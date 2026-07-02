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Con entrada gratuita y platos desde $4000, Julieta Oriolo, Pedro Bargero y otros prestigiosos chefs estarán en una feria gastronómica en Ciudad de Buenos Aires

Detrás del Alto Palermo, este domingo al mediodía se hará “Vuelta y Vuelta” combinando las propuestas de cuatro destacador chefs con el servicio de los locales de Palermo Off. Con entrada libre y gratuita.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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Los chefs Julieta Oriolo y Pedro Bargero estarán en la feria gastronómica Palermo Off.
Los chefs Julieta Oriolo y Pedro Bargero estarán en la feria gastronómica Palermo Off. Foto: Canal26.com
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Este finde habrá otra propuesta gastronómica para disfrutar de un domingo distinto en Buenos Aires. Se trata de “Vuelta y Vuelta”, un encuentro entre cuatro chefs organizado por Salt (@salt_argentina) en Palermo Off, un espacio donde conviven moda, estilo urbano y gastronomía, que celebra el 5 de julio una jornada gastronómica fuera de lo común con ingreso libre y gratuito.

Palermo Off es el corredor gastronómico y de diseño de Alto Palermo Shopping, ubicado en Arenales 3339. Pensado como un ecosistema creativo, reúne marcas emergentes, concept stores y una propuesta gastronómica que funciona hasta la medianoche. Con doble acceso también por Beruti 3336, es un punto de encuentro para quienes buscan armar su propio recorrido entre diseño, gastronomía y cultura urbana.

Palermo Off. Foto: palermo off

Los 4 chefs de prestigio que estarán en Alto Palermo

Seleccionado a cuatro personalidades destacadas del circuito local, la idea es sorprender a los comensales con propuestas que combinen la identidad propia de cada espacio en el que preparen sus platos con la mirada y el sello de estos referentes. Ellos serán:

  • Julio Martín Báez, el cocinero indie detrás de Julia, restaurante de Villa Crespo reconocido por la Guía Michelin y posicionado entre los mejores de América latina en el ranking 50 Best, quien armará una propuesta de cocina mexicana de autor en Nacha, con su impronta intensa y técnica en cada bocado.
Pedro Bargero. Foto: Instagram.
  • Pedro Bargero, referente de la alta cocina argentina y creador de Costa 7070, su proyecto experimental en la Costanera Norte. El llevará su mirada contemporánea sobre el producto y la creación de experiencias a Orno, donde desarrollará un menú especial de pizzas de autor.
  • Julieta Oriolo, dueña de La Alacena Trattoria y experta del canal El Gourmet, que fue distinguida por la Guía Michelin como Bib Gourmand 2024. Como una de las cocineras más queridas de la escena porteña, se animará a un territorio diferente al suyo y cocinará en Koi una propuesta asiática con su sensibilidad única por el producto y la simpleza.
Palermo Off. Foto: palermo off
  • Lucas Canga, chef y socio de Piedra Pasillo en Núñez, restaurante recomendado por la Guía Michelin en 2024 y 2025, y creador de Mad Pasta House. Presentará en B Moodie su versión de la hamburguesa, convirtiendo un clásico urbano en una experiencia con carácter y sello propio.

Menús a súper precios en Palermo off

La dinámica invita a los visitantes a recorrer los distintos espacios a su propio ritmo, de 13 a 18. La jornada se completará con música a cargo del DJ Lenni Funk y una barra de tragos especial de RF Cía. Y hay que tener en cuenta que, en caso de que llueva, el evento será reprogramado.

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Palermo Off. Foto: palermo off

En Orno, Pedro Bargero preparará Empanadas de pacú ahumado, Empanadas de de jamón y quesos gratinadas y Empanadas de 3 hongos y mozzarella por $ 4.000 c/u.

Por su parte, en B Moodie habrá Koji Búfalo Craft By Lucas Canga: una Hamburguesa de búfalo madurado en koji con cheddar, bacon, barbacoa ahumada, cebolla, ciboullete y papas fritas sazonadas por $ 25.000.

Finalmente, para KOI Julieta Oriolo preparará Polpette Kimchi Bun (Polpette schiacciata - pomodoro & Nduja - fonduta - guanciale - Kimchi blanco y papas furikake), que tendrá un valor de $ 14.900.

PalermoPizza
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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