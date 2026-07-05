Iusef, el clásico restaurante árabe de Palermo donde se come abundante y con sabor a herencia libanesa

La historia detrás de un sabor: la huella sirio-libanesa en Argentina Foto: Google Maps

En Palermo, entre restaurantes de moda, cafeterías de autor y propuestas que cambian con cada temporada, hay un lugar que conserva algo cada vez más difícil de encontrar: la sensación de estar comiendo una receta heredada. Se llama Iusef, es un restaurante de cocina libanesa y de Medio Oriente, y en los últimos años se consolidó como una parada obligada para quienes buscan comida árabe abundante, sabrosa y con historia.

El restaurante figura actualmente en distintas plataformas gastronómicas en Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1269, Palermo, con atención al mediodía y por la noche, aunque algunas fichas antiguas todavía lo ubican en Malabia 1378, su dirección histórica. Por eso, antes de ir conviene chequear la dirección actual, especialmente si se reserva o se pide por delivery.

Un clásico de comida árabe en Palermo con alma libanesa

Iusef no juega a ser un restaurante moderno: su encanto está en otro lado. En las mesas compartidas, en las porciones generosas y en una carta que funciona como un mapa de sabores familiares. En Tripadvisor se lo describe como un restaurante de comida árabe libanesa de larga trayectoria, dedicado a mantener tradiciones y calidad.

El clásico libanés de Palermo ideal para comer hummus, keppe, falafel y baklava Foto: Google Maps

La cocina libanesa tiene una identidad muy marcada: usa garbanzos, perejil, ajo, limón, aceite de oliva, berenjenas, trigo burgol, yogur y especias, ingredientes que aparecen una y otra vez en sus platos más populares. En Iusef, esa tradición se traduce en entradas para compartir, platos calientes, carnes especiadas y postres dulces que cierran la comida con aroma a almíbar y frutos secos.

Qué pedir en Iusef: los platos que no fallan

Para una primera visita, la mejor estrategia es pedir varios platos al centro. La experiencia de la comida árabe se disfruta así: probando un poco de todo.

Entre los imprescindibles están el hummus, una pasta de garbanzos con tahine y limón; el puré de berenjenas, cercano al universo del baba ganoush; el tabule, fresco y ácido; y el falafel, uno de los platos más elogiados por usuarios en plataformas gastronómicas.

Para quienes quieran ir un paso más allá, conviene sumar hojas de parra rellenas, keppe al horno, keppe frito, kafta al fierrito o arroz a la persa, platos que aparecen entre las opciones destacadas de la carta y reseñas del restaurante.

Platos abundantes y recetas libanesas de familia Foto: Google Maps

El cierre ideal llega con baklava o mamul, dos postres tradicionales que combinan masa, frutos secos y dulzor intenso. En la cocina libanesa, el baklava es uno de los dulces más conocidos y suele prepararse con capas de masa filo, nueces y almíbar.

Cuánto cuesta comer en Iusef

Los precios pueden variar según salón, delivery y actualización de carta, pero las plataformas disponibles permiten tener una referencia. En Rappi figuran entradas como puré de garbanzos desde $12.000, puré de berenjenas desde $12.000, laven desde $14.000, hojas de parra desde $12.000, keppe al horno desde $16.000, cafta al fierrito desde $18.000 y baklava desde $10.000.

En reseñas recientes recopiladas por Restaurant Guru, algunos usuarios informaron consumos aproximados de $20.000 a $30.000 por persona y, en otros casos, de $30.000 a $40.000 por persona, según el tipo de comida y cantidad pedida.

La recomendación: ir con hambre y, si es posible, en grupo. Las porciones suelen destacarse por ser abundantes, y varios comentarios sugieren que es un lugar ideal para compartir y dejarse asesorar por los mozos.

La historia detrás de un sabor: la huella sirio-libanesa en Argentina

Comer en Iusef también es una forma de entrar en una historia más grande: la de la inmigración árabe en Argentina. Los primeros inmigrantes árabes llegaron al país desde mediados y fines del siglo XIX, en muchos casos provenientes de territorios que estaban bajo dominio del Imperio Otomano, motivo por el cual durante décadas fueron llamados erróneamente “turcos”.

El restaurante de Palermo que mantiene viva la tradición libanesa Foto: Google Maps

La comunidad sirio-libanesa dejó una marca profunda en la cultura argentina. Se estima que millones de argentinos tienen ascendencia siria o libanesa, y esa presencia se vio reflejada en instituciones, comercios, costumbres familiares y, por supuesto, en la cocina.

Platos como el keppe, las hojas de parra, el hummus, el tabule y el falafel se transformaron en parte del paisaje gastronómico local. En muchas familias, estas recetas dejaron de ser únicamente platos típicos para convertirse en memoria: la comida de los abuelos, de los domingos, de las celebraciones y de las mesas largas.

Dónde queda Iusef y cuándo ir

Iusef figura actualmente en Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1269, Palermo, Ciudad de Buenos Aires, con teléfono de contacto 011 5957-4283 en fichas comerciales recientes. Los horarios publicados varían levemente según la plataforma, pero en general se informa apertura al mediodía y por la noche, con servicio de almuerzo y cena.

El mejor plan es reservar o llamar antes, especialmente durante fines de semana. Para quienes buscan comida árabe en Palermo, Iusef tiene una ventaja clara: combina tradición, precio razonable, platos abundantes y una cocina que no necesita artificios para emocionar.

En una ciudad donde todo parece renovarse demasiado rápido, Iusef conserva algo valioso: el sabor de una herencia. Y eso, en Buenos Aires, todavía se celebra con pan árabe caliente, hummus en la mesa y un buen baklava al final.