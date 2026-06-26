El día que Buenos Aires tembló: el terremoto más fuerte de su historia ocurrió bajo el Río de la Plata

Buenos Aires durante 1880 Foto: Archivo

Buenos Aires no suele aparecer en el mapa mental de los terremotos argentinos. Cuando se habla de sismos, la mirada viaja casi de inmediato hacia San Juan, Mendoza o la zona cordillerana. Sin embargo, la historia porteña guarda un episodio tan extraño como impactante: en la madrugada del 5 de junio de 1888, la Ciudad de Buenos Aires fue sacudida por el terremoto más fuerte registrado en la región del Río de la Plata. El fenómeno tuvo una magnitud estimada de 5,5, ocurrió bajo el lecho del río y también se sintió con fuerza en Uruguay, especialmente en Colonia del Sacramento y Montevideo.

El terremoto más violento de Buenos Aires ocurrió de madrugada

El episodio se produjo cerca de las 00:20 del 5 de junio de 1888, cuando buena parte de la población dormía. Según los registros históricos, el movimiento duró entre 45 y 58 segundos, una eternidad para quienes sintieron crujir las casas, moverse los muebles y oscilar las lámparas en plena noche de invierno.

La Costa del Río de la Plata Foto: Archivo

El epicentro se ubicó en el Río de la Plata, a unos 30 kilómetros de profundidad, aproximadamente a 15 kilómetros de Colonia del Sacramento y a poco más de 40 kilómetros de Buenos Aires. Por eso, el fenómeno no fue solamente porteño: afectó a distintas localidades ribereñas de Argentina y Uruguay.

Qué pasaba en Buenos Aires en 1888

Para entender por qué el sismo no provocó una tragedia mayor, hay que mirar cómo era Buenos Aires a fines del siglo XIX. La ciudad estaba en pleno proceso de transformación urbana, pero todavía estaba lejos del perfil vertical que tendría décadas después. No existían grandes torres, el subte aún no formaba parte de la vida cotidiana y muchas construcciones eran bajas.

La Buenos Aires de 1888 vivía bajo la presidencia de Miguel Juárez Celman y la intendencia de Antonio F. Crespo. La Avenida de Mayo todavía no había sido inaugurada y la ciudad conservaba rasgos de una capital en transición, con vendedores ambulantes, carros a caballo y una vida urbana muy distinta a la actual.

Daños, miedo y una iglesia afectada

A pesar de la magnitud, no se registraron víctimas fatales. Los daños fueron leves en comparación con otros terremotos argentinos, pero el susto fue enorme. En las casas se cayeron objetos, se rompieron piezas de cristalería y muchos vecinos salieron a la calle ante el temor de nuevas sacudidas.

La Iglesia de la Piedad, la única que sufrió daños Foto: Archivo

Uno de los episodios más recordados ocurrió en la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, ubicada en la zona de las actuales calles Paraná y Bartolomé Mitre. Allí se derrumbaron muros que estaban en obra, lo que quedó como una de las consecuencias materiales más visibles del terremoto en Buenos Aires.

El Río de la Plata también se movió

Uno de los datos más llamativos del terremoto de 1888 es que algunas crónicas mencionan alteraciones en el agua del Río de la Plata. Diversas reconstrucciones históricas señalan que el sismo habría generado un pequeño maremoto o movimiento anómalo del río, percibido en zonas costeras y por embarcaciones.

La Nación hablando sobre el hecho Foto: Archivo

Entre los relatos más citados aparece el del vapor Saturno, que navegaba desde Buenos Aires hacia la costa uruguaya. Según crónicas de época, la embarcación se detuvo de forma repentina como si hubiese tocado fondo, aunque luego volvió a desplazarse, episodio que alimentó durante décadas el misterio alrededor de aquella madrugada.

La falla del Río de la Plata: el dato que pocos conocen

Aunque Buenos Aires no sea una zona de alta actividad sísmica, eso no significa que sea completamente ajena a estos fenómenos. El terremoto de 1888 se vincula con la llamada falla del Río de la Plata, una estructura geológica ubicada bajo el estuario y relacionada con eventos sísmicos poco frecuentes en la región.

Los especialistas suelen remarcar que el este argentino tiene una actividad sísmica reducida, pero no inexistente. Esa diferencia es clave: que los sismos sean raros no significa que sean imposibles. De hecho, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica registró otro movimiento sentido en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018, con magnitud 3,8, epicentro a 32 kilómetros al sur de CABA y profundidad de 25 kilómetros.

El temblor de 2018 que recordó una vieja historia

El sismo de 2018 sorprendió a vecinos de la Ciudad, el conurbano y La Plata. Fue mucho menor que el de 1888, pero alcanzó para instalar una pregunta que muchos porteños nunca se habían hecho:¿puede temblar Buenos Aires? La respuesta histórica es sí. Ya pasó, y de una manera mucho más intensa de lo que la memoria colectiva suele recordar.

Aquel evento moderno ocurrió el mismo día en que Buenos Aires recibía la cumbre del G20, lo que multiplicó la sorpresa y las versiones en redes sociales. INPRES informó que el movimiento tuvo una intensidad Mercalli de entre III y IV en la Ciudad de Buenos Aires, suficiente para ser percibido por algunas personas y mover objetos colgantes.

Por qué el terremoto de 1888 sigue siendo una advertencia histórica

El terremoto del Río de la Plata no dejó una ciudad destruida ni una cifra de víctimas que lo convirtiera en tragedia nacional. Tal vez por eso quedó relegado en la memoria popular. Pero su importancia es enorme: demuestra que Buenos Aires también tiene antecedentes sísmicos y que la historia natural de la región es más compleja de lo que parece.

Hoy, con una ciudad densamente poblada, edificios de gran altura, infraestructura subterránea y millones de personas circulando a diario, un fenómeno similar tendría un impacto social muy distinto. No se trata de generar alarma, sino de recuperar un dato histórico poco conocido: la noche en que Buenos Aires tembló existió, ocurrió hace más de un siglo y todavía obliga a mirar al Río de la Plata con otros ojos.