La Feria Migrante llega con entrada gratuita: cuándo, dónde y cómo llegar al evento multicultural de gastronomía

La Feria Migrante llega a Parque Centenario con entrada libre y gratuita. Foto: Facebook Feria Migrante BA

Buenos Aires vuelve a confirmarse como una de las capitales culturales más dinámicas de la región con la llegada de una propuesta que combina identidad, sabores y experiencias: la Feria Migrante. El evento, que tendrá lugar el sábado 4 y domingo 5 de julio desde las 11:00 en el Parque Centenario, invita a vecinos y visitantes a sumergirse en un recorrido intercultural donde la gastronomía y los emprendimientos de diversas comunidades son protagonistas.

Plan gratis en CABA: feria gastronómica multicultural al aire libre

Con entrada libre y gratuita, la feria se presenta como un plan ideal para disfrutar al aire libre y acercarse a distintas tradiciones sin salir de la ciudad. En esta edición, el eje estará puesto en la celebración de la diversidad cultural a través de propuestas culinarias y proyectos que reflejan historias de migración, creatividad y arraigo.

Lejos de ser solo un mercado gastronómico, la Feria Migrante propone una experiencia integral: stands con platos típicos de distintos países y regiones convivirán con productos artesanales y emprendimientos con identidad propia. Así, cada puesto se convierte en una ventana hacia otras culturas, permitiendo al público descubrir sabores, aromas y relatos que enriquecen el mosaico porteño.

Con entrada libre y gratuita, la Feria Migrante se presenta como un plan ideal para disfrutar al aire libre. Foto: Facebook Feria Migrante BA

El Parque Centenario, uno de los pulmones verdes más emblemáticos de la ciudad, será el escenario perfecto para este encuentro. Su amplitud y su atmósfera familiar potencian el carácter abierto y comunitario de la feria, que se inscribe dentro de una tendencia creciente en Buenos Aires: la de generar espacios donde la gastronomía se cruza con lo social y lo cultural.

Qué hacer el fin de semana en Buenos Aires: feria gastronómica gratuita

Además de la oferta culinaria, el evento propone una experiencia que invita al encuentro y intercambio. Familias, grupos de amigos y turistas encontrarán en la feria una oportunidad para recorrer el mundo a través del paladar, al tiempo que apoyan proyectos independientes impulsados por distintas colectividades.

La organización informó que la actividad queda sujeta a condiciones climáticas y se suspenderá en caso de lluvia, por lo que se recomienda consultar previamente antes de asistir al evento.

La Feria Migrante propone una experiencia que invita al encuentro y intercambio en Parque Centenario. Foto: Facebook Feria Migrante BA

En tiempos en los que la identidad y la integración cultural ocupan un lugar central en la agenda urbana, la Feria Migrante se posiciona como una iniciativa que no solo invita a comer rico, sino también a reflexionar y celebrar la diversidad que define a Buenos Aires. Un paseo de fin de semana que promete sabores auténticos, historias compartidas y el encanto de un encuentro multicultural en plena ciudad.

Cómo llegar a Parque Centenario

El Parque Centenario está ubicado en el barrio de Caballito, en el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, y es de fácil acceso desde distintos puntos. A continuación, las diferentes opciones.

En subte

Línea B (roja) : bajar en estación Ángel Gallardo, a unas 5–6 cuadras del parque.

Línea A (celeste): bajar en estación Río de Janeiro, también a pocas cuadras.Ambas opciones son prácticas y rápidas desde el centro porteño.

En colectivo

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Podés bajar sobre Av. Díaz Vélez, Av. Ángel Gallardo o Av. Patricias Argentinas, que rodean Parque Centenario.

En auto

Desde el centro, tomar Av. Corrientes hasta Ángel Gallardo o Av. Díaz Vélez .

Hay que tener en cuenta que el estacionamiento en la zona puede ser limitado los fines de semana.

En bicicleta

Hay bicisendas que llegan al parque y estaciones de Ecobici cercanas. Es una opción muy cómoda si estás relativamente cerca.