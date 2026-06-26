No es solo Arroyo: las calles más parisinas de la Ciudad de Buenos Aires que todavía parecen de otra época

Las calles más parisinas de CABA Foto: Turismo Buenos Aires

Buenos Aires siempre fue comparada con París, pero esa idea no nació solamente por sus cafés o por sus edificios clásicos. La ciudad construyó parte de su identidad mirando a Europa, especialmente a Francia, y ese legado todavía puede verse en ciertas calles donde el tiempo parece haber quedado suspendido. Arroyo suele llevarse casi toda la atención, pero no está sola: hay otras arterias porteñas que también conservan ese encanto refinado, elegante y profundamente histórico.

Por qué Buenos Aires todavía tiene rincones que parecen París

El “aire parisino” de Buenos Aires tiene una explicación histórica concreta. Después de la epidemia de fiebre amarilla de 1871, gran parte de las familias acomodadas dejó el sur de la ciudad y empezó a instalarse en zonas más altas y ventiladas del norte, como Recoleta y Retiro. Ese cambio urbano fue clave para la expansión de residencias aristocráticas, bulevares amplios y una arquitectura fuertemente influida por el academicismo francés.

En ese proceso, el intendente Torcuato de Alvear impulsó una modernización urbana que buscaba acercar Buenos Aires a los modelos europeos. La actual Avenida Alvear, trazada en 1885 sobre la antigua calle Bella Vista, fue una de las expresiones más visibles de ese proyecto de ciudad elegante, monumental y afrancesada.

Arroyo, el clásico que convirtió a Retiro en una postal afrancesada

Si hay una calle que resume ese imaginario, esa es Arroyo. Su trazado curvo, sus palacetes, sus galerías y su atmósfera sofisticada hicieron que el escritor Eduardo Mallea la llamara“el codo aristocrático de Buenos Aires”. Además, la calle tuvo otros nombres antes del actual: primero fue Calle de las Tunas, luego Pueyrredón y recién hacia 1902 quedó bautizada como Arroyo, en homenaje a Manuel Andrés Arroyo y Pinedo.

Calle Arroyo, Retiro, CABA. Foto: Instagram @conociendo.ba

En pocas cuadras, Arroyo concentra algunas de las imágenes más refinadas de la ciudad. Allí conviven la Torre Mihanovich, el Palacio Pereda y el entorno del Palacio Estrugamou, uno de los grandes íconos del academicismo francés en Buenos Aires. También carga con una memoria dolorosa: en la esquina de Arroyo y Suipacha estuvo la Embajada de Israel, destruida en el atentado de 1992, un hecho que dejó una marca permanente en el paisaje urbano porteño.

Avenida Alvear, la Belle Époque porteña que sigue intacta

Si Arroyo es una joya breve y exclusiva, Avenida Alvear es la gran escenografía del lujo porteño. La avenida fue trazada en 1885 y todavía conserva una secuencia de edificios que explican por qué Buenos Aires fue llamada durante décadas la “París de Sudamérica”. Entre sus construcciones más emblemáticas aparecen el Palacio Pereda, el Palacio Ortiz Basualdo, la residencia Duhau, el Palacio Álzaga Unzué y el histórico Alvear Palace Hotel, inaugurado oficialmente en 1932.

Avenida Alvear Foto: Instagram @miranda.bosch

Más que una avenida elegante, Alvear fue el escenario donde la elite argentina de fines del siglo XIX y comienzos del XX proyectó una identidad cosmopolita y europea. Sus residencias aristocráticas fueron concebidas con lenguaje Beaux-Arts, materiales importados y referencias directas a palacios y hôtels particuliers franceses. Incluso hoy, caminar por esas cuadras es recorrer una parte viva de la Belle Époque porteña.

Quintana, la avenida que pasó de camino rural a corredor distinguido

Aunque muchas veces queda detrás del brillo de Alvear, la Avenida Quintana también forma parte del ADN más refinado de Recoleta. Antes de ser una avenida tradicional del Barrio Norte, fue conocida como la calle larga de la Recoleta, un camino espontáneo rodeado de quintas que conectaba la zona con el antiguo convento de los recoletos descalzos. Tras 1852, comenzó a empedrarse y, con el crecimiento urbano del norte, fue incorporándose a ese paisaje de elegancia sobria que hoy caracteriza a la zona.

Avenida Quintana Foto: Wikipedia

Su relevancia no es solo estética: Quintana quedó asociada al acceso a la Basílica del Pilar, al Cementerio de la Recoleta y al circuito social y cultural de una Buenos Aires aristocrática. En otras palabras, si Alvear muestra el costado más monumental, Quintana revela una versión más clásica, más silenciosa y igualmente distinguida del viejo sueño parisino porteño.

Melián, el rincón más europeo y silencioso de Belgrano R

Lejos del eje más turístico de Retiro y Recoleta, la Avenida Melián ofrece otra versión del romanticismo urbano. En Belgrano R, esta calle es famosa por su empedrado, sus residencias de época y una arboleda de 130 tipas que forma un túnel verde único en la ciudad. Esa cúpula vegetal fue impulsada por la tradición paisajística que dejó Carlos Thays, uno de los nombres fundamentales en la construcción del paisaje porteño.

Avenida Melián. Foto: Gentileza Tiempo de Belgrano.

Melián no remite tanto al París monumental como al París residencial, íntimo y sereno. La zona comenzó a transformarse en el siglo XIX, cuando la llegada del tren en 1876 empujó el loteo y consolidó el perfil del barrio. Antes de eso, en ese sector funcionó un hipódromo; después, el área fue ocupada por casas elegantes, colegios históricos y una vida barrial que todavía conserva un ritmo distinto al del resto de la ciudad.

El bonus que pocos nombran: Pasaje Rivarola, la rareza más parisina del centro

Aunque técnicamente no es una calle tradicional sino un pasaje, Rivarola merece entrar en cualquier lista sobre los rincones más parisinos de Buenos Aires. La Ciudad reconoce que es la única calle en espejo, con edificios idénticos enfrentados, y forma parte del universo de pasajes que surgieron entre 1880 y las primeras décadas del siglo XX como respuesta a la densificación urbana.

Pasaje Rivarola, Buenos Aires. Foto: Instagram @toribioachaval

Su encanto está en la simetría, en la escala humana y en esa sensación extraña de haber salido del centro porteño sin salir del centro porteño. En los últimos años volvió a ganar visibilidad por nuevas aperturas culturales y comerciales, reforzando su aura de pequeño París escondido entre edificios de oficinas y tránsito intenso.

No es solo Arroyo: el París porteño sigue vivo en varias cuadras de la ciudad

La fascinación por Arroyo está más que justificada, pero reducir el ADN parisino de Buenos Aires a una sola calle sería quedarse con una parte mínima del mapa. Alvear conserva la monumentalidad de la Belle Époque, Quintana la elegancia histórica de Recoleta, Melián el refinamiento arbolado de Belgrano R y Rivarola la sorpresa secreta del microcentro.

Tal vez por eso Buenos Aires sigue siendo una ciudad que se recorre mejor mirando hacia arriba: en sus mansardas, rejas, balcones, cúpulas y veredas todavía sobrevive esa ambición antigua de parecerse a Europa, pero también algo más interesante: la capacidad porteña de haber convertido esa influencia en una identidad propia.