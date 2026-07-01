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Gastronomía, artesanías y actividades: cómo llegar gratis a Caminos y Sabores 2026, con Germán Martitegui y más de 50 chefs

Durante la feria, el público podrá degustar sabores regionales, conocer nuevos productos, participar de clases de cocina en vivo y recorrer cientos de stands con alimentos, vinos, bebidas y artesanías provenientes de distintos puntos del país.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Evento gastronómico Caminos y Sabores.
Evento gastronómico Caminos y Sabores. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar
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La feria gastronómica Caminos y Sabores volverá a reunir lo mejor de la producción argentina en una edición muy especial: del 9 al 12 de julio, el evento celebrará sus 20 años con cuatro jornadas dedicadas a la gastronomía, el turismo, las tradiciones y los productos regionales de todo el país.

La edición BNA se llevará a cabo en BA Ferial, ubicado en Costanera Rafael Obligado 1221, Palermo, y reunirá a productores de alimentos, emprendedores, cocineros, artesanos, gobiernos provinciales y municipales, además de empresas vinculadas al sector gastronómico.

Durante cuatro días, los visitantes podrán degustar sabores regionales, descubrir nuevos productos, participar de clases de cocina en vivo y recorrer cientos de stands con alimentos, vinos, bebidas y artesanías.

Evento gastronómico Caminos y Sabores. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Habrá transporte gratis hasta la feria

Para facilitar el acceso, la producción del evento ofrecerá un servicio gratis de transporte, que unirá sin paradas la sucursal Palermo del Banco Nación (Santa Fe 4162, Plaza Italia) con BA Ferial.

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  • Primera salida: 11:30 horas.
  • Último regreso hacia Plaza Italia: 20:30 horas.

El servicio será exclusivo para los asistentes de la feria, no tendrá paradas intermedias y no se permitirá viajar de pie.

Entradas para el evento: quiénes pueden ingresar gratis

La producción del evento confirmó que los menores de 16 años ingresan gratis, siempre que estén acompañados por un adulto.

Por otro lado, jubilados y mayores de 65 años podrán acceder a una entrada de $7.000, presentando el carnet correspondiente en las boleterías, mientras que la entrada general cuesta $20.000.

Con propuestas para toda la familia, degustaciones, cocina en vivo, productores de todas las provincias y cientos de productos regionales para descubrir y comprar, Caminos y Sabores 2026 promete convertirse nuevamente en uno de los grandes eventos gastronómicos del invierno argentino.

Evento gastronómico Caminos y Sabores. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Los nueve caminos temáticos de la feria

Como en cada edición, la exposición estará organizada en distintos espacios temáticos para facilitar el recorrido de quienes asistan, y serán los siguientes:

  • Camino Federal
  • Camino de las Bebidas
  • Camino del Turismo y la Tradición
  • Camino de las Picadas
  • Camino de los Frutos de la Tierra
  • Camino de Tu Cocina
  • Camino de los Aceites y Aderezos
  • Camino de las Infusiones
  • Camino de los Dulces

Cada uno ofrecerá productos representativos de las distintas regiones argentinas, junto con las historias y tradiciones que los acompañan.

Evento gastronómico Caminos y Sabores. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

La Copa Alfajor Argentino vuelve a ser protagonista

Uno de los grandes atractivos de esta edición será una nueva realización de la Copa Alfajor Argentino, el certamen que distingue a los mejores alfajores del país y que, con el paso de los años, se convirtió en uno de los reconocimientos más importantes para productores y emprendedores del rubro.

Más de 50 cocineros en vivo

La feria contará con la participación de más de 50 cocineros que compartirán recetas, técnicas y experiencias en distintas clases y demostraciones culinarias.

Entre los chefs confirmados se encuentran:

  • Santiago Giorgini
  • Felicitas Pizarro
  • Germán Martitegui
  • Paula Comparatore
  • Martín Molteni
  • Madame Papin
  • Nicolás Tykocki
  • Dante Liporace
  • Alejandra Temporini

El gran eje gastronómico de esta edición será El Gran Banquete Argentino, una propuesta que buscará celebrar la diversidad culinaria del país.

Evento gastronómico Caminos y Sabores. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Primera Jornada de Jóvenes Gastronómicos

Como novedad, Caminos y Sabores incorporará la 1° Jornada de Jóvenes Gastronómicos, un espacio pensado para quienes buscan desarrollarse profesionalmente en el mundo de la cocina.

La actividad se realizará el 9 y 10 de julio desde las 13, en el Pabellón 6, y contará con la participación de chefs, emprendedores e influencers gastronómicos como Guillermo Vanucci, Almendra en tu Cocina y Madame Papin, quienes compartirán experiencias sobre los desafíos y oportunidades de la profesión.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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