academicista francés, fue proyectada por el arquitecto Alejandro Christophersen y se terminó de consolidar hacia fines del siglo XIX, según registros del Gobierno porteño. Esa impronta europea no fue casual: la Avenida de Mayo buscaba dialogar con París y Madrid, y el Tortoni se convirtió rápidamente en uno de sus emblemas más fotografiados.

Por sus mesas pasaron nombres fundamentales de la cultura argentina y universal. Jorge Luis Borges, Carlos Gardel, Alfonsina Storni, Quinquela Martín, Federico García Lorca, Luigi Pirandello y Julio Cortázar integran la lista de figuras asociadas al café, que también fue escenario de tertulias, encuentros literarios y veladas musicales.

La torta de ricota de Gino: una receta de barrio que se volvió objeto de culto

La otra protagonista de esta historia nació lejos del circuito turístico del centro, en el barrio de Villa General Mitre. Gino abrió en 1943 como pizzería y heladería, y con el tiempo se hizo famoso por una torta de ricota de relleno abundante y textura suave, elaborada con una receta que sus dueños mantuvieron como sello de identidad.

Según distintos registros gastronómicos, la torta fue impulsada por Domingo “Mingo” Maradei, integrante de la familia fundadora, quien comenzó a ofrecerla como opción dulce dentro de la pizzería. Al principio se la conocía como “pizza de ricota”, porque compartía el universo de horno, mostrador y barrio. El boca a boca hizo el resto: lo que empezó como un postre de pizzería terminó convertido en una marca afectiva para generaciones de porteños.

La torta Gino se suma a El Tortoni Foto: Instagram @ginoelcapo

El fenómeno creció tanto que Gino pasó a ser conocido por su histórico eslogan:“el capo de la torta de ricota”. Su receta sobrevivió a cambios de dueños, crisis económicas y nuevas tendencias gastronómicas, siempre con una condición central: respetar el sabor original que lo hizo famoso.

Por qué esta novedad puede convertirse en el plan ideal del 9 de Julio

El 9 de Julio suele invitar a recuperar sabores tradicionales: chocolate con churros, locro, pastelitos, café caliente y meriendas de invierno. En ese contexto, la alianza entre el Tortoni y Gino aparece como un plan perfecto para quienes quieren celebrar la fecha patria con una experiencia porteña distinta, pero profundamente ligada a la historia de la Ciudad.

Café Tortoni Foto: @buenosaires.ar

La propuesta también tiene un valor simbólico. El Tortoni representa la Buenos Aires de las tertulias, los escritores y la Avenida de Mayo; Gino, en cambio, habla de barrio, inmigración italiana, familia y tradición popular. Juntos construyen una escena difícil de resistir: una porción de torta de ricota de 1943 servida en el café más antiguo del país.

Dónde queda y qué pedir

El encuentro entre estos dos clásicos porteños se puede disfrutar en el Gran Café Tortoni, en Avenida de Mayo 825, Ciudad de Buenos Aires. El café funciona todos los días y es reconocido como uno de los bares notables más importantes de la Capital.

Para quienes busquen una experiencia bien porteña, la recomendación es simple: pedir café o chocolate caliente con una porción de torta de ricota de Gino, mirar los vitrales, detenerse en las paredes cargadas de historia y dejar que la merienda se convierta en paseo. En una ciudad que cambia todo el tiempo, todavía quedan lugares donde el pasado no es museo: se sirve en una mesa, con cuchara, taza caliente y sabor a Buenos Aires.